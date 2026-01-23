Gold Silver Price: एक दिन में ₹16 हजार से अधिक गिरने के बाद फिर चांदी में दिखी बड़ी तेजी, जानें क्या है सोने का हाल

Advertisement
Gold Price Today: अगर हम शुक्रवार को एक 24 कैरेट वाले एक ग्राम सोने की कीमत को देखें तो यह 15,431 रुपये है. 22 कैरेट वाले एक ग्राम सोने की कीमत 14 हजार 135 रुपये है. इसके अलावा 18 कैरेट वाले एक ग्राम सोने का भाव 11 हजार 573 रुपये हैं.

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 23, 2026, 08:41 PM IST
Gold Silver Price Today: बीते कई दिनों से कमोडिटी मार्केट में सोने-चांदी की कीमत में उतार-चढ़ाव की स्थिति देखी जा रही है. हालांकि, 22 जनवरी दिन गुरुवार को चांदी की कीमत (प्रति एक किलोग्राम) में 16 हजार रुपये से अधिक की गिरावट दिखी. 21 जनवरी को प्रति किलोग्राम चांदी का भाव 3 लाख 20 हजार 75 रुपये था, जो अगले दिन यानी कि 22 जनवरी को 16,491 रुपये गिरकर कुल 3 लाख 3 हजार 584 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया. वहीं, एक दिन की गिरावट के बाद अब 23 जनवरी को चांदी के भाव में फिर से तेजी दिखी है. यह तेजी 8 हजार रुपये से अधिक है. वहीं, सोने के भाव में भी उछाल है.

जी हां, ग्लोबल मार्केट में हलचल और सुरक्षित संपत्ति निवेश के साथ बढ़ती मांगों की वजह से सोने-चांदी की कीमत में तेजी देखी जा रही है. अब तो देश में शादी-विवाह के सीजन भी शुरू हो चुके हैं. इससे सोने-चांदी की और भी अधिक डिमांड हो चुकी है. आइए जानते हैं सोने-चांदी की लेटेस्ट कीमत.

सोने के भाव में करीब 4 हजार की तेजी 
सबसे पहले बात गोल्ड यानी सोना की करते हैं. 23 जनवरी को सोने के भाव में तेजी दिखी है. शुक्रवार को 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख 54 हजार 310 रुपये है, जो पिछले दिन यानी 22 जनवरी को 1 लाख 51 हजार 499 रुपये थी. 22 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1 लाख 41 हजार 348 रुपये है, जो 22 जनवरी को 1 लाख 38 हजार 773 रुपये था. वहीं, 18 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख 15 हजार 733 रुपये है, जो 22 जनवरी को 1 लाख 13 हजार 624 रुपये थी. एक दिन में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने के भाव में करीब 4 हजार रुपये का उछाल दिखा है.       

यह भी पढ़ें- शेयर मार्केट में भारी गिरावट के साथ Sensex 800 अंक टूटा, रुपया भी धड़ाम; आंकड़ों के साथ जानें सोने-चांदी में कितना उछाल

चांदी में 8 हजार से अधिक की तेजी 
अब बात चांदी (Silver price today) की कीमत की करते हैं. 22 जनवरी को एक किलो चांदी की कीमत 3 लाख 3 हजार 584 रुपये थी, जिसमें आज 23 जनवरी को करीब 8 हजार से अधिक रुपये की तेजी दिखी है. जी हां, 23 जनवरी दिन शुक्रवार को एक किलो चांदी का भाव 3 लाख 11 हजार 705 रुपये है.  जानकारों की मानें तो ग्लोबल अनिश्चिचता के बीच घरेलू और ग्लोबल डिमांड की वजह से सोने-चांदी की कीमत में तेजी दिख रही है.  

एक ग्राम सोने का कितना भाव?
अगर हम शुक्रवार को एक 24 कैरेट वाले एक ग्राम सोने की कीमत को देखें तो यह 15,431 रुपये है. 22 कैरेट वाले एक ग्राम सोने की कीमत 14 हजार 135 रुपये है. इसके अलावा 18 कैरेट वाले एक ग्राम सोने का भाव 11 हजार 573 रुपये हैं. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन कीमतों में कोई मेकिंग चार्ज और जीएसटी टैक्स लागू नहीं है. इनके लागू होते ही सोने-चांदी के भाव में और उछाल दिख सकता है. 

(ड‍िस्‍क्‍लेमर: जी न्‍यूज की तरफ से अपने पाठकों को क‍िसी भी प्रकार के न‍िवेश की सलाह नहीं दी जाती. क‍िसी भी प्रकार के न‍िवेश से पहले अपने फाइनेंश‍ियल एक्‍सपर्ट से बात करें.)

