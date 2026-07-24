/Gold Rate: तेल बना बैठा है सोने का दुश्मन, चांदी हाई से ₹2 लाख सस्ती...अगला हफ्ता सोने-चांदी के लिए बेहद खास?

Gold-Silve Rate: खाड़ी युद्ध और तेल की तेजी सोने को संभलने का मौका नहीं दो रही है. दो दिन से फिर से सोने की कीमत में फिसलन जारी है. सिर्फ 24 जुलाई की ही बात करें, तो एक झटके में सोना 2800 रुपये सस्ता हो गया. दो दिन में गोल्ड की कीमत में 4600 रुपये से अधिक की गिरावट देखने को मिली है. चांदी का तो और भी बुरा हाल है.
घरेलू सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 6682 रुपये से अधिक गिर गई.जो चांदी इस साल के शुरुआत में 3.86 लाख रुपये/किलोग्राम पर पहुंच गया था, वो आज 2.19 लाख/किलोग्राम पर पहुंच गया है.
शुक्रवार को चांदी की कीमत में 1 फीसदी से अधिक फिसला. MCX पर चांदी अपने ऑल टाइम हाई मूल्य से 2.2 लाख रुपये तक गिर चुकी है. 29 जनवरी को MCX पर सिल्वर ने 4.20 रुपये से आंकड़े को छू लिया था. जिन्होंने निवेश किया, वो खुशी से झूम रहे थे, जो चूक गए थे वो निराश थे, लेकिन ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से चांदी ने ऐसा यूटर्न लिया कि पासा पूरी तरह से पलट गया है. चांदी अपने ऑल टाइम मूल्य से 2,02,723 रुपये तक सस्ती हो चुकी है.
सिर्फ चांदी ही नहीं सोना भी लगातार सस्ता हो रहा है.इंटरनेशनल मार्केट, MCX, घरेलू सर्राफा बाजार हर जगह सोने की हालात खराब है. सोना 1.76 लाख रुपये के उच्चतम मूल्य से गिरकर 1.42 लाख रुपये पर पहुंच चुका है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सोने की कीमत कुछ इस तरह से है....
24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,42,757 रुपये प्रति 10 ग्राम.
22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,30,765 रुपये प्रति 10 ग्राम.
18 कैरेट शुद्धता वाले सोने का भाव 1,07,068 रुपये प्रति 10 ग्राम.
14 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 83,513 रुपये प्रति 10 ग्राम.
1 किलो चांदी 2,19,556 रुपये पर पहुंच चुकी है.
कच्चा तेल सोने के लिए दुश्मन बना बैठा है. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी सोने पर दबाव बढ़ा रही है. अमेरिका की ओर से ईरान पर भयंकर हमले की चेतावनी ने कच्चे तेल को 100 डॉलर के पार पहुंच दिया. हूती विद्रोहियों ने लाल सागर पर तनाव बढ़ा दिया है, जिसके बाद 23 जुलाई को ब्रेंट क्रूड में 7% का उछाल आया, जो ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे बड़ा उछाल रहा. महंगा तेल डॉलर को बलवान बना रहा है. तेल और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़त के दम पर अमेरिकी डॉलर को मजबूती मिली है, जो सोने के लिए घातक साबित हो रहा है. डॉलर और सोना हमेशा उल्टी दिशा में चलते हैं. डॉलर बढ़ने से दूसरी करेंसी में सोने की खरीद महंगी पड़ती है, जिससे मांग में और दाम में कमी आने लगती है.
अमेरिका में पहली बार बेरोज़गारी भत्ता मांगने वालों की संख्या घटकर 1.87 लाख रह गई,जो सितंबर 1969 के बाद सबसे कम है. अमेरिका में उम्मीद से बेहतर रोजगार के इन आंकड़े अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगले हफ्ते होने वाली बैठक पर भी असर डाल सकते हैं. हालांकि कच्चे तेल की कीमत के चलते महंगाई का डर बना हुआ है. फेडरल रिजर्व के सामने महंगाई को काबू करने की चुनौती बनी हुई है. कच्चे तेल की ऊंची कीमत से इस उम्मीद को बल मिला कि US फेड लंबे समय तक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी रख सकता है और आने वाले दिनों में ब्याज दरें बढ़ा सकता है, जिससे सोने पर दबाव बढ़ सकता है. जिससे सोने को निकट भविष्य में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.
डिस्क्लेमर: Zee न्यूज आपको सोने-चांदी या शेयर बाजार में निवेश की सलाह नहीं देता है. बाजार में निवेश से पहले आपको सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकारों ने इन्वेस्टमेंट की सलाह देनी चाहिए.