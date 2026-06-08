/Gold Rate: बाजार खुलते ही भरभराया सोना, चांदी क्रैश,अब तक 1.21 लाख तक गिर चुकी है कीमत, आज क्या है रेट ?

Gold Rate 8 June: भारतीय बाजार में इस साल सोना 21000 रुपये तक चढ़ा है, लेकिन जब से खाड़ी युद्ध की शुरुआत हुई है, सोने की कीमत में भारी गिरावट देखी जा रही है. सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत अपने ऑल टाईम हाई से 1.21 लाख रुपये तक गिर चुकी है. सोने-चांदी की कीमत में बाजार खुलने के साथ ही गिरावट देखने को मिली. ग्लोबल मार्केट में सोना आज फिर से क्रैश हो गया. 11 डॉलर की गिरावट के साथ सोने की कीमत 4320.83 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई. स्पॉट गोल्ड 8 जून को 11 डॉलर से अधिक फिसला. जो गोल्ड कुछ महीने पहले तक 5595 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया था, आज वो 4320 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है.
भारतीय बाजार की बात करें तो MCX पर शुक्रवार को सोना बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था. सोने की कीमत में 3947 रुपये की भारी गिरावट आई थी और सोना 1,55,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी में इससे भी बड़ी गिरावट आई. 1 दिन में चांदी 16,595 रुपये गिर गई. शुक्रवार को चांदी की कीमत 2,48,201 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक भारतीय बाजार में 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक सोने की कीमत कुछ इस तरह से है. आज मार्केट खुलने के बाद इसमें और गिरावट देखी जा सकती है.
24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,53,190 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,41,238 रुपये प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,11,565 रुपये प्रति 10 ग्राम
1 किलो चांदी की कीमत 2,54,950 रुपये.
इस साल सोना 21 हजार तो चांदी 27 हजार रुपये महंगी हुई है. 31 दिसंबर 2025 सोने की कीमत 1.33 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, आज वो 1.53 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. इसी तरह से चांदी 2.30 लाख रुपए किलो थी, जो अब 2.57 लाख रुपए पर है. हालांकि सोना अपने ऑल टाइम हाई वैल्यू 1.76 लाख रुपए और चांदी ने 3.86 लाख रुपए का ऑलटाइम हाई से सस्ती हो चुकी है.