Gold Rate: ईरान के एक एलान से भर-भराकर गिरा सोना, चांदी ₹1.21 लाख तक फिसली, आगे कैसी रहेगी गोल्ड की चाल?

Gold Rate Today: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 0.36 फीसदी की गिरावट के साथ 159427 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. चांदी 2199 रुपये गिरकर 272066 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है.
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Gold-Silver Price: जो सोना जनवरी में रिकॉर्ड तोड़ रहा था, जिसने 1.83 लाख करोड़ रुपये की कीमत के हाई लेवल को छू लिया था. ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से सोने की कीमत में भारी तेजी देखने को मिल रही है. सोना-चांदी दोनों ही उसके बाद से लगातार गिर रहे हैं. 21 मई को सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई. इंटरनेशनल मार्केट में कॉमैक्स गोल्ड की कीमत 34.28 डॉलर की गिरावट के साथ 4,503.98 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 0.36 फीसदी की गिरावट के साथ 159427 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. चांदी 2199 रुपये गिरकर 272066 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई है. 10 ग्राम सोना आज 1.57 लाख रुपये पर पहुंच गया. 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक सोने की कीमत देखें तो...
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31 दिसंबर 2025 को जो सोना 1.33 लाख रुपए पर था, वो 29 जनवरी 2026 को 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं चांदी ने 3.86 लाख रुपए के ऑलटाइम हाई के आंकड़े को छू लिया था. सोने-चांदी के ऑल टाइम हाई वैल्यू से सोना अब तक 23000 रुपये सस्ता हो चुका है. इसी तरह से चांदी की कीमत 121000 रुपये तक गिर चुकी है.
कमोडिटी एक्सपर्ट की माने सोने की कीमत में बड़ी गिरावट की उम्मीद कम है. एक्सपर्ट का मानना है कि सोने-चांदी की कीमतें एक दायरे में बनी रह सकती हैं. वहीं अगर अमेरिका-ईरान की तरफ से युद्ध को लेकर कोई भी सकारात्मक खबर आती है, तो एक अच्छा ट्रिगर सोने और चांदी की कीमत को सपोर्ट कर सकता है. हालांकि अगर युद्ध फिर से शुरू होते हैं तो भाव में गिरावट देखने को मिल सकता है.
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