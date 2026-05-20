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Hindi Newsबिजनेसघर में कितना रख सकते हैं सोना? बिना हिसाब तय सीमा से ज्यादा रखा तो सरकार कर सकती है जब्त, भरना पड़ेगा 86% तक TAX

घर में कितना रख सकते हैं सोना? बिना हिसाब तय सीमा से ज्यादा रखा तो सरकार कर सकती है जब्त, भरना पड़ेगा 86% तक TAX

Gold Limit for Home:  सोना इन दिनों हॉट टॉपिक बना हुआ है. सरकार ने सोने के आयात पर तमाम पाबंदियां लगा दी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में कितना सोना रखने की इजाजत है? अगर तय सीमा से ज्यादा सोना आपने अपने घर में रखा तो क्या होगा? समझते हैं क्या है नियम?  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 20, 2026, 10:41 AM IST
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घर में कितना रख सकते हैं सोना? बिना हिसाब तय सीमा से ज्यादा रखा तो सरकार कर सकती है जब्त, भरना पड़ेगा 86% तक TAX

Gold storage Rule in India:  बीते कुछ दिनों से सोना सबसे ज्यादा चर्चा में है. चाय की दुकान पर चर्चा हो या सोशल मीडिया पर हो कोई  सोने की बात कर रहा है. जब के प्रधानमंत्री ने लोगों ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है तब से घर-घर में सोने की बात हो रहे हैं. सरकार ने इंपोर्ट टैक्स बढ़ाने से लेकर आयात की लिमिट तय कर दी है. सोना आयात के लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि भावनात्मक संबंधों से जुड़ा है. शादी-ब्याह हो या कोई भी शुभ काम सोना खरीदा जाता है, चाहे कीमत कितनी भी हो. बिना सोने की शादी अधूरी समझी जाती है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय घरों में इतना सोना है, जो अगर रिकॉर्ड में शामिल हो जाए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व वाला देश बन जाएगा. अनुमान है कि भारतीय घरों में 25000 से 30000 टन सोना रखा हुआ है. लोग अपने घरों में, तिजोरियों में सोना रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में कितना सोना रखना कानूनी है ? आप अपने घर में कितना सोना रख सकते हैं ? अगर तय सीमा से अधिक सोना रखा तो क्या होगा? 

घर में कितना सोना रख सकते हैं आप ?  

सोने के प्रति भारतीयों की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है. चाहे सोना कितना भी महंगा हो जाए लोग गोल्ड खरीदना बंद नहीं करते हैं. साल 2025 में महंगा होने के बावजूद भारत ने 800 टन सोने का आयात किया. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड आयातक देश है. अब चूंकि सोना काफी संवेदनशील मुद्दा हो गया है, ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि आप अपने पास कितना सोना रख सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, घर में सोना रखने की कोई सीमा तय नहीं की गई है. यानी आप अपने घर में जितना चाहे उतना सोना रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास बिल होना अनिवार्य है. आप अपने पास चाहे जितना सोना रखे, लेकिन आपको उसकी खरीदारी का बिल रखना होगा. अगर आपके पास बिल, रसीद या विरासत के दस्तावेज हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर ये दस्तावेज नहीं है तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है. 

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भारत में घरों में कितना सोना रखने की है छूट

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) के नियमों के मुताबिक एक तय सीमा से अधिक सोना रखने के लिए आपको जरूरी दस्तावेज देने होंगे.  एक निश्चित मात्रा तक मिले सोने के गहनों का बिल नहीं होने के बावजूद आपको छूट मिलती है. CBDT ने 1994 में नियम के मुताबिक  परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए सोना रखने की एक सीमा तय की गई है.  

  1. शादीशुदा महिला अपने पास  500 ग्राम तक सोना रख सकती है.
  2. बिना शादी के महिला अपने पास 250 ग्राम तक सोना रख सकती है.
  3. वहीं पुरुष सदस्य अपने पास सिर्फ 100 ग्राम तक सोना रख सकते हैं.  

इससे ज्यादा सोना रहा तो सरकार कर सकती है जब्त 

ऊपर बताई गई सोने की सीमा न्यूनतम लिमिट है, जो आप बिना बिल या दस्तावेज के भी रख सकते हैं. बिल के साथ आप चाहे जितना भी सोना रखे, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर बिना बिल या दस्तावेज के आप अपने पास तय सीमा से अधिक सोना रखते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे जब्त कर सकता है. अगर आप अपने पास रखे सोने को लेकर ये साबित नहीं कर पाते हैं कि आपके उसे अपनी गाढ़ी कमाई ये खरीदी है या आपको विरासत में मिली है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे अघोषित निवेश (Unexplained Investment) मान लेगा. 

पढ़ें-तिरुपति से लेकर वैष्णोदेवी तक... मंदिरों के तहखाने में रखा है 4000 टन सोना, क्या सरकार करेगी जब्त? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पर आया सरकार का जवाब

 

कितना लगेगा जुर्माना, क्या कहता है इनकम टैक्स का नियम 

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 104 के तहत उस पर भारी टैक्स और जुर्माना लगाया जा सकता है. ये जुर्माना इतना बड़ा हो सकता है कि आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा सरकार के पास चला जाएगा. इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक अगर आप अपने पास रखे सोने का हिसाब या बिल या फिर दस्तावेज नहीं दे पाते हैं तो आपपर जुर्माना जोड़कर करीब 86% टैक्स लग सकता है.इनकम टैक्स एक्ट की धारा 115BBE के तहत अघोषित इनकम या गोल्ड पर कार्रवाई होती है. जिन इनकम या सोने का सही स्रोत नहीं बताया गया हो, विभाग उसे धारा 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D के तहत शामिल करती है. अघोषित संपत्ति पर 60 फीसदी टैक्स, 25 फीसदी सरचार्ज और 4 फीसदी सेस लगेगा.  

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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