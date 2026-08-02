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Gold Rate: क्यों होर्मुज के इर्द-गिर्द घूम रहा सोना, ₹37000 तक गिरने के बाद अब आगे क्या? ₹1.70 लाख फिसलकर चांदी बेहाल

Gold Rate Prediction: बीते 6 महीनों में सोना 37000 रुपये , तो चांदी 1.70 लाख रुपये तक गिर चुकी है. साल के बाकी के बचे महीनों में सोने का किस तरफ जाएगा. कीमतों में तेजी आएगी या फिर और गिरने वाला है ?

Written ByBavita Jha
Published: Aug 02, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:22 PM IST
Gold Rate: क्यों होर्मुज के इर्द-गिर्द घूम रहा सोना, ₹37000 तक गिरने के बाद अब आगे क्या? ₹1.70 लाख फिसलकर चांदी बेहाल

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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