Gold-Silver Duty Hike: सोने से सरकार को हुई सबसे बड़ी कमाई, खजाने में आए ₹10,463 करोड़

सरकार ने सोने की तस्करी के खिलाफ भी कार्रवाई तेज की है. वित्त राज्य मंत्री के मुताबिक, 13 मई से 30 जून के बीच 161 किलोग्राम तस्करी का सोना जब्त किया गया और 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया. भारत दुनिया में चीन के बाद सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है. देश में आभूषणों की मजबूत मांग के कारण बड़ी वॉल्यूम में सोने का आयात होता है. ऐसे में कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का एक अहम मकसद सोने के आयात को नियंत्रित करना और विदेशी मुद्रा के ऑउटफ्लो को कम करना भी है.