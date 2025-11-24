कॉमेक्स (COMEX) पर सोना फिसलकर 4,080 डॉलर प्रति औंस और चांदी करीब 50 डॉलर प्रति औंस पर आ गई है. विदेशी बाजारों में भी सोना-चांदी कमजोर दिखे.
Gold-Silver Rates Today : आज यानी 24 नवंबर को सोने और चांदी के दाम तेजी से नीचे आए हैं. सोना 1,600 रुपये से ज्यादा गिरकर करीब 1,23,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं चांदी में भी 8,200 रुपये से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है और अब इसका भाव करीब 1,51,000 रुपये प्रति किलो चल रहा है.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी गिरावट
एक हफ्ते में बड़ी गिरावट
पिछले एक हफ्ते में सोना और चांदी दोनों के दाम तेजी से गिरे हैं. कुल मिलाकर दामों में 8,300 रुपये तक की कमी देखी गई है. IBJA के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव अभी 1,23,146 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि एक हफ्ते पहले यह 1,24,794 रुपये था.
कीमतें क्यों घटीं?
सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे ये कारण माने जा रहे हैं.
वैश्विक तनाव में कमी होने से सुरक्षित निवेश (Safe Haven) की मांग कम हुई
अमेरिकी सरकार द्वारा कुछ वस्तुओं पर टैरिफ कम करने से कीमतों पर दबाव पड़ा है
अमेरिका में दिसंबर में ब्याज दर कटौती की उम्मीद घटने से भी सोने की कीमतों में कमजोरी आई है