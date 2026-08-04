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Gold Price Update: तेल के चढ़ते-गिरते भाव से सोना कंफ्यूज, दुनिया में महंगा भारत में सस्ता बिक रहा गोल्ड, 10 ग्राम सोना ₹34000 गिरा

Gold Price Latest Update: सोने की कीमत में इस साल भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. जो सोना दुनिया में महंगा हो रहा है, भारत में बीते दो दिन से उसकी कीमत गिर रही है. 10 ग्राम सोना भारत में अभी अपने ऑल टाइम हाई से 34000 रुपये सस्ता बिक रहा है.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 04, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:23 AM IST
Gold Price Update: तेल के चढ़ते-गिरते भाव से सोना कंफ्यूज, दुनिया में महंगा भारत में सस्ता बिक रहा गोल्ड, 10 ग्राम सोना ₹34000 गिरा

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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