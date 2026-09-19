हफ्तेभर में सोना 1.17% और चांदी 3.48% चढ़ी, कच्चे तेल की नरमी से मिला सहारा

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, सप्ताह के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट ने सोने को सहारा दिया. तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आने से महंगाई बढ़ने की चिंता कुछ कम हुई. शुरुआत में मध्य पूर्व में सप्लाई को लेकर चिंताओं और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त नीति के कारण सोने पर दबाव था. बढ़ती बॉन्ड यील्ड की वजह से निवेशकों का रुझान बिना ब्याज देने वाली संपत्तियों से कुछ कम हुआ. हालांकि, बाद में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने से सोने की मांग को समर्थन मिला.