गोल्ड ने लगाई लंबी छलांग, 700 रुपये चढ़ा, चांदी की चमक बढ़ी; जानें क्या है मुंबई, दिल्ली में ताजा रेट?

Gold-Silver Rate Today : 28 नवंबर यानी शुक्रवार को सर्राफा बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है. दिल्ली में सोना 700 रुपये उछलकर ₹1,30,160 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है. सोने के दाम में तेजी मुख्य रूप से वैश्विक बाजार में मजबूती, निवेशकों की बढ़ती खरीद और दिसंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों की वजह से आई है.

सोने की चमक बढ़ी

एनालिस्ट के मुताबिक, फेड की संभावित दर कटौती और अमेरिकी डॉलर की स्थिरता ने सोने को लगातार मजबूती दी है. यही वजह है कि सप्ताह भर सोने के भाव मजबूत बने रहे और निवेशकों की रुचि बढ़ी है. दिल्ली में 99.5% शुद्धता वाला सोना अब ₹1,29,560 प्रति 10 ग्राम (सभी कर सहित) पर पहुंच गया है.

बता दें, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतें बढ़ीं. स्पॉट गोल्ड 12.44 डॉलर की बढ़त के साथ $4,169.88 प्रति औंस पर पहुंच गया. सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है/ दिल्ली में चांदी अब ₹1,71,200 प्रति किलोग्राम हो गई, यानी 3000 रुपये की बढ़त हुई है. लगातार चार सेशंस में चांदी की कीमतों में कुल ₹16,200 की बढ़ोतरी हुई है.

स्पॉट सिल्वर 0.77% बढ़कर $53.81 प्रति औंस पर पहुंचा

अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर 0.77% बढ़कर $53.81 प्रति औंस पर पहुंचगया और $54.31 के हाई लेवल को भी छू गया. एनालिस्ट का मानना है कि अगर डॉलर कमजोर बना रहा और केंद्रीय बैंकों की खरीद जारी रही, तो सोना जल्द ही USD 4,400 का ऐतिहासिक लेवल छू सकता है.