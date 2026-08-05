Gold Price Today in Delhi: अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत शुरू होने के बाद क्रूड ऑयल में गिरावट देखी गई. दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की खबर से पिछले दिनों सोने के दाम में तेजी आई थी, लेकिन आज ग्लोबल लेवल पर सोने और चांदी दोनों के दाम लाल निशान के साथ ट्रेंड कर रहे हैं. 5 अगस्त की सुबह ग्लोबल वायदा मार्केट कॉमेक्स (Comex Live) पर गोल्ड के दाम में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है. बुधवार सुबह कॉमेक्स पर सोना 13 डॉलर प्रति औंस की गिरावट के साथ 4138 डॉलर प्रति औंस पर देखा गया. हालांकि, बाद में इसमें रिकवरी देखी गई और इसमें 6 डॉलर की गिरावट देखी गई. इसी तरह चांदी भी गिरकर 60 डॉलर प्रति औंस पर आ गई.
ग्लोबल मार्केट में जब-जब तनाव कम होता है तो क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट देखी जाती है. क्रूड ऑयल के दाम नीचे आने से सोने में चमक देखी जाती है. ऐसे में आज के कारोबार में यह भी संभव है कि सोना रिकवरी होकर हल्की तेजी के साथ बंद हो. हालांकि, घरेलू बाजार के रेट जारी करने वाले इंडिया बुलियन एंड ज्वैलरी एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से मंगलवार शाम को जारी किये गए रेट में गिरावट देखी गई थी.
घरेलू बाजार में मंगलवार शाम को सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से जारी रेट के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना 142866 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इसके अलावा 22 कैरेट गोल्ड का भाव 130865 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट गोल्ड का रेट 107150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गया. चांदी की बात करें तो यह टूटकर 218635 रुपये प्रति किलो पर आ गई.
साल 2026 में कीमती धातुओं के दाम में पिछले कुछ महीने के दौरान जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. पिछले साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट गोल्ड 1.33 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. इसके बाद नए साल की शुरुआत में इसमें तेजी आई और इसने 29 जनवरी 2026 को यह 1.76 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया. हालांकि, इसके बाद कीमत में बड़ी गिरावट देखी गई और 4 अगस्त की शाम को यह गिरकर 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है.
दूसरी तरफ चांदी के दाम में भी भारी नरमी देखी जा रही है. 31 दिसंबर 2025 को 2.30 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंचने वाली चांदी 29 जनवरी को चढ़कर 3.86 लाख रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई. लेकिन अब गिरावट के बाद चांदी 2.16 लाख रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही है. इससे यह अपने रिकॉर्ड लेवल से करीब 1.70 लाख रुपये सस्ती हो गई है.
(डिस्क्लेमर: सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं, तो वित्तीय जानकारों की सलाह जरूर लें.)