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Gold Rate: सोना फिर से चढ़ने लगा, क्या तोड़ेगा जनवरी वाला रिकॉर्ड? चांदी में तेजी से कीमत ₹2.36 लाख के पार

फेस्टिव सीजन से पहले सोने की कीमत में तेजी लौट आई है. सोना फिर से चढ़ने लगा है. इंटरनेशनल मार्केट से लेकर घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में बढ़त देखी जा रही है.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 18, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 04:40 PM IST
Gold Rate: सोना फिर से चढ़ने लगा, क्या तोड़ेगा जनवरी वाला रिकॉर्ड? चांदी में तेजी से कीमत ₹2.36 लाख के पार

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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