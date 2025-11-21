फिर क्रैश हुआ गोल्ड, चांदी की कीमतों में भी गिरावट, जानें मुंबई, दिल्ली सहित प्रमुख शहरों के रेट

Gold prices Today: देश में 21 नवंबर को घरेलू वायदा बाजार (MCX) में सोने के दामों में गिरावट दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में कमजोरी और अगले महीने फेड रेट कट की कमजोर उम्मीदों के बीच सोना और चांदी दोनों ही नीचे फिसले हैं. सोने चांदी के वायदा कारोबार में नरमी देखने को मिली है. दोनों के वायदा भाव आज गिरावट के साथ खुले थे.

MCX पर सोना–चांदी की चाल

MCX गोल्ड दिसंबर फ्यूचर्स: 0.52% गिरकर ₹1,22,085 प्रति 10 ग्राम

MCX सिल्वर दिसंबर फ्यूचर्स: 1.82% गिरकर ₹1,51,345 प्रति किलोग्राम

इंडिया बुलियंस डेटा

24 कैरेट सोना: ₹1,22,710/10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,12,484/10 ग्राम

चांदी (999 फाइन): ₹1,52,140/किलोग्राम

20 साल में 1,200% उछाल

पिछले दो दशकों में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी रही है. 2005 में ₹7,638 से बढ़कर 2025 (सितंबर तक) में यह ₹1,25,000 के ऊपर पहुंच चुका है. इन 20 वर्षों में पॉजिटिव रिटर्न दिया है. इस साल (YTD) सोना 56% की तेज बढ़त दर्ज कर चुका है.

आज के प्रमुख शहरों के दाम

मुंबई

24 कैरेट: ₹1,22,480/10 ग्राम

22 कैरेट: ₹1,12,273/10 ग्राम

MCX Gold: ₹1,22,141/10 ग्राम

चांदी बुलियन: ₹1,51,950/किग्रा

MCX Silver 999: ₹1,51,540/किग्रा

दिल्ली

24 कैरेट: ₹1,22,200/10 ग्राम

22 कैरेट: ₹1,12,017/10 ग्राम

MCX Gold: ₹1,22,141/10 ग्राम

चांदी बुलियन: ₹1,51,510/किग्रा

MCX Silver 999: ₹1,51,540/किग्रा

कोलकाता

24 कैरेट: ₹1,22,250/10 ग्राम

22 कैरेट: ₹1,12,063/10 ग्राम

MCX Gold: ₹1,22,141/10 ग्राम

चांदी बुलियन: ₹1,51,570/किग्रा

MCX Silver 999: ₹1,51,540/किग्रा

अहमदाबाद

24 कैरेट: ₹1,22,580/10 ग्राम

22 कैरेट: ₹1,12,365/10 ग्राम

MCX Gold: ₹1,22,141/10 ग्राम

चांदी बुलियन: ₹1,51,970/किग्रा

MCX Silver 999: ₹1,51,540/किग्रा

बेंगलुरु

24 कैरेट: ₹1,22,580/10 ग्राम

22 कैरेट: ₹1,12,365/10 ग्राम

MCX Gold: ₹1,22,141/10 ग्राम

चांदी बुलियन: ₹1,51,870/किग्रा

MCX Silver 999: ₹1,51,540/किग्रा

हैदराबाद

24 कैरेट: ₹1,22,680/10 ग्राम

22 कैरेट: ₹1,12,457/10 ग्राम

MCX Gold: ₹1,22,141/10 ग्राम

चांदी बुलियन: ₹1,51,990/किग्रा

MCX Silver 999: ₹1,51,540/किग्रा

चेन्नई

24 कैरेट: ₹1,22,670/10 ग्राम

22 कैरेट: ₹1,12,448/10 ग्राम

MCX Gold: ₹1,22,141/10 ग्राम

चांदी बुलियन: ₹1,51,970/किग्रा

MCX Silver 999: ₹1,51,540/किग्रा