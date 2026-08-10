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Gold-Silver Duty Hike: सोने से सरकार को हुई सबसे बड़ी कमाई, खजाने में आए ₹10,463 करोड़

13 मई से 2 अगस्त के बीच सोना, चांदी और प्लैटिनम पर बढ़ी कस्टम ड्यूटी से सरकार ने ₹10,463 करोड़ जुटाए. इसमें अकेले सोने से ₹10,040 करोड़ की कमाई हुई, जो कुल रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 10, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:31 PM IST
Gold-Silver Duty Hike: सोने से सरकार को हुई सबसे बड़ी कमाई, खजाने में आए ₹10,463 करोड़
Image Credit: Canva

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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