/Gold Price Update: तेल के चढ़ते-गिरते भाव से सोना कंफ्यूज, दुनिया में महंगा भारत में सस्ता बिक रहा गोल्ड, 10 ग्राम सोना ₹34000 गिरा

Gold Price Latest Update: सोने की कीमत में इस साल भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. जो सोना दुनिया में महंगा हो रहा है, भारत में बीते दो दिन से उसकी कीमत गिर रही है. 10 ग्राम सोना भारत में अभी अपने ऑल टाइम हाई से 34000 रुपये सस्ता बिक रहा है.
Gold Price Latest Update: सोने की कीमत में उठा पटक का दौर जारी है. ग्लोबल मार्केट में चढ़ने वाला सोना भारत में सस्ता है. वैश्विक तनाव, तेल की कीमतों में अस्थिरता के चलते सोने की कीमत में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है. 4 अगस्त को ग्लोबल मार्केट में गोल्ड की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिली है. स्पॉट गोल्ड करीब 7 डॉलर की तेजी के साथ 4,061.40 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है.
ग्लोबल मार्केट में सोना महंगा हुआ, लेकिन घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली है. सोमवार को भी सोने का भाव लगातार गिरता दिखा, जबकि इंटरनेशनल मार्केट, MCX में सोने-चांदी ने बढ़त हासिल की.
भारत के घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट पर जारी रेट लिस्ट देखें तो चांदी की कीमत 1008 रुपए तक गिर गई और 10 ग्राम सोना करीब 400 रुपये तक सस्ता हो गया.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक भारत में 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट वाले सोने की कीमत और चांदी का भाव कुछ इस तरह से है. IBJA की ओर से जारी रेटलिस्ट में मेकिंग चार्ज, GST जैसे कंपोनेंट नहीं जुड़े होते हैं. ऐसे में अलग-अलग शहरों में सोने-चांदी की कीमत में अंतर होता है.
24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,42,557 रुपये प्रति 10 ग्राम.
22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,30,582 रुपये प्रति 10 ग्राम.
18 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,06,918 रुपये प्रति 10 ग्राम.
14 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 83,396 रुपये प्रति 10 ग्राम.
1 किलो चांदी की कीमत 2,17,287 रुपये .
इस साल की बात करें तो 31 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1.33 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी. 29 जनवरी 2026 को इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 1.76 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. 4 अगस्त को ये 1.42 लाख रुपए पर पहुंच गया है. यानी सोना भारत में 29 जनवरी से लेकर अब तक करीब 34 हजार सस्ता हो चुकी है. चांदी की बात करें तो 31 दिसंबर 2025 को 1 किलो चांदी की कीमत 2.30 लाख रुपए किलो थी. 29 जनवरी को इसकी कीमत 3.86 लाख रुपये पर पहुंच गई. आज 1 किलो चांदी की कीमत 2.16 लाख रुपए पर है. यानी चांदी भारत में अभी 1.70 लाख रुपये सस्ती बिक रही है.