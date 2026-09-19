हफ्तेभर में सोना 1.17% और चांदी 3.48% चढ़ी, कच्चे तेल की नरमी से मिला सहारा

Gold-Silver Price : कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच इस सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. सप्ताहभर में सोने के भाव करीब 1.17 प्रतिशत, जबकि चांदी के दाम 3.48 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं. शुक्रवार को MCX पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 1,282 रुपये यानी 0.84 प्रतिशत बढ़कर 1,54,263 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था. कारोबार के दौरान सोने ने 1,54,600 रुपये का ऊपरी स्तर और 1,52,171 रुपये का निचला स्तर छुआ है.
इसी तरह दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी 0.16 प्रतिशत बढ़कर 2,42,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है. कारोबार के दौरान चांदी ने 2,43,047 रुपये का हाई और 2,38,173 रुपये का लो बनाया.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, शुक्रवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,727 रुपये प्रति 10 ग्राम रही थी. पिछले शुक्रवार यानी 11 सितंबर को यह 1,51,938 रुपये थी यानी एक सप्ताह में सोना 1,789 रुपये महंगा हुआ. चांदी की बात करें तो शुक्रवार को IBJA के अनुसार इसका भाव 2,36,908 रुपये प्रति किलोग्राम रहा. पिछले शुक्रवार को चांदी 2,28,920 रुपये पर थी. इस तरह एक सप्ताह में चांदी 7,988 रुपये यानी 3.48 प्रतिशत महंगी हुई.
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, सप्ताह के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट ने सोने को सहारा दिया. तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आने से महंगाई बढ़ने की चिंता कुछ कम हुई. शुरुआत में मध्य पूर्व में सप्लाई को लेकर चिंताओं और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त नीति के कारण सोने पर दबाव था. बढ़ती बॉन्ड यील्ड की वजह से निवेशकों का रुझान बिना ब्याज देने वाली संपत्तियों से कुछ कम हुआ. हालांकि, बाद में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने से सोने की मांग को समर्थन मिला.
इस सप्ताह चांदी की कीमतों में सोने के मुकाबले ज्यादा तेजी रही. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, चांदी को लगातार आपूर्ति की कमी की आशंका से भी समर्थन मिल रहा है. वर्ष 2026 में चांदी की आपूर्ति में करीब 4.63 करोड़ औंस की कमी रहने का अनुमान है.
(IANS के इनपुट के साथ)