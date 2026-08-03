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Gold Rate: सावन में चढ़ने लगा सोने का रंग, कीमतों में लौटी तेजी, आज 10 ग्राम गोल्ड के लिए चुकानी होगी कितनी रकम ?

Gold Rate: जो सोना अब तक फिसल रहा था, आज उसने अचानक से तेज छलांग लगा दी है. सोमवार को सोने की कीमत में उछाल देखी जा रही है. तेल की कीमतों और ईरान युद्ध ने फिर से सोने के दाम को बढ़ने का मौका दे दिया है.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 03, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:20 AM IST
Gold Rate: सावन में चढ़ने लगा सोने का रंग, कीमतों में लौटी तेजी, आज 10 ग्राम गोल्ड के लिए चुकानी होगी कितनी रकम ?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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