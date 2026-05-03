सोने की चमक फीकी या फिर से पकड़ेगा रफ्तार? जनवरी में था ₹1.94 लाख; अब ₹1.51 लाख पहुंचा; क्या ये खरीदारी का सही मौका है?

Gold Rate in 2026 : ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब भी दुनिया में तनाव या युद्ध बढ़ता है, तो सोने की चमक और तेज हो जाती है. लेकिन, इस बार वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष के दौरान ये धारणा कमजोर पड़ती दिखी है. उम्मीद के विपरीत सोने की कीमतों में बड़ी तेजी नहीं आई और निवेशकों को निराशा हाथ लगी है. खासकर वे लोग, जिन्होंने पिछले साल के अंत या इस साल की शुरुआत में ऊंचे स्तर पर निवेश किया था. अब गिरावट देखकर असहज महसूस कर रहे हैं.

क्या हैं मौजूदा कीमतों का हाल?

इस समय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर जून डिलीवरी वाला सोना करीब ₹1,51,363 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. एक महीने पहले ये ₹1,50,761 के आसपास था यानी इस दौरान सिर्फ मामूली बढ़त देखने को मिली. इसमें गौर करने वाली बात ये है कि जनवरी के आखिर में सोना करीब ₹1.94 लाख के अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया था. उस स्तर से अब कीमत लगभग 22% नीचे आ चुकी है. इससे निवेशकों का उत्साह ठंडा पड़ा है.

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गिरावट के पीछे क्या वजह है?

इस बार हालात कुछ अलग रहे. आमतौर पर युद्ध के दौरान निवेशक सुरक्षित ऑप्शन के तौर पर सोने की ओर रुख करते हैं. लेकिन, अभी इसके उलट देखने को मिला. इसके पीछे कुछ बड़े कारण बताए जा रहे हैं:

अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, इससे सोने की मांग पर दबाव पड़ा है

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा बनाए रखने की आशंका बनी हुई है

पिछले साल सोने ने शानदार रिटर्न दिया था, जिसके बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी

सोने में तेजी क्यों थम गई?

पिछले साल की तेज रैली के बाद बाजार में ज्यादा उधार लेकर निवेश करने की प्रवृत्ति कम हुई है. जब महंगाई और ब्याज दरों को लेकर दबाव रहता है, तब बाजार में नकदी घटती है और सोना अक्सर कमजोर प्रदर्शन करता है. हालांकि, एक पॉजिटिव पहलू ये भी है कि कई देशों के केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं, ताकि डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके. इससे लंबी अवधि में कीमतों को सहारा मिल सकता है.

निवेशकों के लिए क्या है सलाह?

ऐसे माहौल में निवेशकों को संतुलित रणनीति अपनानी चाहिए। जो लोग अभी सोना खरीदना चाहते हैं, वे सीमित वॉल्यूम में निवेश कर सकते हैं. वहीं, जिन लोगों ने ऊंचे स्तर पर खरीदारी की है. उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि निकट भविष्य में सोना एक सीमित दायरे में ही घूम सकता है. लेकिन, 6 से 12 महीने के नजरिए से इसमें सुधार की संभावना बनी हुई है.