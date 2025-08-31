Gold Rate: ₹3000 चढ़ा सोने का भाव, चांदी ₹1.17 लाख के पार, गोल्ड के लिए करें होल्ड या खरीदारी का मौका ?

Gold Rate: अगर आप सोने की खरीदारी का इंतजार कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपको झटका लगा है. सोने की कीमत में बड़ी तेजी देखने को मिली है. 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 3000 हजार रुपये तक बढ़ गए. वहीं चांदी की कीमत भी 3600 रुपये बढ़कर 1. 17 लाख करोड़ रुपये तक चढ़ गया है. सोने-चांदी की कीमत में ये तेजी अमेरिकी टैरिफ के बढ़े दवाब, शेयर बाजार में आई गिरावट और ग्लोबल अनिश्चितता का नतीजा है. सोने की कीमत ने खरीदारों को सोने से दूर कर दिया है. लाख टके के आंकडे को पार कर चुके सोने की कीमत हफ्तेभर में तीन हजार रुपये चढ़ चुकी है.

सोने की कीमत



सोने और चांदी दोनों की कीमत में इस हफ्ते बढ़त देखी गई है. सोने के दाम में 3,000 रुपए से अधिक का इजाफा हुआ. वहीं, चांदी का भाव 3,600 रुपए से अधिक बढ़ गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,02,388 रुपए है, जबकि एक हफ्ते पहले इसी दिन यह 99,358 रुपए थी, जो कि सोने की कीमत में 3,030 रुपए की बढ़त को दर्शाता है.

22 कैरेट वाले सोने की कीमत

22 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 93,787 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 91,012 रुपए था। वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत 74,519 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 76,791 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है. वहीं, समीक्षा अवधि में चांदी की कीमत 3,666 रुपए बढ़कर 1,17,572 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,13,906 रुपए प्रति किलो थी.

क्यों आई सोने की कीमत तेजी

सोने और चांदी में बढ़त की वजह वैश्विक अस्थिरता माना जा रहा है.अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कई देशों पर टैरिफ लगाए जाने के कारण ग्लोबल स्तर पर अनिश्चितता में इजाफा हुआ है. वैश्विक अनिश्चितता के समय सुरक्षित माने जाने के कारण दुनिया भर में सोने और चांदी की मांग बढ़ जाती है और मांग के मुकाबले सीमित आपूर्ति के कारण इनकी कीमतों में इजाफा होता है. जानकारों के मुताबिक, सोने और चांदी के लिए सितंबर महीना काफी अहम होगा.

घटेगा या बढ़ेगा सोने का भाव

निवेशकों की निगाहें ब्याज दरों में कटौती को लेकर अमेरिकी फेड की बैठक पर होगी. अगर ब्याज दरों में कटौती की जा रही है, तो सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है. 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 26,226 रुपए या 34.43 प्रतिशत बढ़कर 1,02,388 रुपए पर पहुंच गया है. वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 31,555 रुपए या 36.68 प्रतिशत बढ़कर 1,17,572 रुपए पर पहुंच गया है. आईएएनएस