Sone Chandi Ke Rate: पहले इजरायल की तरफ से लेबनान पर और अब ईरान की तरफ से कुवैत और बहरीन पर किये गए हमले के बाद सोने-चांदी के रेट में गिरावट देखी जा रही है. घरेलू बाजार में सोना और चांदी गिरकर कहां आ गया?
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Gold Silver Price Today: एक तरफ सीजफायर के बीच अमेरिका और ईरान शांति समझौते पर आगे बढ़ रहे हैं. दूसरी तरफ इजरायल ने लेबनान पर हमला करके आग में घी का काम कर दिया. इसके बाद ईरान ने मंगलवार रात कुवैत और बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया. इसके बाद तनाव फिर से बढ़ गया है. इसका असर यह हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में सोने-चांदी के रेट में सुबह-सुबह गिरावट देखी जा रही है. हालिया, हमलों से पहले जानकार उम्मीद कर रहे थे कि यूएस-अमेरिका की बातचीत से सकारात्मक नतीजा निकलेगा. लेकिन पहले इजरायल और अब ईरान की तरफ से किये गए हमले के बाद सोने में बड़ी गिरावट देखी जा रही है.
इंटरनेशनल लेवल पर फिर से तनाव बढ़ने की आशंका के बीच क्रूड ऑयल के दाम में भी तेजी देखी जा रही है. इंटरनेशनल मार्केट में सोना आज 20 डॉलर प्रति औंस तक टूट गया. इजरायल और ईरान के हालिया हमलों के बाद क्रूड ऑयल में तेजी और सोने में गिरावट देखी गई. अक्सर ग्लोबल लेवल पर तनाव के बीच सोने के तेजी देखी जाती है. लेकिन मिडिल ईस्ट की टेंशन के बीच सोना टूट रहा है. बुधवार सुहब सोने के दाम में बड़ी गिरावट देखी गई और यह 20 डॉलर प्रति औंस टूटकर 4470 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. इससे पहले मंगलवार शाम को भारतीय बाजार में भी सोने-चांदी के रेट में बड़ी गिरावट देखी गई.
इंटरनेशनल लेवल पर कीमत में आने वाली गिरावट का सीधा असर घरेलू बाजार पर भी पड़ता है. पिछले दिनों सरकार ने सोने के आयात को कंट्रोल करने के लिए एक्साइज ड्यूटी (आयात शुल्क) बढ़ा दिया था, जिससे भारतीय बाजार में सोना-चांदी महंगे हो गए थे. हालांकि, बुधवार सुबह सोने में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. कॉमेक्स (Comex) पर सोना टूटकर 4498 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गया, जबकि चांदी भी गिरकर 74 डॉलर प्रति औंस पर आ गई. जियो-पॉलिटिकल टेंशन (Geo-political tension) के बावजूद निवेशक 'सेफ हेवन' माने जाने वाले सोने से अपना पैसा निकाल रहे हैं.
सरकार की तरफ से विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती देने के मकसद से जब से सोने-चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई, तब से दोनों धातुओं में भारी तेजी आई है. हालांकि, अब सोने और चांदी के दामों में गिरावट का रुख देखा जा रहा है. मंगलवार को कारोबारी सत्र के अंत में दोनों ही कीमती धातुएं गिरावट के साथ बंद हुईं. www.ibjarates.com पर मंगलवार शाम जारी दरों के मुताबिक, 24 कैरेट सोना गिरकर 1,56,294 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इसी तरह, 23 कैरेट सोना गिरकर 1,55,668 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,43,165 प्रति 10 ग्राम रह गया. इसके अलावा, 18 कैरेट सोने का भाव 1,17,221 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. चांदी की बात करें तो इसके दाम 2,65,300 रुपये प्रति किलो पर बंद हुए.
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