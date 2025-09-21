नवरात्रि से ठीक पहले सोना खरीदने का बड़ा मौका, कीमत में आई बड़ी गिरावट. चांदी की चमक बरकरार

Gold-Silver Price: सोने की कीमत आसमान छू रही है. लोगों चिंता सता रही है कि वो त्योहारी सीजन में सोने की खरीदारी कैसे करेंगे. नवरात्रि, धनतेरस, दिवाली पर सोने की खरदारी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छा मौका है. नवरात्रि से पहले सोने की कीमत में गिरावट आई है. हालांकि चांदी की कीमत में नरमी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए इंतजार की घड़ी लंबी हो रही है.

21 सितंबर के 10 ग्राम सोने का रेट

आसमान छू रहे सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है. नवरात्रि से पहले सोने की कीमतें कम हो गईं. बीते हफ्ते दोनों कीमती धातुओं के दाम एक सीमित दायरे में रहे. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,09,775 रुपए है, जबकि एक हफ्ते पहले इसी दिन यह 1,09,707 रुपए थी, जो कि सोने की कीमत में 68 रुपए की मामूली बढ़त को दर्शाता है.

22 कैरेट वाले सोने का आज का रेट

22 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 1,00,554 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,00,492 रुपए था. वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत 82,280 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 82,331 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है. वहीं, समीक्षा अवधि में चांदी की कीमत मामूली रूप से 8 रुपए कम होकर 1,28,000 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,28,008 रुपए प्रति किलो थी. 22 सितंबर से बचेगा मिडिल क्लास का पैसा, दूध-दही, तेल-शैंपू, AC-TV-कार...घटेंगे 400 सामान के दाम, GST से सस्ते-महंगे की पूरी लिस्ट देख लीजिए

क्यों सस्ता हुआ सोना

सोने और चांदी के एक दायरे में काम करने की वजह फेड की ओर से ब्याज दर में कटौती का ऐलान करना है. जानकारों का कहना है कि फेड के निर्णय के कारण सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई थी, लेकिन अब यह इवेंट निकल गया है. इस कारण से कीमतें एक सीमित दायरे में बनी हुई हैं. एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी का कहना है कि निवेशकों की निगाहें अब अमेरिका के जीडीपी, पीएमआई और पीसीई प्राइस इंडेक्स डेटा पर होंगी और आने वाले समय में सोने की कीमतें 1,07,500 से लेकर 1,11,000 रुपए की रेंज में रह सकती हैं.

जनवरी 2025 में सोने का रेट

1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 33,613 रुपए या 44.13 प्रतिशत बढ़कर 1,09,775 रुपए पर पहुंच गया है. वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 41,983 रुपए या 48.80 प्रतिशत बढ़कर 1,28,000 रुपए पर पहुंच गया है. आईएएनएस