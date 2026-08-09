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Gold Rate: तेल के लिए हीरो बना होर्मुज सोने के लिए विलेन कैसे बन गया? खुलने की खबर भर से ₹6000 चढ़ा, अगर खुल गया,तो गोल्ड का क्या होगा ?

Gold-Hormuz Connection: सोना एक हफ्ते में 6000 रुपये प्रति 10 ग्राम चढ़ गया. सिर्फ होर्मुज खुलने की खबर मात्र से सोने में ये तेजी लौटी है. अगर ये गलियारा खुला , तो भारत में सोने की कीमतों पर क्या असर होगा ?

Written ByBavita Jha
Published: Aug 09, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:49 AM IST
Gold Rate: तेल के लिए हीरो बना होर्मुज सोने के लिए विलेन कैसे बन गया? खुलने की खबर भर से ₹6000 चढ़ा, अगर खुल गया,तो गोल्ड का क्या होगा ?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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