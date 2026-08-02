/Gold Rate: क्यों होर्मुज के इर्द-गिर्द घूम रहा सोना, ₹37000 तक गिरने के बाद अब आगे क्या? ₹1.70 लाख फिसलकर चांदी बेहाल

Gold Rate August 2026: साल 2026 की शुरुआत सोने के लिए बेहतरीन रही. दिसंबर 2025 से लेकर 29 जनवरी 2026 के बीच सोने ने ऐसी छलांग लगाई कि हर कोई दंग रह गया. महज 29 दिन में सोना 1.33 लाख रुपये से चढ़कर 1.76 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. पीक पर पहुंचने के बाद से सोने में ग्रहण लग गया है. सोना सिर्फ अपने ऑल टाइम हाई से फिसला ही नहीं, बल्कि उठ ही नहीं पा रहा है.
ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से सोने के दाम अब तक 37000 रुपये/10 ग्राम तक गिर चुके हैं. ऐसे में जो लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं, जिनके घरों में शादी-ब्याह है और वो सोना खरीदना चाहते हैं. उन लोगों के मन में सवाल है कि आगे सोना और गिरेगा या फिर वापस चढ़ने लगेगा ? वहीं ये सवाल भी उठता है कि आखिर ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से सोना इतना कैसे गिर गया? आमतौर पर युद्ध या किसी तनाव के बीच महंगा होने वाला सोना इस बार उल्टा क्यों चल रहा है? रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान सबने सोने का हाल देखा था, लेकिन खाड़ी युद्ध में सोना अलग ही रंग दिखा रहा है.
29 जनवरी 2026 की तारीख को 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1.79 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम थी. आज अगस्त के पहले हफ्ते में वही सोना 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. यानी बीते 6 महीनों में सोने की कीमत में 37000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट आ चुकी है. अगर चांदी की बात करें, तो 29 जनवरी को 1 किलो चांदी का भाव 3.89 लाख रुपये पर था, जो आज 2.19 लाख रुपये पर पहुंच गया है.यानी चांदी भी 6 महीनों में 1.70 लाख रुपये सस्ती हो चुकी है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सोने की कीमत कुछ इस तरह से है...
24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,42,755 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,31,289 रुपये प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,07,145 रुपये प्रति 10 ग्राम
14 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 83,573 रुपये प्रति 10 ग्राम
1 किलो चांदी की कीमत 2,18,295 रुपये पर पहुंच चुकी है.
अमेरिका-ईरान युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के साथ-साथ ही डॉलर की ताकत भी बढ़ रही है. अमेरिकी डॉलर की बढ़ती ताकत और ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में आए उछाल ने सोने की बढ़ती कीमत पर ब्रेक लगा दिया है. इंटरनेशनल मार्केट में सोना लगातार गिर रहा है, जिसकी वजह से MCX और सर्राफा बाजार दोनों ही जगहों पर सोना दबाव में है. फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में एक बार फिर से कोई बढ़ोतरी नहीं की. फेड के फैसले से सोने पर और प्रेशर बढ़ा है और सोना गिरने लगा है.
फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया. इतना ही नहीं महंगाई के प्रति सख्त रुख, मजबूत श्रम बाजार और तेल कीमतों में बढ़ोतरी से बढ़ती महंगाई की आशंकाओं के चलते आने वाले निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बेहद कम है.दूसरी तरह ईरान युद्ध के चलते होर्मुज स्ट्रेट बंद है. हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में टेंशन बढ़ा दी है. जिसके चलते जियो पॉलिटिकल टेंशन और बढ़ गया है. अगर खाड़ी युद्ध खत्म नहीं हुआ, अमेरिका-ईरान के बीच युद्धविराम जल्दी नहीं हुआ, तो कमोडिटी बाजार में तनाव और बढ़ सकता है. कच्चे तेल की कीमतों में दबाव बढ़ेगा और निवेशक सोने से दूर होते चले जाएंगे. वहीं अगर युद्धविराम होता है, तो ऊर्जा कीमतों पर दबाव कम होगा और निवेशक सोने-चांदी का रुख कर सकते हैं, जिससे सोने की कीमतों को अतिरिक्त समर्थन मिल सकता है.
कमोडिटी एक्सपर्ट मनते हैं कि सोने-चांदी अपने हाई से काफी नीचे आ चुका है. सोना 37 हजार , तो चांदी 1.70 लाख तक सस्ता हो चुका है. अब सोने में निवेश बढ़ सकता है. एक्सपर्ट अजय केडिया की माने तो साल के अंत तक सोना 1.60 लाख तो चांदी 2.80 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है . अगस्त 2026 में सोने का टेक्निकल आउटलुक देखें, तो ट्रेंड अभी भी कमजोर (Bearish Bias) बना हुआ है. सोने के लिए $4,000 प्रति औंस का स्तर सबसे अहम सपोर्ट बना हुआ है. ऊपर की ओर सोना $4,200–4,260 का क्षेत्र मजबूत रेजिस्टेंस है.
डिस्क्लेमर: Zee न्यूज आपको सोने-चांदी या शेयर बाजार में निवेश की कोई सलाह नहीं देता है. निवेश से पहले आपको सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए.