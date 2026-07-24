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Gold Rate: तेल बना बैठा है सोने का दुश्मन, चांदी हाई से ₹2 लाख सस्ती...अगला हफ्ता सोने-चांदी के लिए बेहद खास?

Gold-Silver Latest Update: चांदी अपने ञल टाइम हाई से 2.02 लाख रुपये तक सस्ती हो चुकी है. सोने की गिरावट पर ब्रेक नहीं लग रहा है. अगला हफ्ता सोना और चांदी दोनों के लिए खास होने वाला है. अमेरिका में होने वाली बैठक का असर सोने पर दिखेगा.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 24, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:22 PM IST
Gold Rate: तेल बना बैठा है सोने का दुश्मन, चांदी हाई से ₹2 लाख सस्ती...अगला हफ्ता सोने-चांदी के लिए बेहद खास?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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