Advertisement
trendingNow12964233
Hindi Newsबिजनेस

Gold Rate Today: धनतेरस से पहले रिकॉर्ड तोड़ रहा सोना, चांदी 2 लाख के करीब पहुंचा,10 ग्राम सोने का आज का रेट

दीवाली से पहले सोने कीमत अपने सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ रही है. सोने की कीमत 1.27 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है. वहीं चांदी की कीमत ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 16, 2025, 03:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold Rate Today: धनतेरस से पहले रिकॉर्ड तोड़ रहा सोना, चांदी 2 लाख के करीब पहुंचा,10 ग्राम सोने का आज का रेट

Gold Rate: दीवाली से पहले सोने कीमत अपने सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ रही है. सोने की कीमत 1.27 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है. वहीं चांदी की कीमत ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है. गुरुवार को सोने की कीमतें बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के बीच निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश के लिए पीली धातु की ओर रुख करने से नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं.  अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और डॉलर के कमजोर होने से भी पीली धातु की मांग बढ़ी.  

एक झटके में 1200 चढ़े रेट 

एमसीएक्स सोना दिसंबर वायदा लगभग 1200 रुपए या 1 प्रतिशत बढ़कर 128395 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. इसी तरह,एमसीएक्स चांदी दिसंबर वायदा 1900 रुपए या 1 प्रतिशत से अधिक तेजी के बाद 164150 रुपए प्रति किलोग्राम के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई. सुबह के कारोबार में, एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.60 प्रतिशत की तेजी के साथ 127960 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी वायदा 1 प्रतिशत बढ़कर 163812 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी.  

Add Zee News as a Preferred Source

शुरुआती कारोबार में हाजिर सोना 0.4 प्रतिशत बढ़कर 4224.79 डॉलर प्रति औंस हो गया. इस बीच, दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.9 प्रतिशत बढ़कर 4239.70 डॉलर प्रति औंस हो गया. कम ब्याज दरों के दौर में अच्छा प्रदर्शन करने वाला सोना, इस वर्ष अब तक 61 प्रतिशत बढ़ चुका है. अमेरिकी डॉलर सूचकांक 0.1 प्रतिशत गिरकर एक सप्ताह के निचले स्तर के आसपास रहा, जिससे अन्य मुद्राओं में सस्ता होने के कारण सोना विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक हो गया.  

अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को रेयर अर्थ मटेरियल पर चीन के विस्तारित निर्यात नियंत्रणों की आलोचना की. उन्होंने इसे ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए ख़तरा बताया और संभावित जवाबी कार्रवाई का संकेत दिया. विशेषज्ञों ने कहा भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच,अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और कमजोर डॉलर के कारण सोने और चांदी दोनों में घरेलू और कॉमेक्स पर वृद्धि जारी है.  विशेषज्ञों के अनुसार चीन ने अपने रेयर एक्सपोर्ट नियंत्रणों को कड़ा कर दिया है, जिसकी अमेरिकी अधिकारियों ने आलोचना की है और इस कदम के बीच जवाबी कार्रवाई की संभावना का भी संकेत दिया है. विशेषज्ञों ने कहा इस सप्ताह के अंत में सीपीआई, खुदरा बिक्री जैसे कई आंकड़े जारी होने वाले हैं, हालांकि, अगर अमेरिकी शटडाउन जारी रहता है तो रोजगार के आंकड़ों के साथ-साथ ये आंकड़े भी पोस्टपोन हो सकते हैं. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Gold rate

Trending news

CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
DIG
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
कर्नाटक: RSS पर बैन लगाने के लिए कांग्रेस सरकार ने चली बड़ी चाल? अब संघ क्या करेगा?
rss
कर्नाटक: RSS पर बैन लगाने के लिए कांग्रेस सरकार ने चली बड़ी चाल? अब संघ क्या करेगा?
भगोड़े चाहे कहीं भी छुपे हों... अमित शाह ने उड़ाई विदेश में बैठे अपराधियों की नींद
amit shah
भगोड़े चाहे कहीं भी छुपे हों... अमित शाह ने उड़ाई विदेश में बैठे अपराधियों की नींद
17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! हाईकमान ने लगा दी मुहर
Bhupendra Patel
17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! हाईकमान ने लगा दी मुहर
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
Sentinel Island
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
Sudha Murty
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
Supreme Court News
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
बाबू अयान खान मुंबई में 30 सालों तक बनी रही 'गुरु मां', करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी
Bangladeshi
बाबू अयान खान मुंबई में 30 सालों तक बनी रही 'गुरु मां', करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी
रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत... ट्रंप के बयान पर आया मोदी सरकार का जवाब, क्या कहा?
Donald Trump
रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत... ट्रंप के बयान पर आया मोदी सरकार का जवाब, क्या कहा?
दुनिया की नामी कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए कतारबद्ध, उद्योगपतियों से मिले CM मान
Bhagwant Mann
दुनिया की नामी कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए कतारबद्ध, उद्योगपतियों से मिले CM मान