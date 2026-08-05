Gold Price Today in Delhi: अमेर‍िका और ईरान के बीच फ‍िर से बातचीत शुरू होने के बाद क्रूड ऑयल में ग‍िरावट देखी गई. दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की खबर से प‍िछले द‍िनों सोने के दाम में तेजी आई थी, लेक‍िन आज ग्‍लोबल लेवल पर सोने और चांदी दोनों के दाम लाल न‍िशान के साथ ट्रेंड कर रहे हैं. 5 अगस्त की सुबह ग्लोबल वायदा मार्केट कॉमेक्‍स (Comex Live) पर गोल्‍ड के दाम में फ‍िर से ग‍िरावट देखने को म‍िल रही है. बुधवार सुबह कॉमेक्‍स पर सोना 13 डॉलर प्रत‍ि औंस की ग‍िरावट के साथ 4138 डॉलर प्रत‍ि औंस पर देखा गया. हालांक‍ि, बाद में इसमें र‍िकवरी देखी गई और इसमें 6 डॉलर की ग‍िरावट देखी गई. इसी तरह चांदी भी ग‍िरकर 60 डॉलर प्रत‍ि औंस पर आ गई.