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Gold Price Update: सोने-चांदी में सुबह से ही ग‍िरावट का स‍िलस‍िला, आज ग‍िरकर क्‍या रह गया रेट?

Gold-Silver Price Update: कुछ महीने पहले जनवरी में सोने का दाम इंटरनेशनल मार्केट में चढ़कर 5600 डॉलर प्रत‍ि औंस तक पहुंच गया था. लेक‍िन ईरान जंग शुरू होते ही इसका रेट नीचे आना शुरू हो गया. चांदी का भी यही हाल रहा, जनवरी में 4 लाख रुपये प्रत‍ि क‍िलो के आंकड़े पर पहुंचने वाली चांदी में ग‍िरावट देखी जा रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 24, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:56 AM IST
Gold Price Update: सोने-चांदी में सुबह से ही ग‍िरावट का स‍िलस‍िला, आज ग‍िरकर क्‍या रह गया रेट?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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