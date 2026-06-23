Gold-Silver Price Update: अमेर‍िका ने ईरान को 60 द‍िन के ल‍िये अस्‍थायी छूट दे दी है. इसके तहत ईरान को क्रूड ऑयल का प्रोडक्‍शन करने और क‍िसी भी देश को ब‍िक्री करने की छूट होगी. अमेर‍िका के इस कदम के बाद क्रूड ऑयल के दाम में नरमी के साथ ही सोने-चांदी की कीमत में भी ग‍िरावट देखी जा रही है. दोनों देशों के बीच जब से समझौता हुआ है, सोने-चांदी की कीमत में उठापटक बनी हुई है. इंटरनेशनल मार्केट में दोनों कीमती धातुएं आज फ‍िर से टूट गईं. कॉमेक्‍स (Comex) पर जारी आंकड़ों के अनुसार मंगलवार सुबह सोना टूटकर 4200 डॉलर प्रत‍ि औंस से नीचे पहुंच गया. चांदी में भी ग‍िरावट देखी गई और यह 64.48 डॉलर प्रत‍ि औंस पर आ गई.