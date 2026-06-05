Sone Chandi Ke Rate: गुरुवार शाम को सोने और चांदी के रेट में मिला-जुला रुख देखा गया था. कारोबारी सत्र के अंत में सोना तेजी के साथ और चांदी टूटकर बंद हुई थी. लेकिन शुक्रवार सुबह इंटरनेशनल मार्केट में सोना जबरदस्त तरीके से टूट गया.
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Gold Silver Price Today: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब 2025 में दुनिया के अलग-अलग देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो शेयर बाजार में गिरावट और सोने में तेजी देखी गई. पिछले तीन महीने से जारी जंग में जब-जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा तो इसका असर सोने की कीमत पर भी देखा गया. अब अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर लागू है और शांति समझौते पर बातचीत चल रही है. दूसरी तरफ भारत और अमेरिका भी ट्रेड डील पर आगे बढ़ रहे हैं. इसके बावजूद शुक्रवार सुबह सोने का दाम इंटरनेशनल मार्केट में धड़ाम हो गया. सुबह-सुबह बाजार खुलते ही यह 40 डॉलर तक टूट गया. इस गिरावट के बाद इंटरनेशनल मार्केट में सोने का दाम गिरकर 4435 डॉलर प्रति औंस पर आ गया.
इंटरनेशनल लेवल पर तनाव बढ़ने का असर क्रूड ऑयल के साथ ही सोने के दाम पर देखा जाता है. हालांकि, गुरुवार शाम को घरेलू बाजार में सोना तेजी के साथ बंद हुआ था. आज सोने के साथ ही क्रूड ऑयल के रेट में भी गिरावट आ रही है. अमेरिका और ईरान की तरफ से बातचीत की उम्मीद के बीच पिछले दिनों सोना में तेजी देखी गई थी. लेकिन अब यह एक बार फिर से टूट गया है. अक्सर ग्लोबल लेवल पर तनाव के बीच सोना के दाम चढ़ते हैं. लेकिन मिडिल ईस्ट की टेंशन के बीच सोना टूट रहा है. इससे पहले गुरुवार शाम को भारतीय बाजार में भी सोना-चांदी हरे निशान के साथ बंद हुआ.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमत में आने वाली गिरावट का सीधा असर घरेलू बाजार पर भी पड़ता है. पिछले दिनों सरकार ने सोने के आयात पर लगाम लगाने के लिए एक्साइज ड्यूटी (आयात शुल्क) को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था. इस कदम के बाद घरेलू बाजार में सोने-चांदी कीमत में जबरदस्त तेजी देखी गई थी. शुक्रवार सुबह कॉमेक्स (Comex) पर सोना का दाम भी टूट गया. यहां कीमत गिरकर 4,464 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. चांदी में भी गिरावट देखी जा रही है और यह टूटकर 72 डॉलर प्रति औंस पर आ गई.
गुरुवार को कारोबारी सत्र के अंत में सोना में तेजी और चांदी में गिरावट देखी गई. www.ibjarates.com पर गुरुवार शाम जारी दरों के मुताबिक, 24 कैरेट सोना गिरकर चढ़कर 1,56,086 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इसी तरह, 23 कैरेट सोना गिरकर 1,55,461 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,42,975 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसके अलावा, 18 कैरेट सोने का दाम 1,17,065 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. चांदी में इस दिन गिरावट देखी गई और यह टूटकर 2,61,088 रुपये प्रति किलो पर बंद हुए.
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