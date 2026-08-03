/Gold Rate: सावन में चढ़ने लगा सोने का रंग, कीमतों में लौटी तेजी, आज 10 ग्राम गोल्ड के लिए चुकानी होगी कितनी रकम ?

Gold Rate: ईरान युद्ध के बाद से कमोडिटी बाजार की हलचल ने पूरी दुनिया को हिला रखा है. होर्मुज बंद हुआ, तो कच्चे तेल की कीमतों में आसमान छू लिया. तेल के चढ़ते ही सोने ने गोता लगाना शुरू कर दिया. 28 फरवरी 2026 को युद्ध शुरू होने के बाद से सोने की कीमत में 37000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट आ गई. अब सोने ने एक बार फिर से रास्ता बदल दिया है.
वैश्विक बाजार से लेकर घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में आज काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड की कीमत में 0.36 फीसदी तक की तेजी लौटी है. कच्चे तेल की कीमतों ने सोने को फिर से चमकने का मौका दे दिया है. ग्लोबल मार्केट में आज गोल्ड 14.60 डॉलर चढ़कर खुला है और 4,057.57 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है.
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