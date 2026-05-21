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Hindi NewsबिजनेसGold Rate: ईरान के एक एलान से भर-भराकर गिरा सोना, चांदी ₹1.21 लाख तक फिसली, आगे कैसी रहेगी गोल्ड की चाल?

Gold Rate: ईरान के एक एलान से भर-भराकर गिरा सोना, चांदी ₹1.21 लाख तक फिसली, आगे कैसी रहेगी गोल्ड की चाल?

Gold Rate Today:  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 0.36 फीसदी की गिरावट के साथ 159427 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है.  चांदी 2199 रुपये गिरकर 272066 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 21, 2026, 09:31 PM IST
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Gold Rate: ईरान के एक एलान से भर-भराकर गिरा सोना, चांदी ₹1.21 लाख तक फिसली, आगे कैसी रहेगी गोल्ड की चाल?

Gold-Silver Price:  जो सोना जनवरी में रिकॉर्ड तोड़ रहा था, जिसने 1.83 लाख करोड़ रुपये की कीमत के हाई लेवल को छू लिया था. ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से सोने की कीमत में भारी तेजी देखने को मिल रही है. सोना-चांदी दोनों ही उसके बाद से लगातार गिर रहे हैं. 21 मई को सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई.  इंटरनेशनल मार्केट में कॉमैक्स गोल्ड की कीमत 34.28 डॉलर की गिरावट के साथ 4,503.98 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई.  

भर भराकर गिरा सोना, चांदी में बड़ी गिरावट 

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 0.36 फीसदी की गिरावट के साथ 159427 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है.  चांदी 2199 रुपये गिरकर 272066 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई है. 10 ग्राम सोना आज 1.57 लाख रुपये पर पहुंच गया. 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक सोने की कीमत देखें तो... 

  • 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 157903 रुपये प्रति 10 ग्राम. 
  • 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 145221 रुपये प्रति 10 ग्राम.  
  • 18 कैरेट वाले सोने की कीमत 119210 रुपये प्रति 10 ग्राम.
  • 14 कैरेट वाले सोने की कीमत 92984 रुपये प्रति 10 ग्राम. 
  • 1 किलो चांदी की कीमत 265808 रुपये पर पहुंच गई है.  

पढ़ें- Crude Oil: ट्रंप की बातों से फिसला कच्चा तेल शाम होते ही अचानक क्यों उबलने लगा, खामेनेई के एक बयान ने बदला पूरा खेल, भारत की बढ़ी टेंशन

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सोना कितना हुआ सस्ता, चांदी में कितनी गिरावट 

31 दिसंबर 2025 को जो सोना 1.33 लाख रुपए पर था, वो 29 जनवरी 2026 को 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं चांदी ने 3.86 लाख रुपए के ऑलटाइम हाई के आंकड़े को छू लिया था. सोने-चांदी के ऑल टाइम हाई वैल्यू से  सोना अब तक 23000 रुपये सस्ता हो चुका है. इसी तरह से चांदी की कीमत 121000 रुपये तक गिर चुकी है. 

क्या और गिरेगा सोना ?  

कमोडिटी एक्सपर्ट की माने सोने की कीमत में बड़ी गिरावट की उम्मीद कम है.  एक्सपर्ट का मानना है कि सोने-चांदी की कीमतें एक दायरे में बनी रह सकती हैं. वहीं अगर अमेरिका-ईरान की तरफ से युद्ध को लेकर कोई भी सकारात्मक खबर आती है, तो एक अच्छा ट्रिगर सोने और चांदी की कीमत को सपोर्ट कर सकता है.  हालांकि अगर युद्ध फिर से शुरू होते हैं तो भाव में गिरावट देखने को मिल सकता है.  

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About the Author
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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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