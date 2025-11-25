Advertisement
Gold Rate: सोने को लेकर आई डराने वाली खबर, डेढ़ लाख के पार जाएगी कीमत, अमेरिकी बैंक का दावा

सोने के दाम में भले ही मामूली गिरावट देखने को मिल रही हो, लेकिन इसके भाव लॉग टर्म में चढ़ने वाले हैं. सोने की कीमत नया रिकॉर्ड बनाने वाली है. अमेरिकी बैंक ने सोने की कीमत को लेकर नई भविष्यवाणी की है. जिसके मुताबिक सोना अगले साल इतिहास रचेगा.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 25, 2025, 11:14 PM IST
Gold Rate: सोने के दाम में भले ही मामूली गिरावट देखने को मिल रही हो, लेकिन इसके भाव लॉग टर्म में चढ़ने वाले हैं. सोने की कीमत नया रिकॉर्ड बनाने वाली है. अमेरिकी बैंक ने सोने की कीमत को लेकर नई भविष्यवाणी की है. जिसके मुताबिक सोना अगले साल इतिहास रचेगा. सोने की कीमत साल 2026 तक औसतन 4,538 डॉलर प्रति औंस रहने का अनुमान लगाया है. निरंतर मैक्रो अनुकूल परिस्थितियों और सुरक्षित निवेश की मांग के साथ कीमत 5,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचने की संभावना है. अगर आप इस रकम को भारतीय करेंसी में देखें तो साल 2026 में सोना 1,57000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच सकता है.  

सोने की कीमत का अनुमान  

बढ़ती मांग और वैश्विक कारकों के चलते सोने की कीमत 2026 में 5,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचने की उम्मीद है. यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई. बैंक ऑफ अमेरिका (बोफा) की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि अनुकूल स्थितियों के चलते 2026 में सोने का औसत दाम 4,538 डॉलर प्रति औंस रह सकता है, जो कि आने वाले समय में 5,000 डॉलर प्रति औंस पर पहुंचने का अनुमान है.

अमेरिका में दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती संभावना के कारण सोना वैश्विक स्तर पर मजबूत बना हुआ है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना का दाम फिलहाल 4,160 डॉलर प्रति औंस के करीब है. भारत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर भी सोने में तेजी देखी जा रही है. सोने का 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.87 प्रतिशत बढ़कर 1,24,935 रुपए हो गया है.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के अनुसार, 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 1,25,342 रुपए है, जो सोमवार को 1,23,308 रुपए थी. बोफा का कहना है कि सोने में तेजी के लिए अतिरिक्त गुंजाइश बाकी है, क्योंकि कीमत बढ़ने के साथ संस्थागत निवेश कमजोर है. बोफा ने कहा कि अगर वैश्विक कारक पहले की तरह आने वाले समय में भी बने रहते हैं, तो सोना 5,000 डॉलर तक पहुंच सकता है. इन कारकों में सरकारी ऋण स्तर में वृद्धि, अधिक मुद्रास्फीति, कम ब्याज दरें और अपरंपरागत अमेरिकी आर्थिक नीतियों का प्रभाव शामिल है.

टैरिफ और महंगाई के चलते बीते एक साल में सोने में करीब 50 प्रतिशत की तेजी देखी गई है.दुनिया के बड़े निवेश बैंकों में से एक गोल्डमैन सैश का भी कहना है कि सोना अगले साल तक 5,000 डॉलर प्रति औंस तक जा सकता है, जो कि फिलहाल 4,160 डॉलर प्रति औंस के आसपास है .आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

Gold rate

Trending news

