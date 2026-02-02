Advertisement
trendingNow13095167
Hindi NewsबिजनेसBudget 2026: जिनका नाम लिया उसके ₹10 लाख करोड़ हुए खाक, जिसे भूलीं वो भी बर्बाद...बजट के बाद सोने-चांदी से लेकर शेयर बाजार का हाल देखिए

Budget 2026: जिनका नाम लिया उसके ₹10 लाख करोड़ हुए खाक, जिसे भूलीं वो भी बर्बाद...बजट के बाद सोने-चांदी से लेकर शेयर बाजार का हाल देखिए

Budget 2026 on Share Market, Gols-Silver: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने 9वें बजट भाषण में करीब 84 मिनट तक बोलीं और 53.5 लाख करोड़ रुपए का बहीखाता पेश किया. इस बजट में आम आदमी के लिए कोई बड़े ऐलान नहीं हुए, न तो मिडिल क्लास को टैक्स में राहत मिली और न ही सोने-चांदी की कीमतों को लेकर बड़े ऐलान हुए.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 02, 2026, 01:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budget 2026: जिनका नाम लिया उसके ₹10 लाख करोड़ हुए खाक, जिसे भूलीं वो भी बर्बाद...बजट के बाद सोने-चांदी से लेकर शेयर बाजार का हाल देखिए

Post Budget Impact: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने 9वें बजट भाषण में करीब 84 मिनट तक बोलीं और 53.5 लाख करोड़ रुपए का बहीखाता पेश किया. इस बजट में आम आदमी के लिए कोई बड़े ऐलान नहीं हुए, न तो मिडिल क्लास को टैक्स में राहत मिली और न ही सोने-चांदी की कीमतों को लेकर बड़े ऐलान हुए. बजट को सिर्फ आम लोगों ने ही नहीं बल्कि बाजार  भी नकार दिया. शेयर बाजार के खिलाड़ियों पर टैक्स बढ़ोतरी के ऐलान ने सेंसेक्स को क्रैश होने पर मजबूर कर दिया. बजट 2026 में जैसे ही STT को बढ़ाने की घोषणा हुए बाजार में कल्तेआम मच गया और सेंसेक्स 1600 अंक टूट गया . बाजार को ऐलान पसंद नहीं आया को सोने-चांदी की कमी भी खली. बजट के दिन और बजट के बाद सोने-चांदी की फिसलने की रफ्तार जारी है.  

बाजार को नहीं आया बजट , लूट लिए 10 लाख करोड़  

जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में डेरिवेटिव मार्केट यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) पर लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में को 0.10% से बढ़ाकर 0.15% करने की घोषणा की बाजार में हाहाकार मच गया.  सेंसेक्स 3000 फिसलते हुए आखिरी में 1546 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ. मार्केट में आई इस सूनामी ने 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक खास हो गए. BSE पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ तक फिसल गया. चीन-पाकिस्तान के लिए 'धुरंधर' तो ट्रंप के लिए 'ट्रैप'...84 मिनट के बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने किसी को दिखाया आईना तो किसी को बता दी औकात

Add Zee News as a Preferred Source

बजट के ऐलान ने बढाया शेयर बाजार का दर्द  

सोमवार, 2 फरवरी को भी शेयर बाजार में बिकवाली हावी रही. पोस्ट बजट 2026 का दवाब सेंसेक्स पर दिखा. BSE खुला तो हरे रंग के साथ, लेकिन कुछ ही मिनटों में लहुलुहान हो गया. 11 बजे तक सेंसेक्स 271 अंक की गिरावट के साथ 80,450.95 अंक पर पहुंच गया. करीब 11.20 बजे Sensex 322 अंक टूटकर 80,401.2 पर आ गया, वहीं Nifty 50 करीब 139 अंक गिरकर 24,686.45 के स्तर पर पहुंच गया. बैंकिंग शेयरों में भारी दबाव रहा. शुरुआती कारोबार में ही निवेशकों के 2 लाख करोड़ डूब गए.  शेयर बाजार को STT के दर्द को झेलकर गिर रहा है, लेकिन सोने-चांदी का हाल तो उससे भी बुरा है. बजट में सोने-चांदी का नाम तक नहीं आया, लेकिन कीमतें लगातार क्रैश हो रही हैं.   Gold-Silver Rate: जितनी स्पीड से चढ़ा,उतनी ही तेजी से फिसल रहा सोना-चांदी, आज फिर गिरे भाव...अभी खरीदें या करें और गिरने का इंतजार ?

चांदी 42 फीसदी तक क्रैश , सोने में बड़ी गिरावट 

ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक चांदी की कीमत 72500 रुपये तक गिर चुकी है. वहीं सोने की कीमत में आज अब तक 4000 रुपये से अधिक की गिरावट आ चुकी है.  1 फरवरी को 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना जो 1,53,013 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रही थी, वो आज 1,48,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी है और इसमें गिरावट लगातार जारी है. ये गिरावट उन लोगों के लिए अच्छा है, जिन्हें खरीदारी करनी है, लेकिन उन्हें बहुत परेशान कर रहा है, जिन्होंने इसमें निवेश कर रखा है, गोल्ड ईटीएफ में गिरावट निवेशकों को बेहाल कर रही है .  दरअसल लोगों को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री बजट में सोने-चांदी से जुड़े कस्टम ड्यूटी में कुछ राहत देंगी. लोगों को आस थी कि बजट में सोने पर कस्टम ड्यूटी को 6 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी किया जाएगा, लेकिन वित्त मंत्री की ओर से पूरे बजट भाषण में सोने-चांदी का नाम भी नहीं लिया गया.  

