Gold Rate Today: गोल्ड पर लगा ब्रेक, 0.67% की गिरावट; जानें मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और बेंगलुरु में क्या है भाव?

इस साल अब तक सोने में 52 हजार से अधिक की तेजी आ चुकी है. भारत में सोने की कीमतें काफी हद तक इंटरनेशनल स्पॉट गोल्ड रेट, US डॉलर में उतार-चढ़ाव और सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह से तय होती हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 02, 2025, 06:27 PM IST
Gold Rate Today: गोल्ड पर लगा ब्रेक, 0.67% की गिरावट; जानें मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और बेंगलुरु में क्या है भाव?

Gold Rate Today : सोने (Gold) की कीमत में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली है. 2 दिसंबर 2025 को 24K सोने की कीमत ₹129,670 प्रति 10 ग्राम है. ये पिछले बंद भाव के मुकाबले ₹880 कम है. भारत में सोने का रेट पिछले बंद भाव से 0.67 प्रतिशत नीचे चला गया है. बता दें, इस साल अब तक 52 हजार से अधिक की तेजी आ चुकी है. भारत में सोने की कीमतें काफी हद तक इंटरनेशनल स्पॉट गोल्ड रेट, US डॉलर में उतार-चढ़ाव और सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह से तय होती हैं.

कीमतों में उतार-चढ़ाव

सोने और चांदी की कीमतों में हालिया उतार-चढ़ाव ग्लोबल मार्केट की अनिश्चितता, कच्चे तेल के ट्रेंड और US फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट के फैसलों को लेकर उम्मीदों की वजह से हो रहा है. मजबूत डॉलर आमतौर पर दूसरी करेंसी में खरीदारों के लिए सोना महंगा कर देता है, जिससे डिमांड कमजोर हो जाती है.

भारत में दुबई से ज्यादा है रेट 

भारत में सोने की कीमतें दुबई से ज्यादा बनी हुई हैं. 2 दिसंबर 2025 को भारत में 24K सोने की कीमत ₹129,670 प्रति 10 ग्राम, जबकि दुबई में कीमत ₹112,816 है. ये ₹16,854 या 14.94% का अंतर दिखाती है. इसी तरह, भारत में 22K और 18K सोने की कीमतें भी दुबई में सोने की कीमत की तुलना में लगभग 14.94% अधिक थीं, जिसमें फीस, ड्यूटी और टैक्स शामिल नहीं हैं.

सोने में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 

पिछले बीस सालों में, सोने की कीमतों में 1,500% की शानदार बढ़ोतरी हुई है. ये 2005 में ₹7,638 से बढ़कर 2025 (सितंबर तक) में ₹1,25,000 से अधिक हो गई है और इनमें से 16 सालों में अच्छा रिटर्न मिला है. सोने की कीमतों में साल-दर-साल (YTD) आधार पर 56% की बढ़ोतरी हुई है.

मुंबई में सोने की कीमतें  (2 दिसंबर)

मुंबई में 24 कैरेट सोने का रेट- ₹129,670/10 ग्राम

मुंबई में 22 कैरेट सोने का रेट- ₹118,864/10 ग्राम
 
दिल्ली में सोने की कीमतें (2 दिसंबर)

नई दिल्ली में 24 कैरेट सोने का रेट- ₹129,450/10 ग्राम

नई दिल्ली में 22 कैरेट सोने का रेट— ₹118,663/10 ग्राम 

कोलकाता में गोल्ड की कीमतें   (2 दिसंबर)

कोलकाता में 24 कैरेट गोल्ड रेट- ₹129,500 /10 ग्राम

कोलकाता में 22 कैरेट गोल्ड रेट- ₹118,708 /10 ग्राम

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

Gold rate today

