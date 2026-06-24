अमेर‍िका और ईरान के बीच सहमत‍ि बनने के बाद भी सोने में ग‍िरावट बनी हुई है. जनवरी में 5600 डॉलर प्रत‍ि औंस के ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद सोना अब तक करीब 30 प्रत‍िशत टूट गया है. इंड‍िया बुल‍ियन एंड ज्‍वैलर्स एसोस‍िएशन (IBJA) की तरफ से मंगलवार शाम में जारी रेट के अनुसार शाम 5 बजे 24 कैरेट वाला सोना 144995 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर आ गया. 23 कैरेट वाले सोने का दाम 144414 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर आ गया. 22 कैरेट वाला सोना चढ़कर 132815 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर देखा गया. 18 कैरेट गोल्‍ड का दाम 108746 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी का दाम चढ़कर 227483 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर पहुंच गया.