MCX पर आज सोने-चांदी की कीमत  

MCX पर चांदी की कीमत अपने ऑल टाइम हाई से 43% तक गिर चुकी है तो वहीं सोना गिरकर 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है.  MCX पर मार्च डिलीवरी वाला सिल्वर 9 फीसदी क्रैश होकर 2,33,744 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया. ये अपने ऑल टाइम हाई  4,20,048 रुपये प्रति किलो से 42 फीसदी तक गिर चुका है.MCX पर अप्रैल डिलीवरी वाले गोल्ड की कीमत 1,40,204 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और इसमें गिरावट का ट्रेड बना हुआ है.  

बजट 2026 के ऐलान के बाद सोना-चांदी कितना गिरे  

बजट 2026 के ऐलान के बाद सोने-चांदी की कीमत में गिरावट की स्थिति देखें तो 1 फरवरी से लेकर अब तक सोने-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आ चुकी है.  

  • 24 कैरेट वाला सोना जो 29 जनवरी को 1,78,121 रुपये /10 ग्राम पर बिक था वो 2 फरवरी को गिरकर 1,48,700 रुपये /10 ग्राम पर पहुंच गया. यानी करीब 30,000 रुपये सस्ता हो चुकी है.  
  • 22 कैरेट वाला सोना  जो 30 जनवरी को 1,75,416 रुपये /10 ग्राम पर बिक था वो 2 फरवरी को गिरकर 1,48,100 रुपये /10 ग्राम पर पहुंच गया. 
  • 18 कैरेट वाला सोना जो 30 जनवरी को 1,61,327 रुपये /10 ग्राम पर बिक था वो 2 फरवरी को गिरकर 1,36,210 रुपये /10 ग्राम पर पहुंच गया. 
  • 1 किलो चांदी की कीमत 3,85, 933 रुपये पर पहुंच गई थी वो अब फिसलकर 2,33,774 रुपये पर पहुंच गई है.  
About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

budget 2026Union Budget 2026

Trending news

'बंगाल को बदनाम करना बंद करो!' दिल्ली की धरती से ममता बनर्जी की हुंकार, कहा-...
Mamata Banerjee
'बंगाल को बदनाम करना बंद करो!' दिल्ली की धरती से ममता बनर्जी की हुंकार, कहा-...
चाबहार बंदरगाह के लिए भारत ने क्यों नहीं रखा बजट? कहीं मौके का फायदा ना उठा ले चीन
Chabahar port
चाबहार बंदरगाह के लिए भारत ने क्यों नहीं रखा बजट? कहीं मौके का फायदा ना उठा ले चीन
लॉरेंस के हमले में बचा पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी, गैंग ने फिर दी मारने की धमकी
Shahzad Bhatti
लॉरेंस के हमले में बचा पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी, गैंग ने फिर दी मारने की धमकी
कुछ न कुछ तो गड़बड़ है... अजित पवार की मौत पर राउत ने उठाए सवाल; फिर की जांच की मांग
ajit pawar plane crash
कुछ न कुछ तो गड़बड़ है... अजित पवार की मौत पर राउत ने उठाए सवाल; फिर की जांच की मांग
पहले चिट्ठी अब मुलाकात! SIR पर को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी CM ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
पहले चिट्ठी अब मुलाकात! SIR पर को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी CM ममता बनर्जी
Budget से PM मोदी ने किया ट्रंप के टैरिफ का इलाज; समझें कैसे भारत ने US को दिया जवाब
Budget-2026
Budget से PM मोदी ने किया ट्रंप के टैरिफ का इलाज; समझें कैसे भारत ने US को दिया जवाब
बदल गया खजाने के बंटवारे का फॉर्मूला: हिंदी राज्यों को लगा झटका, किसे हुए फायदा?
Union Budget 2026
बदल गया खजाने के बंटवारे का फॉर्मूला: हिंदी राज्यों को लगा झटका, किसे हुए फायदा?
जल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 1984 की घटना
Devendra Fadnavis
जल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 1984 की घटना
Budget से चाबहार पोर्ट बाहर, बांग्लादेश को 60 करोड़; इन देशों पर मेहरबान हुआ भारत
budget 2026
Budget से चाबहार पोर्ट बाहर, बांग्लादेश को 60 करोड़; इन देशों पर मेहरबान हुआ भारत
'सैनिकों के पास गोलियां तक नहीं थीं!' सीतारमण ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना...
Union Budget 2026
'सैनिकों के पास गोलियां तक नहीं थीं!' सीतारमण ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना...