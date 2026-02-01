Budget 2026 Gold-Silver Rate: बजट ऐलान से ठीक पहले सोना-चांदी दोनों धड़ाम, सिल्वर ₹26000 गिरी तो गोल्ड ₹13000 आज सस्ता, कहां पहुंचा रेट

Advertisement
Hindi NewsबिजनेसBudget 2026 Gold-Silver Rate: बजट ऐलान से ठीक पहले सोना-चांदी दोनों धड़ाम, सिल्वर ₹26000 गिरी तो गोल्ड ₹13000 आज सस्ता, कहां पहुंचा रेट

Gold-Silver Rate Today: बजट 2026 के ऐलान के पहले आज सोने-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. सोना और चांदी 1 फरवरी को 30 फीसदी क्रैश होकर अपने लोअर सर्किट पर पहुंच गया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 01, 2026, 10:07 AM IST
Budget 2026 Gold-Silver Rate: बजट 2026 के ऐलान के पहले आज सोने-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. सोना और चांदी 1 फरवरी को 30 फीसदी क्रैश होकर अपने लोअर सर्किट पर पहुंच गया है. रविवार को सोना और चांदी दोनों ही फिर से लुढ़क गया.  1 फरवरी 2026 को जारी ताजा रेट्स के मुताबिक, देश में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिली है.  Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद संसद भवन पहुंचीं निर्मला सीतारमण, 10.30 बजे कैबिनेट मीटिंग

 

1 फरवरी को सोने-चांदी का रेट क्या है ? 

MCX पर सोने की कीमत ने आज 1 फरवरी को लोअर सर्किट पर पहुंच गया है. चांदी की कीमत में आज  31% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है.  वहीं सोने की कीमत 6 फीसदी तक क्रैश होकर लोअर सर्किट पर पहुंच गई. MCX पर रविवार सुबह सोने-चांदी दोनों की कीमतों में ये गिरावट देखने को मिली है. अप्रैल डिलीवरी वाले सोने का फ्यूचर रेट आज  खुलते ही 13000 रुपये फिसलकर 1,39,003 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. MCX सिल्वर पर मार्च डिलीवरी वाले चांदी का फ्यूचर रेट 26,000 रुपये से ज्यादा गिरकर 2,65,652 रुपये पर ट्रेड कर रही है. बता दें कि आज आम बजट 2026 के चलते  रविवार होने के बावजूद आज एमसीएक्स पर ट्रेडिंग हो रही है.  Gold-Silver Fall: वो शख्स जिसके इशारों पर नाच रही चांदी, एक फैसले से भरभरा कर गिरा सोना, एक दिन में सिल्वर लाख टके से ज्यादा फिसला...अब आगे क्या ?

क्यों क्रैश हो रहा सोना-चांदी  

सोने-चांदी की कीमतों में प्रॉफिट बुकिंग के चलते ये गिरावट आ रही है.  ग्लोबल मार्केट में सोना-चांदी ऑल टाइम हाई पर बना हुआ था, जिसके बाद से निवेशकों ने अब मुनाफावसूली शुरू कर दी है.  इसके अलावा डॉलर की मजबूती के चलते निवेशकों ने सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड में लगाना  शुरू कर दिया है. इतना ही नहीं जिस तरह से फेडरल रिजर्व पर अमेरिकी राष्ट्रपति कंट्रोल चाह रहे हैं, सोने-चांदी कीमतों पर उसका भी बड़ा असर पड़ा है. 

बजट के बाद सोने-चांदी का क्या होगा? 

उम्मीद की जा रही है कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोने-चांदी को लेकर ऐलान कर सकती है. कस्टम ड्यूटी में 6 फीसदी से कटौती कर 4 फीसदी करने की उम्मीद की जा रही है. सोने-चांदी के लिए भारत आयात पर निर्भर है. ऐसे में अगर कस्टम ड्यूटी में कटौती की जाती है तो सोना-चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट आ सकती है. सोने-चांदी के बाजार अभी उच्च अस्थिरता का दौर है. बजट के तुरंत बाद भी तेज उतार-चढ़ाव संभव है . सबकी निगाहें इसपर टिकी है कि क्या वित्त मंत्री आयात शुल्क में राहत देती हैं.  Budget 2026 Income Tax: बजट में टैक्स राहत मिले न मिले, ₹15 लाख तक सैलरी पर बचा सकते हैं पूरा टैक्स, ये ट्रिक बचाएगी पैसा

 

सोने-चांदी का आज रेट  

आज दिल्ली में सोना-चांदी के रेट में गिरावट आई. दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,62,240 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई तो वहीं चांदी की कीमत 2,78,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई.  EV कार से लेकर फोन, TV हुई थी सस्ती, GST 2.0 के बाद इस बजट में क्या सस्ता, क्या महंगा होने की उम्मीद,सोना-चांदी में क्या होगा बदलाव ?

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

budget 2026Union Budget 2026

