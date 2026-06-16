Gold Silver Price Today: अमेर‍िका और ईरान के बीच शांत‍ि समझौते से जुड़ी खबर आने के बाद सोमवार को सोना-चांदी दोनों में ही जबरदस्‍त तेजी देखी गई थी. लेक‍िन अब एक द‍िन बाद मंगलवार को सोने के दाम में बड़ी ग‍िरावट देखी जा रही है. मंगलवार सुबह कॉमेक्‍स (comex) पर सोना 20 डॉलर प्रत‍ि औंस तक टूट गया. इस ग‍िरावट के साथ दाम ग‍िरकर 4,332 डॉलर प्रत‍ि औंस पर आ गए. इसके अलावा चांदी भी नीचे ग‍िर गई और टूटकर 70 डॉलर प्रत‍ि बैरल से नीचे आ गई. यूएस और ईरान के बीच शांत‍ि समझौते पर बात बनने की खबर आने के बाद सोमवार को सोने के दाम में तेजी देखी गई थी. तेजी के बाद सोना चढ़कर 4350 डॉलर के करीब पहुंच गया था.