Advertisement
trendingNow13034528
Hindi Newsबिजनेस

अमेरिका से खुशखबरी के इंतजार में भरभरा कर गिरा सोना, चांदी की चमक बढ़ी, ऑल टाइम हाई से कितना सस्ता हुआ Gold?

Gold rate Today:  सोने-चांदी की कीमत रिकॉर्ड बना रही है. वेडिंग सीजन में सोने की कीमत  आसमान छू रही है. सोने -चांदी की रिकॉर्ड कीमत के बीच मंगलवार को गिरावट देखने को मिली.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 09, 2025, 12:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका से खुशखबरी के इंतजार में भरभरा कर गिरा सोना, चांदी की चमक बढ़ी, ऑल टाइम हाई से कितना सस्ता हुआ Gold?

Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमत रिकॉर्ड बना रही है. वेडिंग सीजन में सोने की कीमत  आसमान छू रही है. सोने -चांदी की रिकॉर्ड कीमत के बीच मंगलवार को गिरावट देखने को मिली. अमेरिका से खुशखबरी के इंतजार में सोने और चांदी दोनों सस्ता हो गया.  अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर फैसले से पहले निवेशकों के सतर्क रुझान के चलते मंगलवार को सोना और चांदी की कीमतें स्थिर रहीं.  

आज सोने का भाव  

शुरुआती कारोबार के दौरान मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने की फरवरी वायदा कीमतें 1,29,978 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर बनी हुई थीं. मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा घरेलू बाजार में एमसीएक्स पर सोने की फरवरी वायदा कीमतें 1,29,952 रुपए के आसपास कारोबार कर रही थीं, जो वैश्विक तेजी के रुझान को ट्रैक कर रही थीं और रुपए की कमजोरी का समर्थन प्राप्त कर रही थीं. उन्होंने आगे कहा, 1,29,200 रुपए का क्षेत्र एक महत्वपूर्ण शॉर्ट-टर्म सपोर्ट के रूप में काम करना जारी रखता है. जब तक यह लेवल बना रहता है, 1,30,000 रुपए से 1,31,000 रुपए के रेजिस्टेंस जोन की ओर रास्ता खुला रहता है.  दिल्ली सदर बाजार के ट्रैवल एजेंट ने कैसे किया भारत के आसमान पर कब्जा,अब कहां हैं इंडिगो के मालिक राहुल भाटिया, क्यों साध रखी है चुप्पी ?

Add Zee News as a Preferred Source

 

आज चांदी की कीमत  
 
चांदी की कीमतों में कुछ बढ़त दर्ज की गई.  एमसीएक्स पर चांदी की मार्च वायदा कीमतें 0.50 प्रतिशत की बढ़त के बाद 1,82,705 रुपए प्रति किलोग्राम पर बनी हुई थीं. ग्लोबल मार्केट में अब फोकस फेडरल रिजर्व पर बना हुआ है, जो कि बुधवार को अपने नीतिगत निर्णय की घोषणा करेगा. यह मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब यूएस जॉब मार्केट में कूलिंग के संकेत दिख रहे हैं, जबकि मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के 2 प्रतिशत लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है.  बता दें कि कोमेरिका के अर्थशास्त्रियों को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के फेडरल फंड रेट को 25 बेसिस पॉइंट से घटाने की उम्मीद है, जिससे यह 3.50 प्रतिशत से 3.75 प्रतिशत के बीच आ जाएगी. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Gold rate

Trending news

CJI सूर्यकांत का बड़ा फैसला, मां की जाति के आधार पर बच्ची को मिला कास्ट सर्टिफिकेट
CJI Surya Kant
CJI सूर्यकांत का बड़ा फैसला, मां की जाति के आधार पर बच्ची को मिला कास्ट सर्टिफिकेट
Kerala Local Body Election 2025: केरल में 7 जिलों के 11168 वार्डों में वोटिंग जारी
Kerala Local Body Election
Kerala Local Body Election 2025: केरल में 7 जिलों के 11168 वार्डों में वोटिंग जारी
'कौन बैठाने वाला है, कौन बैठाएगा', सदन में किस बात पर गुस्से से लाल हुए राजनाथ सिंह
rajnath singh viral video
'कौन बैठाने वाला है, कौन बैठाएगा', सदन में किस बात पर गुस्से से लाल हुए राजनाथ सिंह
दूध-चीनी के लिए भी लाइन लगती थी...क्या वामपंथ के गर्भ से निकला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ'?
The economic slowdown
दूध-चीनी के लिए भी लाइन लगती थी...क्या वामपंथ के गर्भ से निकला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ'?
हजारों साल पुराने इतिहास को ये स्तंभ करता है उजागर, बताता है भारत की असली कहानी
Gupta Empire
हजारों साल पुराने इतिहास को ये स्तंभ करता है उजागर, बताता है भारत की असली कहानी
'किसी देवी-देवता की पूजा के लिए कैसे कर सकते हैं मजबूर?'ओवैसी ने किसकी ओर किया इशारा
Asaduddin Owaisi
'किसी देवी-देवता की पूजा के लिए कैसे कर सकते हैं मजबूर?'ओवैसी ने किसकी ओर किया इशारा
Parliament Winter Session 2025 Live (Day 7): 'अब वो PM नहीं रहे जो पहले थे..., प्रियंका गांधी ने लोकसभा में PM मोदी पर निशाना साधा
Parliament winter session
Parliament Winter Session 2025 Live (Day 7): 'अब वो PM नहीं रहे जो पहले थे..., प्रियंका गांधी ने लोकसभा में PM मोदी पर निशाना साधा
30000000 सैनिक और 25000 हाथी...ऐसे थे भारत के वो साम्राज्य जिनकी मुरीद थी दुनिया
empires of india
30000000 सैनिक और 25000 हाथी...ऐसे थे भारत के वो साम्राज्य जिनकी मुरीद थी दुनिया
शिवसेना-BJP और...अब एक साथ ये चुनाव लड़ेगा 'महायुति गठबंधन', बंद कमरे में क्या हुआ?
CM Devendra Fadnavis
शिवसेना-BJP और...अब एक साथ ये चुनाव लड़ेगा 'महायुति गठबंधन', बंद कमरे में क्या हुआ?
फैशन आइकन, शाही ताज, दुनिया की वाहवाही... फिर भी अकेली पड़ गई 'कोह-ए-नूर' शहजादी
Hyderabad
फैशन आइकन, शाही ताज, दुनिया की वाहवाही... फिर भी अकेली पड़ गई 'कोह-ए-नूर' शहजादी