Gold rate today: धड़ाम से गिरा गोल्ड, MCX पर भाव टूटे, ₹1.23 लाख के नीचे आया सोना

MCX पर गोल्ड रेट 0.77% गिरकर ₹1,22,500 प्रति 10 ग्राम पर खुला है जबकि पिछला बंद भाव ₹1,23,451 था. वहीं, चांदी के दाम 3.09% टूटकर ₹1,42,910 प्रति किलोग्राम पर खुले.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 27, 2025, 09:59 AM IST
Gold rate today: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई.  दिवाली के बाद लगातार सोना और चांदी लगातार गिर रहा है. अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में कमजोरी, मजबूत डॉलर और अमेरिका-चीन व्यापार समझौते की उम्मीदों ने सोने के दामों पर दबाव डाला है. 24 अक्टूबर को भी सोने और चांदी में जोरदार गिरावट दर्ज की गई थी. 

यह भी पढ़ें : क्रैश होगा गोल्ड या आएगा बड़ा उछाल, बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी

आई जोरदार गिरावट

MCX पर गोल्ड रेट 0.77% गिरकर ₹1,22,500 प्रति 10 ग्राम पर खुला है जबकि पिछला बंद भाव ₹1,23,451 था. वहीं, चांदी के दाम 3.09% टूटकर ₹1,42,910 प्रति किलोग्राम पर खुले, जो पिछले सेशन में ₹1,47,470 प्रति किलोग्राम थे. सुबह 9:05 बजे तक, MCX पर सोने की कीमत ₹1,088 (0.88%) घटकर ₹1,22,363 प्रति 10 ग्राम पर थी, जबकि चांदी ₹1,130 (0.77%) फिसलकर ₹1,46,340 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड हो रही थी.

स्पॉट गोल्ड की कीमत

स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.7% गिरकर $4,082.77 प्रति औंस पर आ गई, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 1% टूटकर $4,095.80 प्रति औंस पर पहुंच गए. अमेरिकी डॉलर येन के मुकाबले दो हफ्ते से ज्यादा के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिससे अन्य मुद्राओं में कारोबार करने वालों के लिए सोना महंगा हो गया.

रविवार यानी 27 अक्टूबर को अमेरिका और चीन के शीर्ष आर्थिक अधिकारियों ने एक संभावित व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क तैयार किया, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस हफ्ते के अंत में फैसला लेंगे.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

Gold rate today

