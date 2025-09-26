Gold Reserves: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 19 सितंबर तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 702.57 बिलियन डॉलर और गोल्ड रिजर्व 360 मिलियन डॉलर बढ़कर 92.78 बिलियन डॉलर हो गया. इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, 586.15 बिलियन डॉलर रही. इसमें स्पेशल ड्राइंग राइट्स (SDR) और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) में भारत की रिजर्व स्थिति भी शामिल है. यह क्रमशः 18.88 बिलियन डॉलर और 4.76 बिलियन डॉलर थी.

704 ब‍िल‍ियन डॉलर के पार चला गया था विदेशी मुद्रा भंडार

एसडीआर 105 मिलियन डॉलर और आईएमएफ रिजर्व स्थिति 2 मिलियन डॉलर बढ़ी. पिछले हफ्ते देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.69 बिलियन डॉलर बढ़कर 702.9 बिलियन डॉलर हो गया था, जबकि सितंबर 2024 के अंत में यह रिकॉर्ड 704.885 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया था. आरबीआई रुपए में उतार-चढ़ाव पर लगाम लगाने के ल‍िए डॉलर की बिक्री सहित, ल‍िक्‍व‍िड‍िटी ऑपरेशन के जर‍िये विदेशी मुद्रा बाजार में समय-समय पर हस्तक्षेप करता है.

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में भी हुआ इजाफा

अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि ऐसे हस्तक्षेप का मकसद किसी विशेष विनिमय दर को लक्षित करने के बजाय बाजार की स्थिति को नियंत्रित करना है. इस बीच, पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 2.5 बिलियन डॉलर बढ़कर 587.04 बिलियन डॉलर हो गईं. इन परिसंपत्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी प्रमुख वैश्विक मुद्राएं शामिल हैं और डॉलर में इनकी कीमत विनिमय दरों में बदलाव को दर्शाती है. पिछले सप्ताह गोल्ड रिजर्व 2.1 बिलियन डॉलर बढ़कर 92.42 बिलियन डॉलर हो गया.

हालांकि, पिछले कुछ हफ्तों में रिजर्व लगातार बढ़ रहा है. 5 सितंबर को समाप्त सप्ताह में यह 4.03 बिलियन डॉलर बढ़कर 698 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया था, जबकि इससे पहले के सप्ताह में यह 3.51 बिलियन डॉलर बढ़ा था. जानकारों के अनुसार रिकॉर्ड हाई के करीब मजबूत भंडार भारत को बाहरी झटकों से बचाने, रुपए को मजबूती देने और वैश्‍व‍िक निवेशकों, खासकर मौजूदा अनिश्‍च‍ित ग्‍लोबल आर्थिक स्थितियों में भरोसा जगाने में मदद करेगा. (IANS)