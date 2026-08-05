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Gold Price: क्रूड ऑयल में ग‍िरावट, फ‍िर भी लगातार टूट रहा सोना-चांदी; चेक करें 24K और 22K का रेट

Comex Gold Price: ग्‍लोबल लेवल पर तनाव कम होने की उम्‍मीद से क्रूड ऑयल की कीमत में बड़ी ग‍िरावट देखी गई. लेक‍िन क्रूड के टूटने पर ऊपर चढ़ने वाला सोना इस बार नीचे आया है. इसका कारण क्‍या है?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 05, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:55 AM IST
Gold Price: क्रूड ऑयल में ग‍िरावट, फ‍िर भी लगातार टूट रहा सोना-चांदी; चेक करें 24K और 22K का रेट
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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