 Gold Rate: लाख टके के पार पहले से सोना, अब GST रिफॉर्म के ऐलान से मची खलबली, कहीं गड़बड़ा न जाए आपका बजट
Gold Rate: लाख टके के पार पहले से सोना, अब GST रिफॉर्म के ऐलान से मची खलबली, कहीं गड़बड़ा न जाए आपका बजट

GST on Gold:  सस्ते सोने-चांदी के गहनों की खरीदारी का इंतजार करने वालों को इस दिवाली झटका लग सकता है. सोने-चांदी की कीमत पहसे से आसमान छू रही है, वहीं जीएसटी रिफॉर्म उसमें आग में घी का काम कर सकता है. जीएसटी रिफॉर्म ने सर्राफा बाजार में सन्नाटा पसार दिया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 24, 2025, 04:13 PM IST
Gold Rate: लाख टके के पार पहले से सोना, अब GST रिफॉर्म के ऐलान से मची खलबली, कहीं गड़बड़ा न जाए आपका बजट

Gold Rate: सस्ते सोने-चांदी के गहनों की खरीदारी का इंतजार करने वालों को इस दिवाली झटका लग सकता है. सोने-चांदी की कीमत पहसे से आसमान छू रही है, वहीं जीएसटी रिफॉर्म उसमें आग में घी का काम कर सकता है. जीएसटी रिफॉर्म ने सर्राफा बाजार में सन्नाटा पसार दिया है. सोने-चांदी के गहने खरीदने पर आपको पहले से ज्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है. जीएसटी रिफॉर्म से आपको झटका लग सकता है. 

सोने-चांदी की गहने पर बढ़ सकता है जीएसटी  

सरकार ने गुड्स सर्विस टैक्स को रिफॉर्म करने की तैयारी कर ली है. सरकार  ने साफ कर दिया है अब सिर्फ जीएसटी के दो ही स्लैब होंगे. 5 और 18 प्रतिशत के स्लैब ही रहेंगे. इस खबर ने जहां कई चीजें सस्ती हो जाएंगी तो वहीं ज्वेलरी मार्केट में सन्नाटा पसर गया है. मौजूदा वक्त में ज्वेलरी पर 3 प्रतिशत जीएसटी लगता है. अब अगर जीएसटी के दो ही स्लैब रहेंगे तो इसका मतलब है कि ज्वेलरी पर जीएसटी बढ़ेगा. आशंका है कि सोने-चांदी की ज्वेलरी पर जीएसटी को 3 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी किया जा सकता है. यानी आम आदमी के बजट पर तगड़ा झटका लगेगा.  

दाम पहले से ज्यादा अब टैक्स बिगाड़ेगा मूड

सोने-चांदी की कीमत लाख रुपये के पार या पास पहुंची हुई है. सोना जहां 99,358 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है तो वहीं चांदी ने 1,15,850 रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है. पहले से आसमान छू रही सोने-चांदी की कीमत के चलते लोगों का ज्वेलर्स की दुकानों पर आना कम हो गया है. अगर ऊपर से टैक्स और बढ़ा तो मुश्किल और बढ़ सकती है. ज्वेलर्स का मानना है कि इससे खरीदार और कम हो सकते हैं.  

सोने-चांदी की मौजूदा कीमत  

सोने-चांदी के दाम में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली है.  इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर मौजूद कीमत के मुताबिक 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 99,358 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई. वहीं चांदी की कीमत  1,15,850 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंत गई है .   ट्रंप के 5 शब्द वाला ऐलान और भारत में सोना धड़ाम, ₹2000 गिरे दाम, अभी और सस्ता होगा गोल्ड ? ऐसा क्या बोल गए अमेरिकी राष्ट्रपति

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

