Gold Price : क्या ये Gold खरीदने का सही समय है, अभी खरीदें या करें इंतजार?

Gold Price : गोल्ड रेट में लगातार दो दिन से गिरावट जारी है. गोल्ड में गिरावट देख कई लोग इसे खरीदने का मन बना रहे हैं. क्या इस गिरावट के समय गोल्ड खरीदना सही सौदा हो सकता है. बता दें, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर ₹1,06,666 प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंचने के बाद सोने की कीमतों पर दबाव आया और पिछले सप्ताह के अपने नए शिखर से लगभग 0.50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. सोने की कीमतों में ये गिरावट मुख्य रूप से अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती के बाद अमेरिकी डॉलर की दरों में आई तेजी के कारण हुई है.

नए शिखर पर गोल्ड

MCX पर सोने की कीमतों में लगातार पांचवें हफ्ते ग्रोथ दर्ज की गई है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स सोने की कीमत पिछले सप्ताह 3,707.65 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस के नए शिखर को छू गई है.

गोल्ड की कीमतों में ग्रोथ

मार्केट एनालिस्ट के मुताबिक, अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बाद आमतौर पर सोने की कीमतों में ग्रोथ होती है. लेकिन पिछले सप्ताह ऐसा नहीं देखा गया क्योंकि अमेरिकी फेड की बैठक के बाद अमेरिकी डॉलर की दरों में तेजी आई थी. हालांकि, निचले स्तरों पर प्राइस में ग्रोथ देखी गई और घरेलू बाजार में 1,06,666 रुपये प्रति 10 ग्राम और अंतरराष्ट्रीय बाजार में 3,707.65 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस के अपने नए शिखर से लगभग 0.50 प्रतिशत की गिरावट के बाद सोने की कीमतों में उछाल आया है.

मार्केट एनालिस्ट के मुताबिक MCX सोने की दरें 1,12,000 रुपये प्रति 10 ग्राम को छू सकती हैं और कॉमेक्स सोने की कीमतें जल्द ही 3,750 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस को छू सकती हैं.

सोने के लिए कुल मिलाकर रुझान मजबूत बना हुआ है. हालांकि, बीच-बीच में गिरावट से इनकार नहीं किया जा सकता. लेकिन घरेलू स्तर पर कीमतें ₹1,12,000 प्रति 10 ग्राम और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 3,750 डॉलर प्रति औंस (हाजिर) तक पहुंचने की ओर है. जबकि वैश्विक बाजारों में, महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर ₹3,620 और ₹3,540 प्रति औंस पर हैं.