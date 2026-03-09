Gold-Silver Price Today: चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट, ₹3,400 टूटकर ₹2.68 लाख प्रति किलो; सोना स्थिर रहा

Trending Photos
Gold-Silver Closing Price : सोमवार यानी 9 मार्च को दिल्ली में चांदी की कीमतें 3,400 रुपये घटकर 2.68 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है और सोना लगभग स्थिर 1,64,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. वहीं, अगर सोने की कीमत की बात करें तो इसमें 200 रुपये की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ग्लोबल मार्केट में मजबूत अमेरिकी डॉलर ने सोने और चांदी की डिमांड को कम कर दिया है.
लगातार तीसरे दिन गिरावट जारी
ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, चांदी में लगातार तीसरे दिन गिरावट जारी रही और ये 3,400 रुपये या लगभग 1.3 प्रतिशत गिरकर 2,68,300 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) पर आ गई. जबकि शुक्रवार को ये 2,71,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी.
चांदी की चाल?
दिल्ली सर्राफा बाजार में पिछले तीन सेशन के दौरान चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिली. गुरुवार से सोमवार तक चांदी के भाव में कुल मिलाकर बड़ी गिरावट दर्ज की गई. इससे बाजार में निवेशकों की चिंता बढ़ी है. गुरुवार को चांदी की कीमत में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी. उस दिन चांदी 27,700 रुपये प्रति किलो टूटकर 2,72,300 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी.
इसके बाद शुक्रवार को भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा और चांदी 600 रुपये प्रति किलो फिसलकर 2,71,700 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. सप्ताह की शुरुआत यानी सोमवार को चांदी में फिर से तेज गिरावट आई है. सोमवार को चांदी 3,400 रुपये प्रति किलो टूटकर 2,68,300 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई है.
मार्केट एनालिस्ट का सुझाव ये है कि ऊर्जा लागत में तेज बढ़ोतरी महंगाई के दबाव को और बढ़ा सकती है. इसके कारण फेडरल रिजर्व द्वारा संभावित ब्याज दरों में कटौती में देरी हो सकती है. इससे डॉलर की मजबूती और ट्रेजरी यील्ड पर असर पड़ सकता है.