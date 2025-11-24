Advertisement
Gold-Silver Rates Today: भरभरा कर गिरा सोना, जानिए दिल्ली और मुंबई में क्‍या चल रहा है भाव?

कॉमेक्स (COMEX) पर सोना फिसलकर 4,080 डॉलर प्रति औंस और चांदी करीब 50 डॉलर प्रति औंस पर आ गई है. विदेशी बाजारों में भी सोना-चांदी कमजोर दिखे. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 24, 2025, 05:13 PM IST
Gold-Silver Rates Today: भरभरा कर गिरा सोना, जानिए दिल्ली और मुंबई में क्‍या चल रहा है भाव?

Gold-Silver Rates Today :  आज यानी 24 नवंबर को सोने और चांदी के दाम तेजी से नीचे आए हैं. सोना 1,600 रुपये से ज्यादा गिरकर करीब 1,23,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं चांदी में भी 8,200 रुपये से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है और अब इसका भाव करीब 1,51,000 रुपये प्रति किलो चल रहा है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी गिरावट

कॉमेक्स (COMEX) पर सोना फिसलकर 4,080 डॉलर प्रति औंस और चांदी करीब 50 डॉलर प्रति औंस पर आ गई है. विदेशी बाजारों में भी सोना-चांदी कमजोर दिखे. 

एक हफ्ते में बड़ी गिरावट

पिछले एक हफ्ते में सोना और चांदी दोनों के दाम तेजी से गिरे हैं. कुल मिलाकर दामों में 8,300 रुपये तक की कमी देखी गई है. IBJA के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव अभी 1,23,146 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि एक हफ्ते पहले यह 1,24,794 रुपये था. 

कीमतें क्यों घटीं?

सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे ये कारण माने जा रहे हैं.

वैश्विक तनाव में कमी होने से सुरक्षित निवेश (Safe Haven) की मांग कम हुई

अमेरिकी सरकार द्वारा कुछ वस्तुओं पर टैरिफ कम करने से कीमतों पर दबाव पड़ा है 

अमेरिका में दिसंबर में ब्याज दर कटौती की उम्मीद घटने से भी सोने की कीमतों में कमजोरी आई है

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

Gold-silver rates today

Trending news

