Gold Rate: दुनिया में महंगा पर भारत में गिरे सोने के दाम, चांदी ₹1.71 लाख सस्ती, दिल्ली में गोल्ड ₹130863/10 ग्राम, क्या है आपके शहर में भाव?

Gold Rate: सावन में अगर सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं या घर में शादी-ब्याह का माहौल है और गोल्ड की ज्वैलरी खरीदनी है, तो ये खबर आपके लिए हैं. भारत में आज सोने की कीमत में गिरावट आई है. चांदी के दाम भी 1000 रुपये के आसपास गिर चुके हैं. इंटरनेशनल मार्केट में जहां सोना आज महंगा हुआ, वहीं दूसरी ओर भारत में सोने के दाम गिरे हैं.
सावन के पहले सोमवार को दिल्ली, मुबंई, कोलकाता समेत देश के ज्यादातर शहरों में सोने के दाम फिसल गए हैं. सोने के दाम करीब 500 रुपये, तो चांदी 936 रुपये गिर गया. राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 144360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना आज महंगा हुआ है. स्पॉट गोल्ड की कीमत 20 डॉलर की तेजी के साथ बढ़कर 4,067.06 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. अमेरिका की ओर से ईरान के साथ युद्ध रोकने और जल्द समझौते की उम्मीदों के चलते कच्चे तेल के दाम में बड़ी गिरावट आई है. तेल के दाम गिरने से महंगाई बढ़ने का खतरा कम हो रहा है. ऐसे में फेडरल रिजर्व की ओर से ऊंची ब्याज दरों को लेकर चिंताएं कुछ कम हुईं, जिसने सोने के रेट को सपोर्ट किया है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक 3 अगस्त को सोने के दाम में गिरावट आई है. सोना और चांदी दोनों के दाम घटे हैं. बता दें कि IBJA भारत का मुख्य स्वर्ण और आभूषण व्यापार निकाय है. ये रोज सुबह सोने-चांदी की दरें तय करता है. इसकी ओर से तय रेट को देश भर के सर्राफा बाजारों में लागू होते है . ज्वैलर्स इस रेट पर मेकिंग चार्ज और GST जोड़ते हैं. IBJA की ओर से जारी रेटलिस्ट के मुताबिक...
24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत आज 1,43,329 रुपये से गिरकर 1,42,863 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई.
22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,31,289 रुपये से गिरकर 1,30,863 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई
18 कैरेट वाला सोना आज 1,07,497 रुपये से फिसलकर 1,07,147 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया.
1 किलो चांदी 2,19,336 रुपये से फिसलकर 2,18,400 रुपये पर पहुंच चुकी है.
|शहर
|22 कैरेट
|24 कैरेट
|दिल्ली
|132240
|144360
|मुंबई
|132190
|144210
|कोलकाता
|132190
|144210
|चेन्नई
|132550
|144600
|लखनऊ
|132240
|144360
साल 2026 में सोने की कीमत में गिरावट का दौर जारी है. 29 जनवरी के बाद से सोना लगातार गिर ही रहा है. 29 जनवरी को सोने-चांदी ने अपने ऑल टाइम पर पहुंच गया था. 10 ग्राम सोने की कीमत 1.79 लाख रुपये , तो 1 किलो चांदी के दाम 3.89 लाख रुपये पर पहुंच चुकी थी. तब से लेकर अब तक सोने-चांदी की गिरावट का कैलकुलेशन करें तो (1.79-1.43) 36000 रुपये सस्ता हो चुका है. चांदी 3.89-2.18= 1.71 लाख रुपये सस्ती हो चुकी है.
सोने की कीमत का सबसे बड़ा दुश्मन तेल बना हुआ है. खाड़ी युद्ध के चलते कच्चे तेल के दाम बढ़ चुके हैं. महंगे तेल ने महंगाई का खतरा बढ़ा दिया है. RBI की ओर से मौद्रिक समीक्षा बैठक की शुरुआत हो चुकी है. 3 से 5 अगस्त तक एमपीसी की बैठक होगी, लेकिन ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद नहीं है. ऐसा ही कुछ फैसला अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी लिया और ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं की. महंगाई के डर ने सोने पर ब्रेक लगा रखा है. डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड में निवेश बढ़ रहा है. जबकि निवेशक सोने में मुनाफावसूली करने में जुटे हैं.