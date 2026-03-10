ईरान जंग पर ट्रंप का एक सिग्नल और सोने में तूफान, चांदी एक झटके में ₹11000 उछली, कहां पहुंचा 10 ग्राम गोल्ड ?

Gold-Silver Rate Today: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंग पर एक बयान दिया और शेयर बाजार से लेकर, तेल, सोने-चांदी सबकी चाल बदल गई. शेयर बाजार जो कल 2300 अंक गिर चुका था, ट्रंप के एक बयान के बाद आज 600 अंकों की तेजी के साथ खुला. कच्चा तेल जो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 115 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा था, आज 9.75 फीसदी से अधिक गिरकर 89.31 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. वहीं सोना जो मिडिल ईस्ट जंग के बीच अलग चाल चल रहा था, वो अचानक आज रॉकेट की तेजी से भागने लगा है. ईरान जंग पर ट्रंप के एक बयान ने मार्केट का पूरा सीन बदल दिया है.

ट्रंप के बयान से सोने-चांदी की कीमत में तूफानी तेजी

दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के खिलाफ चल रही जंग लगभग खत्म हो चुकी है. उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल की आवाजाही रोकी तो उसपर 20 गुना बड़ा हमला होगा. ट्रंप के इस बयान के बाद शेयर बाजार में तेजी लौटी. वहीं सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया. जैसे ही ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान युद्ध लगभग खत्म हो गया है, निवेशक फिर से सेफ हैवन की ओर भागने लगे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 1492 रुपये की बढ़ते के साथ 1,61,791 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया तो चांदी 4 फीसदी या 11,179 रुपये चढ़कर 2,78,339 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. पढ़ें- ईरान-अमेरिका जंग के सबसे बड़े विनर बने पुतिन, बिना कुछ किए भर रहा रूस का खजाना, चीन बना लूजर, डूबे 400 अरब डॉलर

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों महंगा हुआ सोना

कल तक सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी था, लेकिन आज मिडिल ईस्ट जंग पर ट्रंप के एक बयान के बाद से सोने की चमक लौट आई. अमेरिकी राष्ट्रपति ने जैसे ही ईरान जंग खत्म होने के संकेत किए निवेशक सेफ हैवन की ओर भागने लगे. बीते कुछ दिनों से कीमत में आ रही कमी के चलते सोने की डिमांड बढ़ी. सोना मांग बढ़ने के साथ महंगा होने लगा. युद्ध थमने के संकेत ने निवेशकों को फिर से सोने की ओर आकर्षित कर दिया. वहीं ट्रंप के बयान के बाद कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट आई. क्रूड ऑयल 90 डॉलर से नीचे खिसक गया. तेल के दाम गिरने के बाद केंद्रीय बैंकों की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने की संभावना घटी है. जिसने सोने को बल दिया और कीमतों में तेजी लौट आई.

तेल हुआ सस्ता

सोना जहां महंगा हुआ तो वहीं ट्रंप के बयान से तेल में बड़ी गिरावट आई. आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें करीब 8.5% गिरकर 92.50 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी तेल (WTI) ऑयल 9% टूटकर 88.60 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. कल कच्चे तेल की कीमत 115 डॉलर बैरल पर पहुंच गई थी. पढ़ें-ईरान जंग के बीच तेल-गैस की मारामारी, पाक-बांग्‍लादेश हांफे; क्‍या भारत में भी बढ़ेंगे दाम, सरकार की जानें तैयारी ?