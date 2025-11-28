Advertisement
trendingNow13022139
Hindi Newsबिजनेस

गोल्ड ने लगाई लंबी छलांग, 700 रुपये चढ़ा, चांदी की चमक बढ़ी; जानें क्या है मुंबई, दिल्ली में ताजा रेट?

 सोने के दाम में तेजी मुख्य रूप से वैश्विक बाजार में मजबूती, निवेशकों की बढ़ती खरीद और दिसंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों की वजह से आई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 28, 2025, 08:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गोल्ड ने लगाई लंबी छलांग, 700 रुपये चढ़ा, चांदी की चमक बढ़ी; जानें क्या है मुंबई, दिल्ली में ताजा रेट?

Gold-Silver Rate Today : 28 नवंबर यानी शुक्रवार को सर्राफा बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है. दिल्ली में सोना 700 रुपये उछलकर ₹1,30,160 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है. सोने के दाम में तेजी मुख्य रूप से वैश्विक बाजार में मजबूती, निवेशकों की बढ़ती खरीद और दिसंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों की वजह से आई है.

सोने की चमक बढ़ी

एनालिस्ट के मुताबिक, फेड की संभावित दर कटौती और अमेरिकी डॉलर की स्थिरता ने सोने को लगातार मजबूती दी है. यही वजह है कि सप्ताह भर सोने के भाव मजबूत बने रहे और निवेशकों की रुचि बढ़ी है. दिल्ली में 99.5% शुद्धता वाला सोना अब ₹1,29,560 प्रति 10 ग्राम (सभी कर सहित) पर पहुंच गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतें बढ़ीं. स्पॉट गोल्ड 12.44 डॉलर की बढ़त के साथ $4,169.88 प्रति औंस पर पहुंच गया. सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है/ दिल्ली में चांदी अब ₹1,71,200 प्रति किलोग्राम हो गई, यानी 3000 रुपये की बढ़त हुई  है. लगातार चार सेशंस में चांदी की कीमतों में कुल ₹16,200 की बढ़ोतरी हुई है.

 स्पॉट सिल्वर 0.77% बढ़कर $53.81 प्रति औंस पर पहुंचा

अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर 0.77% बढ़कर $53.81 प्रति औंस पर पहुंचगया और $54.31 के हाई लेवल को भी छू गया. एनालिस्ट का मानना है कि अगर डॉलर कमजोर बना रहा और केंद्रीय बैंकों की खरीद जारी रही, तो सोना जल्द ही USD 4,400 का ऐतिहासिक लेवल छू सकता है. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Gold rate today

Trending news

'उन्हें न्याय दिलाने के लिए मैं आधी रात तक...', गरीबों के केस पर बोले CJI सूर्यकांत
Supreme Court
'उन्हें न्याय दिलाने के लिए मैं आधी रात तक...', गरीबों के केस पर बोले CJI सूर्यकांत
SIR: मैं महाबुर का अब्बू नहीं वो बांग्लादेशी... जियाद का खुलासा कैसे बना वोटर आईडी
Sir
SIR: मैं महाबुर का अब्बू नहीं वो बांग्लादेशी... जियाद का खुलासा कैसे बना वोटर आईडी
घाटी में जंगलों के बीच आतंकवादियों का सीक्रेट बंकर, सुरक्षा बलों ने बोला धावा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जंगलों के बीच आतंकवादियों का सीक्रेट बंकर, सुरक्षा बलों ने बोला धावा
अगले 24 घंटे में तूफान मचाएगी चक्रवाती तूफान 'सेन्यार', तेज स्पीड से बढ़ रहा आगे
Weather
अगले 24 घंटे में तूफान मचाएगी चक्रवाती तूफान 'सेन्यार', तेज स्पीड से बढ़ रहा आगे
8.2% GDP के साथ भारत ने तोड़ा रिकॉर्ड , PM मोदी बोले- ये हमारी विकास नीतियों का असर
PM Modi
8.2% GDP के साथ भारत ने तोड़ा रिकॉर्ड , PM मोदी बोले- ये हमारी विकास नीतियों का असर
पंजाब कैबिनेट ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम, 300 डॉक्टर लिस्टेड किए
Punjab
पंजाब कैबिनेट ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम, 300 डॉक्टर लिस्टेड किए
'सोनिया-खरगे सब करवा...', कर्नाटक ड्रामे पर बोली BJP; सिद्धारमैया बोले All is Well
karnataka
'सोनिया-खरगे सब करवा...', कर्नाटक ड्रामे पर बोली BJP; सिद्धारमैया बोले All is Well
VIDEO: सैकड़ों फीट ऊपर हवा में खाना खा रहे थे सैलानी, अचानक अटकी गई सभी की सांसें
Kerala
VIDEO: सैकड़ों फीट ऊपर हवा में खाना खा रहे थे सैलानी, अचानक अटकी गई सभी की सांसें
तरीके तो कई हैं लेकिन कैसे जुटाएं मौसम की सही जानकारी? यहां जानें सबसे सेफ तरीका
Weather
तरीके तो कई हैं लेकिन कैसे जुटाएं मौसम की सही जानकारी? यहां जानें सबसे सेफ तरीका
‘सिर्फ एक जगह पर बुलडोजर क्यों?’ अवैध कब्जों के खिलाफ हुआ एक्शन तो भड़क गए CM उमर
jammu kashmir news
‘सिर्फ एक जगह पर बुलडोजर क्यों?’ अवैध कब्जों के खिलाफ हुआ एक्शन तो भड़क गए CM उमर