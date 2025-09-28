Advertisement
सोने का ब्रेक फेल, 9 महीने में ₹37000 चढ़ा भाव, दिवाली तक जाएगा ₹1.5 लाख के पार! कौन बढ़ा रहा गोल्ड की चमक?

Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमत रूकने का नाम नहीं ले रही है. जो सोना साल के शुरुआत में 78-80 हजार रुपये का चल रहा था, आज वो लाख रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है. चांदी की भी हालात वैसी ही है. सोने-चांदी के रेट आसमान छू रहे हैं. सोने की कीमत आज 113299 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 28, 2025, 01:37 PM IST
Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमत रूकने का नाम नहीं ले रही है. जो सोना साल के शुरुआत में 78-80 हजार रुपये का चल रहा था, आज वो लाख रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है. चांदी की भी हालात वैसी ही है. सोने-चांदी के रेट आसमान छू रहे हैं. सोने की कीमत आज 113299 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है. वहीं चांदी 137467 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है.  

9 महीने में सोना रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा 

सोने की कीमत रूक नहीं रही है. दिग्गज ब्रोकरेज फर्म  गोल्डमैन सैक्स ने अनुमान लगाया है कि आने वाले समय में सोने की कीमतों में 50 फीसदी तेजी और देखने को मिल सकती है. ग्लोबल जियो पॉलिटिकल टेंशन और आर्थिक अनिश्चितताओं के चलते सोने की कीमत में तेजी का दौर जारी है.  हालात ये है कि दोनों ही कीमती धातु बीते 9 महीनों में रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं.  1 जनवरी 2025 से लेकर 27 सितंबर 2025 के बीच सोने की कीमत 49 फीसदी यानी 37000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक चढ़ गए. जो सोना दिसंबर 2024 में 76162 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, वो सितंबर 2025 में 113299 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है.  जबकि चांदी 60 फीसदी तेजी की रफ्तार से भागा और बीते 9 महीनों में 52000 रुपये प्रति किलोग्राम तक महंगा हो चुका है.  चांदी जो दिसंबर 2024 में  86,017 रुपये प्रति किलो थी, वो अब 1 लाख 37 हजार के पार हो चुकी है.   ₹20000 करोड़ की दौलत, ₹24000 करोड़ का दुनिया का सबसे बड़ा घर...घाघरा-चोली पहन गरबा में थिरकीं सबसे खूबसूरत महारानी, देखते रह गए लोग

कहां तक जाएगा सोना 

 सोने की कीमत में जारी यह तेजी फिलहाल थमती नहीं दिख रही है. अगर जानकारों की माने तो सोना अभी और चढ़ने वाला है. गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोने के दाम 5000 डॉलर प्रति औंस तक जा सकते हैं. यानी करीब 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच सकता है.  मजबूत औद्योगिक मांग, सुरक्षित निवेश और कमजोर डॉलर के चलते सोने-चांदी की कीमतों में बल मिल रहा है. अगर यही रफ्तार जारी रही तो साल खत्म होने से पहले सोना डेढ़ लाख के आंकड़े को पार कर जाएगा.  

सोने की कीमत चढ़ने की वजह  
 
 मजबूत औद्योगिक मांग, सुरक्षित निवेश और कमजोर डॉलर के अलावा केंद्रीय बैंकों की ओर से लगातार हो रही सोने की खरीदारी के चलते सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है.  किप्टो मार्केट में भी भारी-उतार के चलते गोल्ड में निवेश बढ़ रहा है. वहीं टैरिफ के चलते निवेशकों का रुझान सेफ हेवल गोल्ड की ओर बढ़ रहा है. मांग में तेजी के तलते सोना लगातार महंगा हो रहा है.  

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत.

Gold rate

Trending news

