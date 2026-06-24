Gold-Silver Price Update: अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद सोना लगातार टूट रहा है. पिछले दो महीने से अक्सर यह हो रहा था कि क्रूड की कीमत में गिरावट आती थी तो सोने-चांदी में तेजी देखी जाती थी. लेकिन दोनों देशों के बीच समझौता होने के बाद क्रूड ऑयल और सोना-चांदी एक साथ नीचे की तरफ जा रहा है. कॉमेक्स (Comex) पर बुधवार सुबह फिर से सोने के दाम में बड़ी गिरावट देखी गई और यह 40 डॉलर प्रति औंस तक टूट गया. इस गिरावट के साथ इंटरनेशनल मार्केट में सोना गिरकर 4109 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. चांदी का रेट भी गिरकर 61 डॉलर प्रति औंस पर देखा गया.
हालांकि, मंगलवार शाम के समय बुलियन और इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर रेट में मामूली तेजी देखी गई. कॉमेक्स पर सोने-चांदी के दाम में सुबह से ही गिरावट का सिलसिला बना हुआ है. कॉमेक्स (Comex) पर जारी आंकड़ों के अनुसार बुधवार सुबह सोना 43 डॉलर से ज्यादा टूटकर 4,105 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. चांदी में कम गिरावट देखी गई लेकिन यह टूटकर 61 डॉलर प्रति औंस के लेवल पर आ गई. इससे पहले मंगलवार शाम के समय इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर भी मंगलवार को सोने-चांदी में हल्की तेजी देखी गई.
अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बनने के बाद भी सोने में गिरावट बनी हुई है. जनवरी में 5600 डॉलर प्रति औंस के ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद सोना अब तक करीब 30 प्रतिशत टूट गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से मंगलवार शाम में जारी रेट के अनुसार शाम 5 बजे 24 कैरेट वाला सोना 144995 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. 23 कैरेट वाले सोने का दाम 144414 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. 22 कैरेट वाला सोना चढ़कर 132815 रुपये प्रति 10 ग्राम पर देखा गया. 18 कैरेट गोल्ड का दाम 108746 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी का दाम चढ़कर 227483 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया.
सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव कई ग्लोबल कारकों पर निर्भर करती है. हाल ही में सोने के दाम में आई गिरावट की अहम वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दर को पुराने स्तर पर ही रखना है, जिससे बदलाव की उम्मीद कर रहे निवेशकों को झटका लगा है. इसके अलावा, हालिया अमेरिकी जॉब मार्केट के मजबूत आंकड़ों ने भी सोने पर दबाव बढ़ाया है. घरेलू बाजार की बात करें तो, एम्फी (AMFI) के मई महीने के आंकड़ों के अनुसार निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ (ETF) से भी दूरी बनाई है और इस दौरान करीब 725 करोड़ रुपये की निकासी की है.
पिछले दिनों जेपी मार्गन ने सोने के दाम में तेजी आने की उम्मीद जताई थी. जेपी मार्गन की रिपोर्ट में कहा गया था कि गोल्ड के दाम में इस साल फिर से जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा. उनके अनुसार दिसंबर 2026 तक कीमत में 40 प्रतिशत की तेजी आने की उम्मीद है. पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन ने भी कहा कि सोने के रेट में आ रही गिरावट अस्थायी है. इसमें अभी भी तेजी के आसार बने हुए हैं. गिरावट के बीच लमसम निवेश करना फायदेमंद रहेगा. यदि आप गोल्ड में SIP के जरिये निवेश कर रहे हैं तो इसे जारी रखें.
(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए. सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है.)