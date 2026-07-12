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Gold Rate: सोना ₹33000 तो चांदी ₹1.66 लाख गिरी, भयंकर सस्ता होने के बाद अब किस तरफ जाएगा गोल्ड, खरीदारी करें या और गिरेंगे दाम?

Gold Rate: साल 2026 में सोना 33000 रुपये तो चांदी 1.66 लाख रुपये तक सस्ता हो चुका है. ऐसे में जो लोग खरीदारी करना चाहते हैं, उनके मन में यह सवाल है कि सोना और गिरेगा या फिर सोने की कीमत चढ़ जाएगी?

Written ByBavita Jha
Published: Jul 12, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:12 AM IST
Gold Rate: सोना ₹33000 तो चांदी ₹1.66 लाख गिरी, भयंकर सस्ता होने के बाद अब किस तरफ जाएगा गोल्ड, खरीदारी करें या और गिरेंगे दाम?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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