Gold-Silver Price Update: अमेरिका ने ईरान को 60 दिन के लिये अस्थायी छूट दे दी है. इसके तहत ईरान को क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करने और किसी भी देश को बिक्री करने की छूट होगी. अमेरिका के इस कदम के बाद क्रूड ऑयल के दाम में नरमी के साथ ही सोने-चांदी की कीमत में भी गिरावट देखी जा रही है. दोनों देशों के बीच जब से समझौता हुआ है, सोने-चांदी की कीमत में उठापटक बनी हुई है. इंटरनेशनल मार्केट में दोनों कीमती धातुएं आज फिर से टूट गईं. कॉमेक्स (Comex) पर जारी आंकड़ों के अनुसार मंगलवार सुबह सोना टूटकर 4200 डॉलर प्रति औंस से नीचे पहुंच गया. चांदी में भी गिरावट देखी गई और यह 64.48 डॉलर प्रति औंस पर आ गई.
कॉमेक्स पर मंगलवार सुबह गोल्ड का दाम 11 डॉलर तक टूटकर 4,191.80 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. इसी तरह, चांदी एक डॉलर से ज्यादा गिरकर 64.58 डॉलर प्रति औंस पर देखी गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर सोमवार शाम को सोने में हल्की तेजी देखी गई. अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बनने के बाद भी सोना गिरावट से पूरी तरह उबर नहीं पाया है. जनवरी में 5600 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड लेवल तक पहुंचने वाला सोना पिछले कुछ समय से गिरावट से जूझ रहा है. सोमवार को घरेलू बाजार में मामूली तेजी देखे जाने के बाद इसमें मंगलवार सुबह फिर से गिरावट देखी गई.
सोने का रेट गिरेगा या उठेगा? यह कई फैक्टर पर निर्भर करता है. सोने के दाम में देखी जा रही गिरावट का कारण पिछले दिनों फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दर को पुराने ही स्तर पर बरकरार रखना है. किसी तरह का बदलाव नहीं किये से निवेशकों को झटका लगा है. पिछले दिनों अमेरिकी जॉब मार्केट के आंकड़े आने के बाद भी सोना गिर गया था. मई महीने के AMFI की तरफ से जारी किये गए आंकड़ों में भी निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ (ETF) से भी दूरी बनाई है. मई में निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ से 725 करोड़ रुपये की निकासी की है.
पिछले दिनों जेपी मार्गन की तरफ से जारी एडवाइज में कहा गया था कि सोने के दाम में इस साल फिर से जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा. दिसंबर 2026 तक कीमत में 40 प्रतिशत की तेजी आने की उम्मीद है. पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन का कहना है कि सोने में आ रही गिरावट अस्थायी है. बाजार स्थिर होने के बाद फिर से इसमें तेजी के आसार हैं. गिरावट के बीच लमसम निवेश किया जा सकता है. यदि आप गोल्ड में SIP के जरिये निवेश कर रहे हैं तो इसे जारी रखें.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से सोमवार शाम को जारी रेट के अनुसार सोना और चांदी मामूली तेजी के साथ बंद हुए. IBJA दिन में दो बार (12 बजे और शाम 5 बजे) सोने-चांदी के रेट जारी करता है. सोमवार शाम को बाजार में तेजी देखी गई और https://ibjarates.com पर जारी रेट के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना चढ़कर 147310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. 23 कैरेट गोल्ड का रेट 146720 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 134936 रुपये प्रति 10 ग्राम पर और 18 कैरेट गोल्ड 110482 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी का दाम 237801 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया.
(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए. सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है.)