इस देश में गिरा सरकार का 'शटर' तो सोने की कीमतों में लगी आग, लेकिन भारतीय निवेशकों की कैसे हो गई ऐश?

Gold Rate Record In India: आज सोने ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसकी कीमत 1,17,800 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई. सोने की कीमत में तेजी ये उछाल मुख्य रूप से अमेरिका में सरकारी शटडाउन की खबरों की वजह से आई है. अमेरिकी शटडाउन के कारण डॉलर और शेयर बाजार पर असर पड़ाल है.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Oct 01, 2025, 04:36 PM IST
इस देश में गिरा सरकार का 'शटर' तो सोने की कीमतों में लगी आग, लेकिन भारतीय निवेशकों की कैसे हो गई ऐश?

Gold Rate: आज सोने ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसकी कीमत 1 लाख 17 हजार 800 रुपये तक पहुंच गई. सोने में तेजी की सबसे मुख्य वजह रही अमेरिका में शटडाउन है. अमेरिकी शटडाउन की खबरों ने सोने की कीमतों को और ऊपर धकेल दिया है. आइए जानते हैं कि अमेरिकी शटडाउन ने सोने की कीमत क्यों बढ़ाई? इससे हमारे देश के निवेशकों में सोने को लेकर कितना उत्साह है.

सोना यूं ही नहीं खनक रहा. इसकेके इतराने की  बड़ी वजह है. इसकी कीमत आज 1,17,800 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है, जो अब तक की सबसे ज्यादा रेट है. यही वजह है कि सोना चमक रहा है और यही वजह है कि निवेशक इसे लेकर उत्साहित हैं.

आखिर ऐसा क्या हुआ?

आखिर ऐसा क्या हुआ, जो सोना रफ्तार का दूसरा नाम बन गया? समझना मुश्किल है कि दोनों में किसकी रफ्तार ज्यादा तेज है. हम आपको गोल्ड की मौजूदा उड़ान की वजहें बताएंगे. लेकिन उससे पहले पिछले कुछ सालों में 1 अक्टूबर के दिन सोने की कीमत को देख लेते हैं. इससे आपको और अच्छा अंदाजा लग जाएगा कि आखिर हम गोल्ड के रफ्तार की तुलना फॉर्मूला-1 रेस से क्यों कर रहे हैं?

1 अक्टूबर 2025 को प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,17,800 है. जबकि ठीक एक साल पहले आज ही के दिन 1 अक्टूबर 2024 को सोने की कीमत प्रति दस ग्राम ₹77,380 थी. वहीं, 1 अक्टूबर 2023 को ₹58,200 /10 gm,  1 अक्टूबर 2022 को ₹50,300 /10 gm और 1 अक्टूबर 2015 को प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत  ₹25,753 थी. यानी साफ शब्दों में कहें तो, पिछले 10 सालों में सोने की कीमत लगभग दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है. हर साल सोने की कीमत धीरे-धीरे बढ़ती रही, लेकिन 2025 में यह अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है.

ट्रंप शटडाउन रोकने में नाकाम:सोना क्यों हवा से बातें कर रहा है?

आइए अब समझते हैं कि आखिर सोना आज क्यों आसमान में उड़ रहा है? क्यों हवा से बातें कर रहा है? दरअसल, आज की तेजी की वजह है अमेरिकी शटडाउन. ट्रंप लाख कोशिशों के बावजूद शटडाउन रोकने में नाकाम रहे. इसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिकी सरकार का खर्च आंशिक रूप से रुक जाएगा. कई सरकारी सेवाएं ठप पड़ जाएंगी. इससे बाजार में अनिश्चितता और जोखिम स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा. ऐसे में निवेशक सुरक्षित विकल्प चुनते हैं. और इसके लिए गोल्ड से बहतर कुछ भी नहीं. नतीजा सबके  सामने है. अमेरिका में हुए डेवलपमेंट का असर दुनिया भर में पड़ा. गोल्ड की मांग बढ़ने लगी. और पहले से ही उड़ान भर रहा सोना आज सातवें आसमान तक जा पहुंचा. 1,17,800/10 ग्राम के ऑल टाइम हाई के स्तर पर है.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

