पृथ्‍वी फ‍िनमार्ट के डायरेक्‍टर मनोज कुमार जैन कहते हैं क‍ि इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिकी डॉलर इस समय अपने 13 महीने के र‍िकॉर्ड हाई लेवल पर कारोबार कर रहा है. डॉलर के मजबूत होने का असर सोने और चांदी के दाम पर पड़ता है. दुनिया में महंगाई की उम्मीद कम होने से भी सोने को मिलने वाला सपोर्ट कमजोर हुआ है. फेडरल रिजर्व के सख्त रुख के कारण सितंबर तक ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद है. केंद्रीय बैंकों की तरफ से की जा रही लगातार खरीदारी की वजह से सोने को 3,900 डॉलर के नीचे मजबूत सपोर्ट मिल रहा है. इससे यह और बड़ी गिरावट से बच सकता है. आने वाले कुछ समय तक सोने के दाम इसी तरह सीमित दायरे में बने रह सकते हैं.