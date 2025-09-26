Advertisement
Gold Rate: रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा सोना लगातार दूसरे दिन हुआ धड़ाम, चांदी की चमक हुई तेज, क्या है आज 10 ग्राम का गोल्ड का रेट

सोना अपनी लगातार चढ़ती कीमतों की वजह से चर्चा में बना हुआ है. सोने की कीमत में जारी तेजी ने उसे आम लोगों की पहुंच से दूर कर दिया है. जो लोग त्योहारों में सोने की खरीदारी से या तो बच रहे हैं या फिर हल्के और कम कैरेट वाले सोने की खरीदारी कर रहे हैं.

Sep 26, 2025
Gold Rate Today: सोना अपनी लगातार चढ़ती कीमतों की वजह से चर्चा में बना हुआ है. सोने की कीमत में जारी तेजी ने उसे आम लोगों की पहुंच से दूर कर दिया है. जो लोग त्योहारों में सोने की खरीदारी से या तो बच रहे हैं या फिर हल्के और कम कैरेट वाले सोने की खरीदारी कर रहे हैं. सोने की चढ़ती कीमत पर बीते दो दिनों से ब्रेक लगा है. आज दूसरे दिन फिर से सोने के दाम में मामूली गिरावट आ है. जो तेजी पिछले 6–7 महीनों से जारी है, नवरात्रि के दौरान उसमें थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है.  जहां सोना सस्ता हुआ है तो वहीं चांदी की रफ्तार और तेज हो गई है. चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिली है. चांदी का भाव 134556 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 137467 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. 

सोने की कीमत में गिरावट  

लगातार दूसरे दिन सोने की कीमत में गिरावट आई है. सोना आज फिर से सस्ता हो गया. शुक्रवार को सोने के दाम 800 रुपये तक लुढ़क गए है. इससे पहले गुरुवार को भी सोने की कीमत में  882 रुपये की गिरावट आई थी. यानी लगातार दो दिन में सोना करीब 1600 रुपये तक गिर गया है. इस गिरावट के बाद लोगों के लिए सोने की कीमत कुछ इस तरह से हैं.

24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाले सोने की कीमत  

लगातार दो दिन गिरने के बाद इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स की वेबसाइट पर जारी सोने-चांदी की कीमत कुछ इस तरह से हैं.  

24 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 113300 रुपये प्रति 10 ग्राम.  
22 कैरेट वाले सोने की कीमत 103780 रुपये प्रति 10 ग्राम.
18 कैरेट वाले सोने की कीमत 84970 रुपये प्रति 10 ग्राम.  
14 कैरेट वाले सोने की कीमत 66280 रुपये प्रति 10 ग्राम .  

देश के बड़े शहरों में आज सोने की कीमत 

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, नोएडा समेत देश के अधिकांश हिस्सों में सोने की कीमत 114500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा.  वहीं चांदी की कीमत 139900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.  सोने की कीमतों में आज गिरावट भले आई हो, लेकिन गोल्ड ने रफ्तार पकड़ी हुई है. सोना अपने पीक लेवल पर कारोबार कर रहा है. जियोपॉलिटिकल  इश्यू, टैरिफ, ट्रेड डील में देरी ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से सोने की कीमत में तेजी का दौरा जारी रह सकता है.  चूंकि सोना सेफ हेवल की उपाधि रखता है, इसलिए निवेशक सोने का रूख करते हैं.  

