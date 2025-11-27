Advertisement
Gold Rate: आज सस्ता हुआ सोना, कीमत में मामूली गिरावट, चांदी के भाव भी फिसले

सोने की कीमत में आज हल्की गिरावट ने थोड़ी राहत दी. एमसीएक्स पर सोना-चांदी दोनों की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिला. सोना और चांदी आज दोनों लुढ़के. प्रॉफिट बुकिंग के चलते सोने की कीमत में ये गिरावट देखने को मिली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गुरुवार को सोना.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 27, 2025, 09:30 PM IST
Gold-Silver Rate: सोने की कीमत में आज हल्की गिरावट ने थोड़ी राहत दी. एमसीएक्स पर सोना-चांदी दोनों की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिला. सोना और चांदी आज दोनों लुढ़के. प्रॉफिट बुकिंग के चलते सोने की कीमत में ये गिरावट देखने को मिली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गुरुवार को सोना. 0.36 फीसदी तक गिर गया.  

सोने की कीमत में गिरावट  

निवेशकों का ध्यान अगले महीने होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति बैठक से पहले फेडरल रिजर्व से मिलने वाले संकेतों पर लगातार बना रहा, जिसके साथ कीमती धातुओं की कीमत में गिरावट देखी गई. शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर सोने की दिसंबर वायदा कीमतें 0.36 प्रतिशत की गिरावट पर 1,25,480 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बनी हुई थीं.

चांदी का आज का भाव  

 चांदी की दिसंबर वायदा कीमतें 0.20 प्रतिशत फिसलकर 1,60,950 रुपए प्रति किलोग्राम पर बनी हुई थीं. एनालिस्ट ने कहा, गोल्ड का सपोर्ट लेवल 4130-4095 डॉलर और रेजिस्टेंस 4195-4225 डॉलर पर बना हुआ है. वहीं, सिल्वर का सपोर्ट लेवल 52.65-52.35 डॉलर तो रेजिस्टेंस लेवल 53.65-53.90 डॉलर पर बना हुआ है.  

उन्होंने आगे कहा,रुपए में गोल्ड का सपोर्ट लेवल 1,25,350-1,24,780 रुपए और रेजिस्टेंस 1,26,650-1,27,100 रुपए पर बना हुआ है. इसी तरह सिल्वर का सपोर्ट लेवल 1,60,350-1,59,600 रुपए और रेजिस्टेंस 1,62,110, 1,63,000 रुपए पर बना हुआ है.  

यूएस फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग 9-10 दिसंबर को होने जा रही है। यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है अमेरिकी रोजगार मार्केट कमजोर बना हुआ है और महंगाई भी बनी हुई है. हाल ही के इकोनॉमिक डेटा ने दिसंबर में ब्याज दरों में होने वाली कटौती को लेकर उम्मीदों को बढ़ा दिया है. अमेरिकी रिटेल सेल्स सितंबर में उम्मीद से धीमी गति से बढ़ी, जो कि अगस्त के 0.6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में सितंबर में 0.2 प्रतिशत की तेजी से बढ़ी. कमजोर अमेरिकी डॉलर ने सोने की कीमतों में गिरावट को सीमित कर दिया. डॉलर इंडेक्स 0.10 प्रतिशत गिरा, जिससे दूसरी करेंसी होल्ड करने वाले खरीदारों के लिए सोना सस्ता ऑप्शन बन गया. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

