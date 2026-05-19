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Hindi NewsबिजनेसGold Price: ट्रंप के रुख में नरमी, फ‍िर क्‍यों टूट रहा सोना-चांदी? क‍िस भाव ब‍िक रहा 24K, 22K, 18K गोल्ड

Gold Price: ट्रंप के रुख में नरमी, फ‍िर क्‍यों टूट रहा सोना-चांदी? क‍िस भाव ब‍िक रहा 24K, 22K, 18K गोल्ड

Gold Silver Price Today: सेफ हेवन माने जाने वाला सोना अक्‍सर जंग के बीच चढ़ता है. लेक‍िन जब से ईरान और अमेर‍िका की जंग शुरू हुई है सोने के दाम में कमजोरी देखी जा रही है. प‍िछले द‍िनों सरकार ने सोने के आयात पर लगने वाली कस्‍टम ड्यूटी को घटा द‍िया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 19, 2026, 07:45 AM IST
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Gold Silver Price Today: म‍िड‍िल-ईस्‍ट में चल रहे तनाव का लाख कोश‍िश के बावजूद समाधान नहीं न‍िकल पा रहा है. प‍िछले हफ्ते चीन से लौटने के बाद अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि ट्रंप ने ईरान पर फ‍िर से हमला करने का इशारा द‍िया था. लेक‍िन अब ट्रंप की तरफ से क‍िया जाने वाला हमला फ‍िर से टल गया है. उन्‍होंने कहा क‍ि कतर, सऊदी अरब और यूएई के नेताओं की अपील पर ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमले को फ‍िलहाल टाल दिया गया है. इसके बावजूद इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दाम में लगातार दूसरे द‍िन ग‍िरावट देखी जा रही है. इंटरनेशल मार्केट में सोने का दाम मंगलवार सुबह 8 डॉलर टूटकर 4,559 डॉलर प्रत‍ि औंस पर देखा गया. दूसरी तरफ घरेलू बाजार में भी सोने-चांदी का रेट नीचे आया है.

एक द‍िन पहले सोमवार को सोने-चांदी के रेट में बड़ी ग‍िरावट देखी गई. ट्रंप के रुख में नरमी के बाद क्रूड ऑयल के रेट में भी ग‍िरावट देखी गई. इंटरनेशनल लेवल पर दाम में उठा-पटक का असर घरेलू बाजार में भी देखने को म‍िलता है. प‍िछले द‍िनों भारत सरकार ने रुपये को मजबूती देने और देश के व‍िदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के ल‍िए सोने के आयात पर लगने वाली कस्‍टम ड्यूटी को 9 प्रत‍िशत बढ़ा द‍िया था. कस्‍टम ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15 प्रत‍िशत करने के बाद सोने और चांदी के दाम में जबरदस्‍त तेजी देखी गई थी. लेक‍िन अब इसमें ग‍िरावट देखी गई.

यह भी पढ़ें: चार द‍िन में दूसरी बार महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, IOCL, BPCL और HP ने जारी क‍िये नए रेट

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इंटरनेशनल मार्केट का हाल

मंगलवार सुबह कॉमेक्‍स पर सोने के दाम में ग‍िरावट देखी गई और यह टूटकर 4,559 रुपये प्रत‍ि औंस पर आ गया. इसके अलावा चांदी के दाम में भी ग‍िरावट देखी जा रही है. हालांक‍ि, चांदी की कीमत में मामूली तेजी देखी जा रही है. हर बार ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन के बीच सोने के दाम में तेजी देखी जाती थी. न‍िवेशक अपना पैसा बाजार से न‍िकालकर सेफ हेवन माने जाने वाले गोल्‍ड में न‍िवेश करते थे. लेक‍िन इस बार दुन‍ियाभर में चल रहे तनाव के बीच सोने के दाम में ग‍िरावट देखी जा रही है.

घरेलू बाजार का हाल

सोमवार शाम को सोने और चांदी के रेट ग‍िरावट के साथ बंद हुए. https://ibjarates.com/ पर जारी रेट के अनुसार कारोबारी सत्र के अंत में 24 कैरेट वाला सोना 157821 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर बंद हुआ. इसके अलावा 23 कैरेट वाला सोना ग‍िरकर 157189 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर और 22 कैरेट वाला सोना 144564 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर आ गया. चांदी में ग‍िरावट देखी गई और यह ग‍िरकर 268040 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर बंद हुई.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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