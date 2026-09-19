Add Zee Business As A Preferred Source
App

हफ्तेभर में सोना 1.17% और चांदी 3.48% चढ़ी, कच्चे तेल की नरमी से मिला सहारा

इस हफ्ते सोना 1.17% और चांदी 3.48% महंगी हुई, जिसमें कच्चे तेल की नरमी और चांदी की आपूर्ति की चिंता से कीमतों को सहारा मिला.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 19, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 07:24 PM IST
हफ्तेभर में सोना 1.17% और चांदी 3.48% चढ़ी, कच्चे तेल की नरमी से मिला सहारा
Image Credit: Canva

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह के घर फिर गूंजी किलकारी, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
2
3
4
5