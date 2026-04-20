तेल में तेजी, सोना धड़ाम, सोमवार को फीकी पड़ी चांदी की चमक, चेक करें 24 से 18 कैरेट का आज का रेट

Gold Rate: अमेरिका और ईरान की जंग केवल सिर्फ तेल और गैस की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि सोने-चांदी के भाव को भी अपनी उंगलियों पर नचा रही है. इस जंग के बाद से जैसे-जैसे तेल की कीमतों में तेजी आ रही है, सोना सस्ता हो रहा है. अक्षय तृतीया के अगले दिन सोने की कीमत में फिर से गिरावट देखने को मिल रहा है. सोमवार, 20 अप्रैल को इंटरनेशनल पर सोने के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने का असर सोने-चांदी पर दिखा है.

क्यों सस्ता हो गया सोना, तेल के साथ क्या है रिश्ता ?

ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत में आज 25 डॉलर की गिरावट देखने को मिली है. सोना 25.96 डॉलर गिरकर 4807.49 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है. सोने में 0.63 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है. सोने में इस गिरावट के पीछे की वजह कच्चा तेल है. ग्लोबल ऑयल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में 7 से 8 फीसदी की तेजी फिर से लौट आई है. कच्चा तेल फिर से उछलकर 95 डॉलर के पार पहुंच गया है . तेल की कीमतों में तेजी से महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है. केंद्रीय बैंकों की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी का खतरा बढ़ने लगा है. शेयर बाजार में गिरावट आने लगती है. अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की वजह से स्टॉक मार्केट पहले से खतरे के निशान पर है. निवेशकों को भारी नुकसान हो रहा है. निवेशक सोना बेचकर शेयर बाजार में होने वाली नुकसान की भरपाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड में बिकवाली हावी हो जाती है. वहीं मंहगाई के बढ़ते खतरे की वजह से सोना टूटने लगता है.

भारत में सोने-चांदी की कीमत

सोना महंगा होने के बावजूद अक्षय तृतीया पर खूब खरीदारी हुई.इंडिया बुलियन एसोसिएशन (IBA) के मुताबिक 19 अप्रैल को 24- कैरेच वाला सोना 154,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया . इसी तरह से 22-कैरेट वाले सोने की कीमत 141,992 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई. 999 फीसदी शुद्धता वाले चांदी की कीमत 259,210 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. बता दें कि 29 जनवरी को सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था, ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत $5,594.82 प्रति औंस पर पहुंच गई थी, जो अब गिरकर $4,861 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है. भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर मार्केट है, वहां सोने की कीमत फिलहाल 1,54,609 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है. पिछले साल अक्षय तृतीया पर सोने की कीमत के मुकाबले इस साल सोना 64 फीसदी तक महंगा हो चुका है.