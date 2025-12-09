अमेरिका से खुशखबरी के इंतजार में भरभरा कर गिरा सोना, चांदी की चमक बढ़ी, ऑल टाइम हाई से कितना सस्ता हुआ Gold?

Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमत रिकॉर्ड बना रही है. वेडिंग सीजन में सोने की कीमत आसमान छू रही है. सोने -चांदी की रिकॉर्ड कीमत के बीच मंगलवार को गिरावट देखने को मिली. अमेरिका से खुशखबरी के इंतजार में सोने और चांदी दोनों सस्ता हो गया. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर फैसले से पहले निवेशकों के सतर्क रुझान के चलते मंगलवार को सोना और चांदी की कीमतें स्थिर रहीं.

आज सोने का भाव

शुरुआती कारोबार के दौरान मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने की फरवरी वायदा कीमतें 1,29,978 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर बनी हुई थीं. मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा घरेलू बाजार में एमसीएक्स पर सोने की फरवरी वायदा कीमतें 1,29,952 रुपए के आसपास कारोबार कर रही थीं, जो वैश्विक तेजी के रुझान को ट्रैक कर रही थीं और रुपए की कमजोरी का समर्थन प्राप्त कर रही थीं. उन्होंने आगे कहा, 1,29,200 रुपए का क्षेत्र एक महत्वपूर्ण शॉर्ट-टर्म सपोर्ट के रूप में काम करना जारी रखता है. जब तक यह लेवल बना रहता है, 1,30,000 रुपए से 1,31,000 रुपए के रेजिस्टेंस जोन की ओर रास्ता खुला रहता है.

आज चांदी की कीमत



चांदी की कीमतों में कुछ बढ़त दर्ज की गई. एमसीएक्स पर चांदी की मार्च वायदा कीमतें 0.50 प्रतिशत की बढ़त के बाद 1,82,705 रुपए प्रति किलोग्राम पर बनी हुई थीं. ग्लोबल मार्केट में अब फोकस फेडरल रिजर्व पर बना हुआ है, जो कि बुधवार को अपने नीतिगत निर्णय की घोषणा करेगा. यह मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब यूएस जॉब मार्केट में कूलिंग के संकेत दिख रहे हैं, जबकि मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के 2 प्रतिशत लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है. बता दें कि कोमेरिका के अर्थशास्त्रियों को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के फेडरल फंड रेट को 25 बेसिस पॉइंट से घटाने की उम्मीद है, जिससे यह 3.50 प्रतिशत से 3.75 प्रतिशत के बीच आ जाएगी. आईएएनएस