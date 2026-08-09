/Gold Rate: तेल के लिए हीरो बना होर्मुज सोने के लिए विलेन कैसे बन गया? खुलने की खबर भर से ₹6000 चढ़ा, अगर खुल गया,तो गोल्ड का क्या होगा ?

Gold Rate: ईरान युद्ध शुरू होने के बाद सोने की कीमतों ने खूब गोता लगाया. भारत में गोल्ड के रेट 36000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर गए. अमेरिका-तेहरान के बीच जितना तनाव बढ़ता गया, सोने की कीमत उतनी गिरती गई. जंग के बीच सोने के इस ग्राफ ने सबको हैरान किया. अब सोना एक बार फिर से उलटी चाल चल रहा है.
जैसे-जैसे होर्मुज का रास्ता खुलने की संभावना बढ़ रही है, सोना चढ़ने लगा है. सोने की कीमत बीते एक हफ्ते में 8% चढ़ चुकी है. औमतौर पर युद्ध और तनाव कम होने परप सेफ हैवन समझे जाने वाले गोल्ड पर दबाव बनता है, यानी कीमत नीचे आती है, लेकिन यहां फिर से सोना विपरीत चाल चल रहा है.
सोना 8% साप्ताहिक उछाल के साथ 7 हफ्ते के हाई पर पहुंच गया है. 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिकने वाला सोना हफ्तेभर में 1.49 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर गया. इसी तरह से चांदी 4 अगस्त को 2.19 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 2.29 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. सिर्फ 5 कारोबारी दिन में 10 ग्राम सोने के दाम में 6000 रुपये और 1 किलो चांदी की कीमत 10000 रुपये तक की तेजी आ गई. इस तेजी की वजह और इसके बाद का सफर दोनों ही समझना जरूरी है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेट लिस्ट के मुताबिक भारत में 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत कुछ इस तरह से हैं.
24 कैरेट शुद्धता वाला सोना 1,49,020 रुपये प्रति 10 ग्राम.
22 कैरेट शुद्धता वाला सोना 1,36,502 रुपये प्रति 10 ग्राम.
18 कैरेट शुद्धता वाला सोना 1,11,765 रुपये प्रति 10 ग्राम.
14 कैरेट शुद्धता वाला सोना 87,177 रुपये प्रति 10 ग्राम.
1 किलो चांदी 2,29,950 रुपये प्रति 10 ग्राम.
आमतौर पर जब भी वैश्विक तनाव बढ़ता है, सोने की मांग बढ़ती है और कीमतों में तेजी लौट आती है. उसी तरह से तनाव कम होने पर सोने से पैसा निकालकर निवेशकों बाजार, बॉन्ड यीन्ड आदि में लगाते हैं, जिससे सोने में बिकवाली हावी होने लगती है. खाड़ी युद्ध के दौरान सोने की कीमत ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया. जब युद्ध चरम पर था, सोने की कीमत ऑल टाइम हाई (1.79 लाख/10 ग्राम) से गिरकर 1.40 लाख/10 ग्राम तक पहुंच गई. अब जब कि अमेरिका-ईरान के बीच समझौता होने की उम्मीद बढ़ गई है, होर्मुज का गलियारा खोलने की तैयारी की जा रही है और कच्चे तेल के दाम गिरने लगे हैं, तो सोना फिर से चढ़कर 1.49 लाख रुपये पर पहुंच गया है. ग्लोबल मार्केट में गोल्ड $4,200 प्रति औंस पर पहुंच गया, जो जनवरी के बाद सोने की सबसे तेज रिकवरी रही.
अमेरिका में घटती नौकरी: वैश्विक हलचल सोने की कीमत पर चढ़ाती-गिराती है. इस बार कीमत में आई तेजी के पीछे अमेरिका के कमजोर रोजगार के नतीजे रहें. US ब्यूरो और लेबर स्टैटिक्स ने डेटा के मुताबिक अमेरिका में 23000 नौकरियां कम हो गई है. जहां अर्थशास्त्रियों को उम्मीद थी कि जुलाई में अमेरिका में करीब 80 से 83 हजार नई नौकरियां जुड़ेंगी, उसके विपरीत नौकरियां घटी है. जिसकी वजह से अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सामने महंगाई को संभालने की चुनौती है. ऐसे में फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद 58% से घटकर करीब 44% रह गई है.
डॉलर की कमजोरी: कमजोर डॉलर सोने के लिए घातक साबित होता है, क्योंकि डॉलर के गिरने से दूसरी करेंसी में गोल्ड की खरीदारी सस्ती हो जाती है, जो मांग को बढ़ाती है और कीमतों में तेजी लाने का काम करती है. कमजोर US ट्रेजरी यील्ड सोना को ज्यादा आकर्षक बनाता है, क्योंकि सोने पर कोई ब्याज नहीं मिलता.
होर्मुज खुलने की उम्मीद में चढ़ा सोना: ईरान-ओमान के बीच होर्मुज खोलने पर सहमति बन गई है. अमेरिका अगर ईरान की शर्तों को मान लेता है, तो ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए सबसे अहम रास्ता जहाजों के लिए खुल जाएगा. इस रास्ते के खुलने से कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट आएगी. तेल के दाम गिरेंगे तो महंगाई का खतरा कम होगा. जिससे फेडरल रिजर्व पर ब्याज दर बढ़ाने का दबाव कम होगा, डॉलर कमजोर होगा और सोना मजूबत.
सोना खरीदने के लिए सबसे बेहतरीन रणनीति है कि थोड़ा-थोड़ा कर खरीदें. अहगर लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो कुछ हिस्सा खरीद सकते हैं, लेकिन पूरी रकम एक साथ लगाने से बचना चाहिए. अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक तो आपको ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए. गोल्ड की शॉर्ट कीमतों में अमेरिकी महंगाई, Fed के बयान, बॉन्ड यील्ड और डॉलर जैसे फैक्टर्स का असर दिखता है. सोने का फंडामेंटल अभी मजबूत दि रहा है, लेकिन कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच सही रणनीति है को आप थोड़ा-थोड़ा कर निवेश करें.
दुनिया की बड़ी ग्लोबल ब्रोकरेज फर्मों में से एक जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि लंबी अवधि में सोना नई ऊंचाई बना सकता है JP Morgan की भविष्यवाणी है कि साल 2026 के अंत तक सोना 6,300 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकता है. अगर इसे भारतीय करेंसी में देखें, तो 200689 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है. जेपी मॉर्गन का कहना है कि खाड़ी युद्ध की अस्थिरता के बावजूद मिड-टर्म में सोने की मजबूती को लेकर सकारात्मक ग्राफ बने हुए हैं. जेपी मॉर्डन के अलावा Deutsche Bank ने भी साल 2026 के लिए सोने का अनुमान बढ़ाकर 6,000 डॉलर प्रति औंस कर दिया है.