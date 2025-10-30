Gold Price Today: बंद कमरे में ट्रंप-जिनपिंग की मुलाकात और चारों खाने चित हुआ सोना, मुंह के बल गिरी चांदी, खरीदारी से पहले चेक जाने आज का रेट

Advertisement
Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 30, 2025, 03:22 PM IST
Gold Rate: सोने की कीमत चर्चा का विषय बनी हुई है. जिस सोने से 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को छू लिया था, वो दिवाली के बाद से लगातार गिरता जा रहा है. सोने की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. सोना लगातार सस्ता हो रहा है. सोना अपने पीक से जहां करीब 12000 रुपये तक सस्ता हो चुका है तो वहीं चांदी की कीमत  25 हजार तक गिर चुकी है. 30 नवंबर को भी सोने की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली. उधर साउथ कोरिया में अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ और ट्रेड डील को लेकर चर्चा हो रही थी, इधर सोना धड़ाम से गिर गया. 

सोने-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट 

29 अक्टूबर को सोने की कीमत में मामूली बढ़त देखने को मिली, लेकिन अगले ही दिन सोना फिर से लुढ़क गया. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार आज 10 ग्राम सोने 1375 रुपए लुढ़का तो वहीं चांदी 1033 रुपये सस्ता हो गया. सोने की कीमत आज  119253 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए है. जबकि 1 किलो चांदी का भाव 145600 रुपये पर पहुंच गया है.  ₹4610000000 का खर्च, 1300 KM के सफर में राजाओं वाले ठाठ...पटरी पर दौड़ेगी 22 कैरेट सोने से बनी दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन, टिकट की कीमत सुन हवा हो जाएंगे होश

सोना-चांदी कितना सस्ता हुआ 

सोना 17 अक्टूबर को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था. 24 कैरेट सोने की कीमत  130874 रुपए तो चांदी 171275 रुपए के ऑलटाइम हाई पर पहुंच गया था. साल 2025 में करीब 44 हजार चढ़ने के बाद अब सोना सस्ता हो रहा है. सोने की कीमत में गिरावट के पीछे कई फैक्टर्स अहम है. 

यूएस-चीन की डील होते ही सोना धड़ाम

साउथ कोरिया के बुसान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अहम बैठक हुई. टैरिफ और ट्रेड डील के बीच दोनों देशों के नेताओं के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी. जिनपिंग के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को 10 फीसदी तक घटाकर 47 फीसदी कर दिया. वहीं सोयाबीन और रेअर अर्थ को लेकर चीन ने भी सहमति दी. 2 घंटे तक बंद कमरे में ट्रंप और जिनपिंग की बैठक के बाद अमेरिका ने चीन पर टैरिफ को घटाने का ऐलान किया. इस खबर ने निवेशकों का उत्साह बढ़ा दिया. मुनाफावसूली के साथ सोने से निकासी कर निवेशक शेयर बाजार जैसे हाई रिटर्न वाले निवेश का रूख करने लगे. इसके अलावा भारत में सीजनल खरीदी के खत्म होने से डिमांड में आई कमी, टैरिफ और ट्रेड वॉर में आ रही नरमी और प्रॉफिट-टेकिंग और ओवरबॉट सिग्नल की वजह से सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है.  

 

