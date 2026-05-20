सोने का ब्रेकफेल,₹18000 हुआ सस्ता, अब तक ₹1.21 लाख टूट चुकी है चांदी...अब आगे क्या, कहां जाएगी कीमत, क्या है खरीदारी का राइट टाइम?

Gold-Silver Price: अमेरिका और ईरान की लड़ाई में सोना ने अलग ही रंग दिखाया है. सोने की कीमत में लगातार गिरावट देखने को मिली है. जो सोना जनवरी 2026 में अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पर पहुंच गया था. जिसकी कीमत जनवरी में 1.76 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी, वो लगातार फिसल रहा है. अमेरिका के एक फैसले से सोने की चाल बदल जाती है. अगर सिर्फ बीते 5 दिनों का हाल देखें तो चांदी 33000 रुपये तक लुढ़क चुकी है. वहीं सोने के दाम में 1.61 लाख रुपये से फिसलकर 1.57 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है.

1.21 लाख रुपये टूट चुकी है चांदी, सोना 18000 हजार सस्ता

कच्चे तेल के दाम और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयान सोने को कमजोर कर रहे हैं . ईरान युद्ध की वजह से लगातार बढ़ रहे भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की घटती उम्मीदों ने सोने की कीमतों में तेजी को गायब कर दिया है. MCX पर सोना 0.41% फिसलकर 1.58 लाख रुपये पर पहुंच गया. इसी तरह से चांदी 0.79% गिरकर 2.67 लाख प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. सोने-चांदी की कीमत को अगर उसके ऑल टाइम हाई वैल्यू के साथ तुलना करें तो सोना अपने ऑलटाइम हाई मूल्य से 18000 रुपये तक सस्ता हो चुका है. सोने का ऑल टाइम हाई प्राइस 28 जनवरी को 1,76,430 रुपये पर पहुंच गया है. इसी तरह से चांदी अपने ऑल टाइम हाई वैल्यू से 1.21 लाख रुपये तक गिर चुकी है. चांदी की ऑल टाइम हाई कीमत 3,86,000 साथ रुपये पर पहुंच गई थी.

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24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक सोने का आज का भाव

इंडिया बुलियन एडं ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के देखें तो बुधवार, 20 मई को सोने-चांदी की कीमत कुछ इस तरह से हैं.

24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,57,328 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,44,692 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,18,471 रुपये प्रति 10 ग्राम

14 कैरेट वाले सोने की कीमत 92,407 रुपये प्रति 10 ग्राम

1 किलो चांदी 2,64,952 रुपये पर पहुंच चुकी है.

सोने में गिरावट की असली वजह क्या है ?

अक्सर देखा गया है कि जंग और तनाव के माहौल में सोना महंगा होता है, लेकिन इस बार सोना-चांदी दोनों ने अलग ही रंग दिखाया है. सोने की कीमत में वैश्विक माहौल, तेल की कीमत और जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते सोना दबाव में था. जंग के बीच निवेशक जोखिम लेने के बजाए कैश इकट्ठा कर रहे हैं. लोग सोना बेचकर लिक्विडिटी इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि संकट से निपटा जा सके. जनवरी में सोने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद मुनाफावसूली जारी है. अमेरिकी ब्याज दरों के लंबे समय तक ऊंचे बने रहने के खतरे और बढ़ती महंगाई की चिंता के चलते सोने की कीमत में लगातार गिरावट आ रही है.महंगाई बढ़ने के खतरे के चलते लोग सोना खरीदने से झिझक रहे हैं.

क्या अभी और गिरेंगे सोने का भाव?

होर्मुज टेंशन, युद्ध पर बने खतरे के बीच तेल की महंगाई और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की घटती की उम्मीदों ने सोने पर दवाब को बना रखा है. बाजार जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में फेड रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी की जा सकती है, अगर ऐसा होता है तो सोने में और बिकवाली देखने को मिल सकती है. पश्चिम एशिया के बदलते हालात और फेड रिजर् की ब्याज दरों को लेकर जब तक तस्वीर साफ नहीं होती सोना-चांदी अभी गिरावट की ओर बढ़ सकता है. हालांकि लॉग टर्म में सोना अच्छा रिटर्न देगा.