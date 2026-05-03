Advertisement
trendingNow13203021
Hindi Newsबिजनेससोने की चमक फीकी या फिर से पकड़ेगा रफ्तार? जनवरी में था ₹1.94 लाख; अब ₹1.51 लाख पहुंचा; क्या ये खरीदारी का सही मौका है?

सोने की चमक फीकी या फिर से पकड़ेगा रफ्तार? जनवरी में था ₹1.94 लाख; अब ₹1.51 लाख पहुंचा; क्या ये खरीदारी का सही मौका है?

इस समय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर जून डिलीवरी वाला सोना करीब ₹1,51,363 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. एक महीने पहले ये ₹1,50,761 के आसपास था यानी इस दौरान सिर्फ मामूली बढ़त देखने को मिली. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 03, 2026, 07:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोने की चमक फीकी या फिर से पकड़ेगा रफ्तार? जनवरी में था ₹1.94 लाख; अब ₹1.51 लाख पहुंचा; क्या ये खरीदारी का सही मौका है?

Gold Rate in 2026 :  ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब भी दुनिया में तनाव या युद्ध बढ़ता है, तो सोने की चमक और तेज हो जाती है. लेकिन, इस बार वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष के दौरान ये धारणा कमजोर पड़ती दिखी है. उम्मीद के विपरीत सोने की कीमतों में बड़ी तेजी नहीं आई और निवेशकों को निराशा हाथ लगी है. खासकर वे लोग, जिन्होंने पिछले साल के अंत या इस साल की शुरुआत में ऊंचे स्तर पर निवेश किया था. अब गिरावट देखकर असहज महसूस कर रहे हैं.

क्या हैं मौजूदा कीमतों का हाल?

इस समय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर जून डिलीवरी वाला सोना करीब ₹1,51,363 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. एक महीने पहले ये ₹1,50,761 के आसपास था यानी इस दौरान सिर्फ मामूली बढ़त देखने को मिली. इसमें गौर करने वाली बात ये है कि जनवरी के आखिर में सोना करीब ₹1.94 लाख के अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया था. उस स्तर से अब कीमत लगभग 22% नीचे आ चुकी है. इससे निवेशकों का उत्साह ठंडा पड़ा है.

Add Zee News as a Preferred Source

गिरावट के पीछे क्या वजह है?

इस बार हालात कुछ अलग रहे. आमतौर पर युद्ध के दौरान निवेशक सुरक्षित ऑप्शन के तौर पर सोने की ओर रुख करते हैं. लेकिन, अभी इसके उलट देखने को मिला. इसके पीछे कुछ बड़े कारण बताए जा रहे हैं:

  • अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, इससे सोने की मांग पर दबाव पड़ा है

  • अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा बनाए रखने की आशंका बनी हुई है

  • पिछले साल सोने ने शानदार रिटर्न दिया था, जिसके बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी

सोने में तेजी क्यों थम गई?

पिछले साल की तेज रैली के बाद बाजार में ज्यादा उधार लेकर निवेश करने की प्रवृत्ति कम हुई है. जब महंगाई और ब्याज दरों को लेकर दबाव रहता है, तब बाजार में नकदी घटती है और सोना अक्सर कमजोर प्रदर्शन करता है. हालांकि, एक पॉजिटिव पहलू ये भी है कि कई देशों के केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं, ताकि डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके. इससे लंबी अवधि में कीमतों को सहारा मिल सकता है.

निवेशकों के लिए क्या है सलाह?

ऐसे माहौल में निवेशकों को संतुलित रणनीति अपनानी चाहिए। जो लोग अभी सोना खरीदना चाहते हैं, वे सीमित वॉल्यूम में निवेश कर सकते हैं. वहीं, जिन लोगों ने ऊंचे स्तर पर खरीदारी की है. उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि निकट भविष्य में सोना एक सीमित दायरे में ही घूम सकता है. लेकिन, 6 से 12 महीने के नजरिए से इसमें सुधार की संभावना बनी हुई है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

gold rate in 2026

Trending news

काउंटिंग से पहले बंगाल में फिर दहशत, बीजेपी नेता के घर फायरिंग से हड़कंप; बढ़ा तनाव
West Bengal Election
काउंटिंग से पहले बंगाल में फिर दहशत, बीजेपी नेता के घर फायरिंग से हड़कंप; बढ़ा तनाव
'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ₹465 करोड़ से अधिक का इलाज, जारी हुए 42 लाख कार्ड्स
Punjab news
'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ₹465 करोड़ से अधिक का इलाज, जारी हुए 42 लाख कार्ड्स
राहत लेकर आई मई... देश के इन राज्यों में 4 मई को भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
weather update
राहत लेकर आई मई... देश के इन राज्यों में 4 मई को भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
बंगाल में 293 सीटों पर कल होगी गिनती, 1 सीट के लिए करना होगा इंतजार; जानें वजह
Bengal Election Result 2026
बंगाल में 293 सीटों पर कल होगी गिनती, 1 सीट के लिए करना होगा इंतजार; जानें वजह
BJP के झंडे वाली CAR स्ट्रॉन्ग रूम के पास कैसे गई? ममता की सीट भवानीपुर में फिर बवाल
Mamata Banerjee
BJP के झंडे वाली CAR स्ट्रॉन्ग रूम के पास कैसे गई? ममता की सीट भवानीपुर में फिर बवाल
हाइकोर्ट ने Army Chief और रक्षा सचिव पर लगाया फाइन; जानें क्या है पूरा मामला
Indian Army
हाइकोर्ट ने Army Chief और रक्षा सचिव पर लगाया फाइन; जानें क्या है पूरा मामला
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का ‘सीक्रेट प्लान’! सोशल मीडिया पर क्यों मचा है घमासान?
great nicobar project
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का ‘सीक्रेट प्लान’! सोशल मीडिया पर क्यों मचा है घमासान?
चलती फ्लाइट से कूदा यात्री! चेन्नई एयरपोर्ट पर हाईवोल्टेज ड्रामा, मचा हड़कंप
chennai
चलती फ्लाइट से कूदा यात्री! चेन्नई एयरपोर्ट पर हाईवोल्टेज ड्रामा, मचा हड़कंप
मैं तुम्हें जला दूंगा...जानलेवा बनी बाइक की बहस, पिता ने बेटे पर फेंका पेट्रोल
bengaluru news
मैं तुम्हें जला दूंगा...जानलेवा बनी बाइक की बहस, पिता ने बेटे पर फेंका पेट्रोल
पुणे में 3 साल की मासूम से हैवानियत, सड़कों पर उतरे लोग; मुंबई-बेंगलुरु हाईवे जाम
Pune
पुणे में 3 साल की मासूम से हैवानियत, सड़कों पर उतरे लोग; मुंबई-बेंगलुरु हाईवे जाम