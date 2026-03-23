क्या ₹1 लाख से नीचे आएगा सोना? चांदी हुई महाक्रैश, ईरान युद्ध के बीच क्यों भरभराकर गिरा गोल्ड-सिल्वर ?

Gold Priec Crash: खाड़ी देशों के बीच जारी जंग के बीच सोने-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट आ रही है. अगर सिर्फ युद्ध शुरू होने के बाद से देखें तो 28 फरवरी को जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग की शुरुआत हुई थी, उस वक्त 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का रेट 1,66,469 रुपये प्रति 10 ग्राम और 1 किलो चांदी 2,89,848 रुपये के भाव बिक रही थीं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेट लिस्ट के मुताबिक आज 24 कैरेट वाला सोना 1,34,600 रुपये प्रति 10 ग्राम और 1 किलो चांदी का भाव 2,01,500 रुपये है. MCX पर सोने-चांदी की कीमत में महा गिरावट दर्ज की गई है. MCX पर सोना आज 10.10 फीसदी क्रैश हो गया , जबकि चांदी में 11.55 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आई है.

युद्ध के बाद से कितना सस्ता हुआ सोना-चांदी

28 फरवरी से लेकर अब तक सोने की कीमत में 31,869 रुपये की कमी आ चुकी है. इसी तरह से चांदी की कीमत 88,338 रुपये तक गिर चुकी है. सोने-चांदी की कीमत में जारी इस गिरावट के बाद लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि क्या सोना एक बार फिर से 1 लाख रुपये के नीचे आएगा ? क्या चांदी की कीमत डेढ़ लाख रुपये से नीचे खिसकेगी? क्या ये खरीदारी का सही मौका है ?

ऑल टाइम से कितना गिर गया गोल्ड-सिल्वर?

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अगर आज के भाव की तुलना सोने-चांदी के ऑल टाइम हाई से करें तो कीमतों में और भी बड़ा अंतर आ चुका है. 29 जनवरी 2026 को चांदी अपने ऑल टाइम हाई मूल्य 3.86 लाख रुपये पर पहुंच गई थी. यानी चांदी इस मूल्य से 1.84 लाख सस्ती हो चुकी है. इसी तरह से अगर गोल्ड की बात करें तो 29 जनवरी को सोने का ऑल टाइम हाई वैल्यू 1.76 लाख रुपये पर पहुंच गया था. बीते 53 दिन में सोना 40 हजार से अधिक सस्ता हो चुका है.

आज क्या है 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाले सोने का भाव

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक आज सोने-चांदी की कीमत कुछ इस तरह से हैं.

24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,34,600 रुपये प्रति 10 ग्राम.

22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,23,789 रुपये प्रति 10 ग्राम.

18 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,01,356 रुपये प्रति 10 ग्राम.

1 किलो चांदी की कीमत आज 2,01,500 रुपये पर पहुंच गई है.

क्या 1 लाख के नीचे आएगा सोना, क्या 1.50 लाख के भाव बिकेगी चांदी ?

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच सोने-चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है. Comex पर सोना 4.88 प्रतिशत गिरकर 4,351.50 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. जबकि चांदी 7.13 फीसदी गिरकर 64.70 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. MCX पर देखें तो सोमवार को सोना 10.10 प्रतिशत गिरकर 1,29,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर और चांदी 11.55 प्रतिशत गिरकर 2,00,572 रुपये प्रति किलो पर आ गई. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या सोना 1 लाख से नीचे और चांदी 1.50 लाख से नीचे आ जाएगा. इसका जवाब स्पष्ट तौर पर नहीं दिया जा सकता, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि सोने-चांदी में अभी अस्थिरता जारी रहेगा. ये इस बात पर निर्भर करता है कि युद्ध कौन सा मोड़ लेता है. अगर मिडिल ईस्ट की जंग इसी तरह से जारी रही, युद्ध का तनाव बढ़ता रहा और अमेरिकी डॉलर की मजबूती जारी रही तो सोना अभी और गिर सकता है. युद्ध की स्थिति में डॉलर तो मजबूत हो रहा है, लेकिन बढ़ती महंगाई के चलते ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम होती जा रही है. अगर केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की तो सोना-चांदी और गिरेगा.

युद्ध के बीच सोने-चांदी में गिरावट की वजह क्या है ?

1. मिडिल ईस्ट जंग की वजह से निवेशक जोखिम लेने से डर रहे हैं. शेयर बाजार में हो रहे घाटे की भरपाई सोने की बिकवाली से की जा रही है.

2. युद्ध संकट के बीच निवेशक सोना बेचकर कैश' इकट्ठा कर रहे हैं .

3. सोने की तेज रैली के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है.

4. ईरान जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमत ऑल टाइम हाई पर है. तेल की बढ़ती कीमत महंगाई बढ़ा रही है. बढ़ती महंगाई की वजह से फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया. ऊंची ब्याज दर से सोने पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से कीमत गिर रही है.

5. अमेरिकी डॉलर की मजबूती सोने में गिरावट की बड़ी वजह है. मजबूत डॉलर की वजह से निवेशक सोने से पैसा निकलकर अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में लगा रहे हैं. पढ़ें- Gold ₹13000 सस्ता,चांदी ₹30000 गिरी...युद्ध में चमकने वाला सोना ईरान जंग के बीच क्यों खो रहा है चमक? 1983 के बाद सबसे कमजोर