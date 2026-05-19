Gold Silver Price Today: म‍िड‍िल-ईस्‍ट में चल रहे तनाव का लाख कोश‍िश के बावजूद समाधान नहीं न‍िकल पा रहा है. प‍िछले हफ्ते चीन से लौटने के बाद अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि ट्रंप ने ईरान पर फ‍िर से हमला करने का इशारा द‍िया था. लेक‍िन अब ट्रंप की तरफ से क‍िया जाने वाला हमला फ‍िर से टल गया है. उन्‍होंने कहा क‍ि कतर, सऊदी अरब और यूएई के नेताओं की अपील पर ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमले को फ‍िलहाल टाल दिया गया है. इसके बावजूद इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दाम में लगातार दूसरे द‍िन ग‍िरावट देखी जा रही है. इंटरनेशल मार्केट में सोने का दाम मंगलवार सुबह 8 डॉलर टूटकर 4,559 डॉलर प्रत‍ि औंस पर देखा गया. दूसरी तरफ घरेलू बाजार में भी सोने-चांदी का रेट नीचे आया है.

एक द‍िन पहले सोमवार को सोने-चांदी के रेट में बड़ी ग‍िरावट देखी गई. ट्रंप के रुख में नरमी के बाद क्रूड ऑयल के रेट में भी ग‍िरावट देखी गई. इंटरनेशनल लेवल पर दाम में उठा-पटक का असर घरेलू बाजार में भी देखने को म‍िलता है. प‍िछले द‍िनों भारत सरकार ने रुपये को मजबूती देने और देश के व‍िदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के ल‍िए सोने के आयात पर लगने वाली कस्‍टम ड्यूटी को 9 प्रत‍िशत बढ़ा द‍िया था. कस्‍टम ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15 प्रत‍िशत करने के बाद सोने और चांदी के दाम में जबरदस्‍त तेजी देखी गई थी. लेक‍िन अब इसमें ग‍िरावट देखी गई.

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इंटरनेशनल मार्केट का हाल

मंगलवार सुबह कॉमेक्‍स पर सोने के दाम में ग‍िरावट देखी गई और यह टूटकर 4,559 रुपये प्रत‍ि औंस पर आ गया. इसके अलावा चांदी के दाम में भी ग‍िरावट देखी जा रही है. हालांक‍ि, चांदी की कीमत में मामूली तेजी देखी जा रही है. हर बार ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन के बीच सोने के दाम में तेजी देखी जाती थी. न‍िवेशक अपना पैसा बाजार से न‍िकालकर सेफ हेवन माने जाने वाले गोल्‍ड में न‍िवेश करते थे. लेक‍िन इस बार दुन‍ियाभर में चल रहे तनाव के बीच सोने के दाम में ग‍िरावट देखी जा रही है.

घरेलू बाजार का हाल

सोमवार शाम को सोने और चांदी के रेट ग‍िरावट के साथ बंद हुए. https://ibjarates.com/ पर जारी रेट के अनुसार कारोबारी सत्र के अंत में 24 कैरेट वाला सोना 157821 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर बंद हुआ. इसके अलावा 23 कैरेट वाला सोना ग‍िरकर 157189 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर और 22 कैरेट वाला सोना 144564 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर आ गया. चांदी में ग‍िरावट देखी गई और यह ग‍िरकर 268040 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर बंद हुई.

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