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Hindi NewsबिजनेसGold-Silver Rate: तेल के चढ़ते ही और फिसल गया सोना, अब तक ₹25000 सस्ता, चांदी ₹1.46 लाख तक गिरी...क्या है आज का रेट

Gold-Silver Rate: तेल के चढ़ते ही और फिसल गया सोना, अब तक ₹25000 सस्ता, चांदी ₹1.46 लाख तक गिरी...क्या है आज का रेट

Gold Rate:   इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1057 रुपए गिरकर 1.51 लाख रुपए पर आ गया है. सोने की कीमत में आज भी गिरावट देखने को मिली है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 24, 2026, 07:57 AM IST
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Gold-Silver Rate: तेल के चढ़ते ही और फिसल गया सोना, अब तक ₹25000 सस्ता, चांदी ₹1.46 लाख तक गिरी...क्या है आज का रेट

Gold-Silver Rate 24 April: सोना-चांदी के दाम में गिरावट का सिलसिला जारी है. सोना आज भी सस्ता हुआ है. इससे पहले 23 अप्रैल को भी सोने के दाम गिरे थे. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1057 रुपए गिरकर 1.51 लाख रुपए पर आ गया है. 24 अप्रैल को भी सोना फिर से फिसल गया. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के साथ ही सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है. गोल्ड का रेट आज 0.18 फीसदी की गिरावट के  4,697 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. कॉमैक्स गोल्ड की कीमत में 1.41 डॉलर रुपये की गिरावट आई है. कारोबारी दिन में ये गिरावट और बढ़ सकती है.  

आज फिर से सस्ता हुआ सोना 

सोने की कीमत में शुक्रवार को भी गिरावट देखने को मिल रही है. फिलहाल ये 4,697 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है. कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर से 106 डॉलर प्रति औंस के पार जा चुकी है. मजबूत डॉलर इंडेक्स की वजह से सोना फिसल रहा है. वहीं होर्मुज संकट अब तक बरकरार है और ईरान-अमेरिका दोनों के बीच फिर से युद्ध शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है. इस डर ने सोने की कीमतों को फिर से हिला दिया है.  भारतीय बाजार की बात करें तो 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1.51 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी है. वहीं एक किलो चांदी 8086 रुपए तक फिसल गया. चांदी की कीमत फिलहाल 2.40 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर है, जिसमें और गिरावट आने की उम्मीद है.  

पढ़ें- अब भयंकर सस्ता होगा सोना! बबल बन चुके गोल्ड पर RBI की बड़ी चेतावनी, रिपोर्ट में बताई डराने वाली बात

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सोना इस साल सोने-चांदी का कैसा रहा हाल?  

सोने की कीमत में इस साल यानी 2026 में फरवरी के बाद से गिरावट देखने को मिल रही है. हालांकि इससे पहले सोना लगातार मंगला हुआ है. साल 2026 में सोना अब तक 18000 रुपये तक चढ़ चुका है. जो सोना 31 दिसंबर 2025 को 1.33 लाख रुपए पर था अब वो 1.51 लाख रुपए पर पहुंच चुका है. इसी तरह से चांदी 2.30 लाख रुपए से बढ़कर 2.40 लाख रुपए पर पहुंच गई है. हालांकि दोनों ही अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से काफी सस्ते बिक रहे हैं. 29 जनवरी को सोने-चांदी का पीक हाई रहा था, जिससे अभी गोल्ड करीब 25000 रुपये और चांदी 1.46 लाख सस्ती हो चुकी है.  बता दें कि 29 जनवरी 2026 को भारत में सोना 1.76 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और 1 किलो चांदी 3.86 लाख रुपए पर पहुंच गया था.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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