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Gold Price: क्रूड में नरमी...सोने-चांदी में सुबह-सुबह फ‍िर ग‍िरावट, न‍िवेश को लेकर एक्‍सपर्ट की क्‍या है सलाह?

Silver Price: साल की शुरुआत में जनवरी के महीने में चांदी एक समय चढ़कर 4 लाख रुपये प्रत‍ि क‍िलो के लेवल पर पहुंच गई थी. लेक‍िन अब इसमें ग‍िरावट देखी जा रही है और यह घरेलू बाजार में सवा दो लाख रुपये प्रत‍ि क‍िलो के आसपास ट्रेंड कर रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 23, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:56 AM IST
Gold Price: क्रूड में नरमी...सोने-चांदी में सुबह-सुबह फ‍िर ग‍िरावट, न‍िवेश को लेकर एक्‍सपर्ट की क्‍या है सलाह?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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