Gold and Silver Price: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोने और चांदी के दाम अब तक के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए. इसका कारण अमेरिका में बढ़ता राजनीतिक तनाव और ईरान में तेज होते विरोध प्रदर्शन रहे. इन हालात के बीच दुनियाभर के मार्केट में चिंता बढ़ गई. सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर फरवरी डिलीवरी वाला गोल्‍ड 2,333 रुपये (1.68 प्रतिशत) बढ़कर 1,41,152 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. मार्च ड‍िलीवरी वाली चांदी 10,598 रुपये (4.19 प्रतिशत) चढ़कर 2,63,323 रुपये प्रति किलो हो गई.

सोने का रेट अब तक के हायर लेवल पर पहुंचा

सोने ने सोमवार के ट्रेड‍िंग सेशन के दौरान रिकॉर्ड 1,41,250 रुपये प्रति 10 ग्राम का हायर लेवल छुआ. यह अब तक का सबसे ऊंचा लेवल है. चांदी ने भी रिकॉर्ड 2,63,996 रुपये प्रति किलो का हाई टच किया, यह अब तक सबसे र‍िकॉर्ड लेवल है. इतना ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दाम 1.45 प्रतिशत बढ़कर 4,575.82 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि इसने नया रिकॉर्ड 4,601.17 डॉलर भी छुआ. चांदी की कीमत 4.85 प्रतिशत बढ़कर 83.19 डॉलर हो गई और इसने 83.88 डॉलर का रिकॉर्ड स्तर भी छू लिया.

ट्रंप और केंद्रीय बैंक के बीच तनाव बढ़ गया

अमेरिकी फेड के प्रमुख जेरोम पॉवेल ने खुलासा किया कि केंद्रीय बैंक को न्याय विभाग से ग्रैंड जूरी के समन म‍िले हैं. यह मामला केंद्रीय बैंक के हेड ऑफ‍िस में हुए निर्माण कार्य से जुड़ा है. इससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और केंद्रीय बैंक के बीच तनाव बढ़ गया है. मेहता इक्‍व‍िटीज लिमिटेड के कमोडिटीज वाइस प्रेसीडेंट राहुल कलांत्री ने कहा कि दुनिया में बढ़ते जंग के हालात, अमेरिका के केंद्रीय बैंक पर राजनीतिक दबाव और अमेरिका में उम्‍मीद से कमजोर रोजगार आंकड़ों के कारण लोग स‍िक्‍योर इनवेस्‍टमेंट के रूप में सोना और चांदी खरीद रहे हैं.

ईरान के हिंसक विरोध प्रदर्शन ने भी बाजार में डर बढ़ाया

इस बीच, ईरान में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन ने भी बाजार में डर बढ़ा दिया है. निवेशकों को चिंता है कि अगर वहां राजनीतिक हालात बिगड़े तो तेल की सप्‍लाई पर असर पड़ सकता है. राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान को लेकर दिए गए बयान से भी अन‍िश्‍च‍ितता बढ़ी है. पिछले हफ्ते आए अमेरिका के रोजगार आंकड़ों में नौकरियों की संख्या उम्मीद से कम रही, जिससे यह उम्मीद बढ़ गई है कि केंद्रीय बैंक इस साल ब्याज दरों में कटौती कर सकता है.

सोने की कीमत में 4 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी आई

जानकारों के अनुसार सोने को 1,34,550 से 1,32,310 रुपये के लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है, जबकि 1,41,350 से 1,43,670 रुपये के लेवल पर रेजिस्टेंस है. वहीं, चांदी का सपोर्ट लेवल 2,48,810 से 2,44,170 रुपये और रेजिस्टेंस लेवल 2,55,810 से 2,59,470 रुपये के बीच बताया गया है. पिछले हफ्ते सोने की कीमत में 4 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी आई, जबकि चांदी 7 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ी. रूस और यूक्रेन के बीच जंग, अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी और ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के बयान ने भी सोने-चांदी की कीमत को ऊपर ले जाने में अहम भूमिका निभाई है.