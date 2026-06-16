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एक द‍िन पहले आई जबरदस्‍त तेजी, अब फ‍िर धड़ाम हो गया सोना; एक्‍सपर्ट का दावा-अभी और ग‍िरेगा गोल्‍ड

Gold-Silver Price Update: सोने और चांदी के दाम में एक द‍िन पहले जबरदस्‍त तेजी देखी गई थी. लेक‍िन तेजी आने के अगले ही द‍िन इसमें ग‍िरावट देखी गई. दूसरी तरफ सरकार ने गोल्‍ड और स‍िल्‍वर का बेस इम्पोर्ट प्राइस बढ़ा द‍िया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 16, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:08 AM IST
एक द‍िन पहले आई जबरदस्‍त तेजी, अब फ‍िर धड़ाम हो गया सोना; एक्‍सपर्ट का दावा-अभी और ग‍िरेगा गोल्‍ड
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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