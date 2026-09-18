/Gold Rate: सोना फिर से चढ़ने लगा, क्या तोड़ेगा जनवरी वाला रिकॉर्ड? चांदी में तेजी से कीमत ₹2.36 लाख के पार

Gold Rate: फेस्टिव सीजन से पहले सोने की कीमत में तेजी लौट आई है. सोना फिर से चढ़ने लगा है. इंटरनेशनल मार्केट से लेकर घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में बढ़त देखी जा रही है. आज, 18 सितंबर को 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने के भाव 1,53,638 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं. सिर्फ सोना ही नहीं चांदी की गिरावट भी थम गई है.
आज कितना महंगा हुआ सोना, चांदी में कितनी तेजी
गुरुवार के मुकाबले आज सोने की कीमत में करीब 1810 रुपये की तेजी लौटी है. कल 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 151233 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी थी, जो आज बढ़कर 153043 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी है. इसी तरह से चांदी की कीमत देखें, तो 1 किलो चांदी की कीमत 228475 रुपये पर थी, जो आज 236161 रुपये पर पहुंच चुकी है.
10 ग्राम सोने की आज की कीमत
ग्लोबल मार्केट में कॉमैक्स गोल्ड की कीमत 4,379.99 रुपये पर पहुंच गया. MCX पर सोने की कीमत आज 1170 रुपये की 1,54,151 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी है. सर्राफा बाजार की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक 18 सितंबर, शुक्रवार को सोने-चांदी की कीमत कुछ इस तरह से हैं...
24 कैरेट शुद्धता वाला सोना आज 153658 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 140751 रुपये प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 115244 रुपये प्रति 10 ग्राम
14 कैरेट शुद्धता वाला गोल्ड आज 89890 रुपये प्रति 10 ग्राम
1 किलो चांदी 236161 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है.
सोने में तेजी के पीछे कौन-सी वजह
इस साल सोने की उच्चतम मूल्य 1.76 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी. वहीं ग्लोबल टेंशन और कच्चे तेल की उबलती कीमतों की वजह से सोना गिरते-गिरते 1.38 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था. फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की, जिसके बाद पहले सोने में दबाव दिखा, लेकिन इसके बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेज रिकवरी देखने को मिली है. डॉलर इंडेक्स में गिरावट और ग्लोबल ब्याज दरों में बदलाव, कच्चे तेल की कीमत और जियोपॉलिटिकल तनाव ने सोने को सपोर्ट दिया है.