Advertisement
trendingNow12938092
Hindi Newsबिजनेस

देश का गोल्‍ड र‍िजर्व बढ़कर 92.78 बिलियन डॉलर पर, फॉरेक्‍स र‍िजर्व में आई ग‍िरावट

Forex Reserves: पिछले हफ्ते देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.69 बिलियन डॉलर बढ़कर 702.9 बिलियन डॉलर हो गया था, जबकि सितंबर 2024 के अंत में यह रिकॉर्ड 704.885 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया था. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 26, 2025, 10:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देश का गोल्‍ड र‍िजर्व बढ़कर 92.78 बिलियन डॉलर पर, फॉरेक्‍स र‍िजर्व में आई ग‍िरावट

Gold Reserves: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 19 सितंबर तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 702.57 बिलियन डॉलर और गोल्ड रिजर्व 360 मिलियन डॉलर बढ़कर 92.78 बिलियन डॉलर हो गया. इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, 586.15 बिलियन डॉलर रही. इसमें स्पेशल ड्राइंग राइट्स (SDR) और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) में भारत की रिजर्व स्थिति भी शामिल है. यह क्रमशः 18.88 बिलियन डॉलर और 4.76 बिलियन डॉलर थी.

704 ब‍िल‍ियन डॉलर के पार चला गया था विदेशी मुद्रा भंडार

एसडीआर 105 मिलियन डॉलर और आईएमएफ रिजर्व स्थिति 2 मिलियन डॉलर बढ़ी. पिछले हफ्ते देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.69 बिलियन डॉलर बढ़कर 702.9 बिलियन डॉलर हो गया था, जबकि सितंबर 2024 के अंत में यह रिकॉर्ड 704.885 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया था. आरबीआई रुपए में उतार-चढ़ाव पर लगाम लगाने के ल‍िए डॉलर की बिक्री सहित, ल‍िक्‍व‍िड‍िटी ऑपरेशन के जर‍िये विदेशी मुद्रा बाजार में समय-समय पर हस्तक्षेप करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में भी हुआ इजाफा
अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि ऐसे हस्तक्षेप का मकसद किसी विशेष विनिमय दर को लक्षित करने के बजाय बाजार की स्थिति को नियंत्रित करना है. इस बीच, पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 2.5 बिलियन डॉलर बढ़कर 587.04 बिलियन डॉलर हो गईं. इन परिसंपत्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी प्रमुख वैश्विक मुद्राएं शामिल हैं और डॉलर में इनकी कीमत विनिमय दरों में बदलाव को दर्शाती है. पिछले सप्ताह गोल्ड रिजर्व 2.1 बिलियन डॉलर बढ़कर 92.42 बिलियन डॉलर हो गया.

हालांकि, पिछले कुछ हफ्तों में रिजर्व लगातार बढ़ रहा है. 5 सितंबर को समाप्त सप्ताह में यह 4.03 बिलियन डॉलर बढ़कर 698 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया था, जबकि इससे पहले के सप्ताह में यह 3.51 बिलियन डॉलर बढ़ा था. जानकारों के अनुसार रिकॉर्ड हाई के करीब मजबूत भंडार भारत को बाहरी झटकों से बचाने, रुपए को मजबूती देने और वैश्‍व‍िक निवेशकों, खासकर मौजूदा अनिश्‍च‍ित ग्‍लोबल आर्थिक स्थितियों में भरोसा जगाने में मदद करेगा. (IANS) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Gold reserves

Trending news

यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
Harjit Kaur
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
Supreme Court
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
Sonam Wangchuk
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
Bihar Assembly elections
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
ISI
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
MIG- 21 Retirement
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
;